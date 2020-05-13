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Пункт пропуска "Шегини" возобновит работу, - правительство
Кабинет министров принял решение о возобновлении работы пешеходного пункта пропуска "Шегини" во Львовской области на границе с Польшей.
Соответствующее решение было принято на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, необходимость данного решения возникла в связи с послаблением карантина.
Отмечается, что решение вступит в силу после опубликования принятого документа.
Также на Цензор.НЕТ: Польша не станет открывать границы как минимум до 12 июня
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Wevelsburg
показать весь комментарий13.05.2020 16:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Peterman Pinscher
показать весь комментарий13.05.2020 16:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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