РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11112 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 920 14

Польша не станет открывать границы как минимум до 12 июня

Польша не станет открывать границы как минимум до 12 июня

Польша не будет отменять контроль на внутренних границах с соседними странами ЕС до 12 июня. До этого времени сохранятся и ограничения на въезд иностранцев в Польшу, введенные с 15 марта.

Распоряжение о продлении ограничений на границах РП с соседними странами на следующие 30 дней подписал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пограничный контроль на внутренней границе (с Германией, Литвой, Чехией и Словакией) продлен еще на 30 дней: с 14 мая по 12 июня. Как и сейчас, границу можно будет пересечь только в определенных местах", - говорится в сообщении министерства.

Как отмечается, с момента введения ограничений на пересечение границы Польши (с 15 марта) польские власти уже четыре раза продлевали его срок - на 10 или 20 дней. На сегодня границу Польши можно пересечь в 42 определенных пунктах.

Читайте на Цензор.НЕТ: Авиакомпании, открывшие бронирование на рейсы с 23 мая, вводят пассажиров в заблуждение, - Мининфраструктуры

В Польшу до 12 июня смогут въезжать только граждане Польши, иностранцы, состоящие в браке с гражданами Польши, которые являются их детьми или находятся под их опекой, иностранцы, имеющие карту поляка, дипломаты, иностранцы, имеющие право на временное или постоянное проживание в РП, а также иностранцы, имеющие право на работу в Польше.

Автор: 

граница (5312) карантин (16729) Польша (8548) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Только вчера соя доказывала что никаких запретов на вьезд в страны ЕС нет, это мол наше правительство не пускает.))
показать весь комментарий
13.05.2020 14:43 Ответить
+7
"...В Польшу до 12 июня смогут въезжать... ...также иностранцы, имеющие право на работу в Польше."
Зебоба не читатель, зебоба писатель.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:54 Ответить
+6
Де там *галасливі будкопеси * про заборону випуску з України ?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
к Дню России ?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:42 Ответить
Только вчера соя доказывала что никаких запретов на вьезд в страны ЕС нет, это мол наше правительство не пускает.))
показать весь комментарий
13.05.2020 14:43 Ответить
"...В Польшу до 12 июня смогут въезжать... ...также иностранцы, имеющие право на работу в Польше."
Зебоба не читатель, зебоба писатель.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:54 Ответить
На работу если есть документы можно ехать
показать весь комментарий
13.05.2020 15:10 Ответить
Зеленский, остановись, зачем ты закрыл границы в Польше и не пускаешь заробитчан на клубнику? Пошто отвоевывали бязвиз?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:43 Ответить
Идиот? Дочитай статью до конца.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:21 Ответить
Де там *галасливі будкопеси * про заборону випуску з України ?
показать весь комментарий
13.05.2020 14:45 Ответить
От цікаво, які процедури мене б очікували при поїздці до Львова на кілька днів і з повротем до Краю. Чи Аваков запакував би мене на 2 тижні на обсервацію, а потім і поляки на 14 днів на кварантанну? Якщо так, то їхати жодного сенсу нема. Вже поїду 20 липня як почнеться відпустка.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:52 Ответить
Так і є зараз. 2 тижні в Україні, потім 2 тижні в Польщі (тут під набагато сильнішим контролем).
показать весь комментарий
13.05.2020 15:00 Ответить
Про контроль тут я в курсі. Знайомому два тижні їжу носив.
Звідси випливає, що треба сидіти до побєдного. Добре що місяць тому я собі купив штучну дівчину, прочитавши пораду Уляни Супрун, що Ваш найбезпечніший сексуальний партнер - ви самі. Мастурбація не поширює вірус, особливо якщо ви миєте руки та будь-які секс-іграшки милом щонайменше 30 секунд до і після сексу.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:47 Ответить
Для зебоб с памятью золотой рыбки: https://censor.net/news/3191709/polsha_ispytyvaet_nehvatku_rabocheyi_sily_dlya_ukraintsev_mogut_zapustit_chartery
показать весь комментарий
13.05.2020 14:52 Ответить
Клубничка сгниет.
показать весь комментарий
13.05.2020 14:58 Ответить
В Польшу до 12 июня смогут въезжать только граждане ......... имеющие карту поляка .... .Источник: https://censor.net/n3195236
Карта поляка это аналог кацапского паспорта у жителей ОРДЛО? Или это совсем другое дело, и сравнивать нельзя? Ещё бы венгерский паспорт сравнила.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:12 Ответить
Угу. А Гірманія мінімум до 15 червня. Канада - до 21-го.
А Іспанія так і взагалі до липня...
І куди ж бідному євроукраїнцю подацця?
показать весь комментарий
13.05.2020 15:29 Ответить
 
 