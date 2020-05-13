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Баллотироваться на пост мэра Киева не планирую, - Разумков

Баллотироваться на пост мэра Киева не планирую, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность мэра Киева.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время менять место работы я не собираюсь", - сказал Разумков.

По его словам, он лучше будет заниматься тем, чем занимается в настоящее время, и надеется, что он отвечает тем критериям, которые должны быть у председателя Верховной Рады.

"Я надеюсь, что я достаточно эффективно выполняю и буду выполнять свою работу", - добавил спикер.

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Автор: 

Киев (25800) мэр (1652) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+6
Конечно не будешь, рейтинг у Кличка сегодня недостижим для тебя😂
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13.05.2020 15:20 Ответить
+4
Зевата уже дрочит на опзЖоного унылого урода Бойка😂
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13.05.2020 15:21 Ответить
+4
пральна: ибо хрен кто за тебя проголосует
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13.05.2020 15:21 Ответить
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в презики намылился. Хоть поумнее будет текущего...Но не факт, что выберут. Время покажет...
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13.05.2020 15:20 Ответить
Зевата уже дрочит на опзЖоного унылого урода Бойка😂
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13.05.2020 15:21 Ответить
Конечно не будешь, рейтинг у Кличка сегодня недостижим для тебя😂
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13.05.2020 15:20 Ответить
Еще осталось отговорить твоих однопартийцев и педалика, может тогда Киеву улыбнется счастье.
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13.05.2020 15:21 Ответить
пральна: ибо хрен кто за тебя проголосует
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13.05.2020 15:21 Ответить
Птица Говорун отличается умом и сообразительностью
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13.05.2020 15:22 Ответить
Баллотироваться на пост мэра Киева не планирую, - Разумков - Цензор.НЕТ 8327
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13.05.2020 15:33 Ответить
кто за это зеленое дерьмо будет голосовать в Киеве. думаю, мэром кривого рога этого зебила точно не избрали
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13.05.2020 15:38 Ответить
Кто за него будет голосовать, он в партию не смог нормальных людей набрать.
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13.05.2020 15:40 Ответить
А шо, был таки вариант стать мэром Киева?
Нетрадиционной ориентации у нас в мэры не проходят.
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13.05.2020 15:57 Ответить
так можешь и планировать - это мало кого ипет.
был зеленожопым? - это тавро на всю жизнь.

зеленожопство - конец карьеры как политика.
иди ломбардами заведуй.
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13.05.2020 16:10 Ответить
А я вот разумкова послушала, и тоже решила не балотироваться на мэра Нью-Йорка...)))
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13.05.2020 16:20 Ответить
 
 