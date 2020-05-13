Польша не станет открывать границы как минимум до 12 июня
Польша не будет отменять контроль на внутренних границах с соседними странами ЕС до 12 июня. До этого времени сохранятся и ограничения на въезд иностранцев в Польшу, введенные с 15 марта.
Распоряжение о продлении ограничений на границах РП с соседними странами на следующие 30 дней подписал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Пограничный контроль на внутренней границе (с Германией, Литвой, Чехией и Словакией) продлен еще на 30 дней: с 14 мая по 12 июня. Как и сейчас, границу можно будет пересечь только в определенных местах", - говорится в сообщении министерства.
Как отмечается, с момента введения ограничений на пересечение границы Польши (с 15 марта) польские власти уже четыре раза продлевали его срок - на 10 или 20 дней. На сегодня границу Польши можно пересечь в 42 определенных пунктах.
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В Польшу до 12 июня смогут въезжать только граждане Польши, иностранцы, состоящие в браке с гражданами Польши, которые являются их детьми или находятся под их опекой, иностранцы, имеющие карту поляка, дипломаты, иностранцы, имеющие право на временное или постоянное проживание в РП, а также иностранцы, имеющие право на работу в Польше.
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Зебоба не читатель, зебоба писатель.
Звідси випливає, що треба сидіти до побєдного. Добре що місяць тому я собі купив штучну дівчину, прочитавши пораду Уляни Супрун, що Ваш найбезпечніший сексуальний партнер - ви самі. Мастурбація не поширює вірус, особливо якщо ви миєте руки та будь-які секс-іграшки милом щонайменше 30 секунд до і після сексу.
Карта поляка это аналог кацапского паспорта у жителей ОРДЛО? Или это совсем другое дело, и сравнивать нельзя? Ещё бы венгерский паспорт сравнила.
А Іспанія так і взагалі до липня...
І куди ж бідному євроукраїнцю подацця?