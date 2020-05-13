Баллотироваться на пост мэра Киева не планирую, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность мэра Киева.
Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"В ближайшее время менять место работы я не собираюсь", - сказал Разумков.
По его словам, он лучше будет заниматься тем, чем занимается в настоящее время, и надеется, что он отвечает тем критериям, которые должны быть у председателя Верховной Рады.
"Я надеюсь, что я достаточно эффективно выполняю и буду выполнять свою работу", - добавил спикер.
Топ комментарии
+6 Otec Pigidiy
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+4 Otec Pigidiy
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+4 Утрехтский Крысолов
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Нетрадиционной ориентации у нас в мэры не проходят.
был зеленожопым? - это тавро на всю жизнь.
зеленожопство - конец карьеры как политика.
иди ломбардами заведуй.