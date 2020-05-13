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Новости Коронавирус и карантин
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Пункт пропуска "Шегини" возобновит работу, - правительство

Пункт пропуска

Кабинет министров принял решение о возобновлении работы пешеходного пункта пропуска "Шегини" во Львовской области на границе с Польшей.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, необходимость данного решения возникла в связи с послаблением карантина.

Отмечается, что решение вступит в силу после опубликования принятого документа.

Также на Цензор.НЕТ: Польша не станет открывать границы как минимум до 12 июня

Автор: 

Аваков Арсен (3445) граница (5312) Кабмин (14045) карантин (16729) Польша (8548) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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почему? а на своей машине туда или сюда?
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13.05.2020 16:12 Ответить
А куди там можна буде ппройти, якщо до 12 червня Польща триматиме кордони закритими - у дьюті-фрі?
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13.05.2020 16:17 Ответить
 
 