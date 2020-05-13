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Новини Коронавірус і карантин
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Польща не відкриватиме кордони щонайменше до 12 червня

Польща не відкриватиме кордони щонайменше до 12 червня

Польща не скасовуватиме контроль на внутрішніх кордонах із сусідніми країнами ЄС до 12 червня. До цього часу збережуться й обмеження на в'їзд іноземців до Польщі, запроваджені з 15 березня.

Розпорядження щодо продовження обмежень на кордонах РП із сусідніми країнами на чергові 30 днів підписав міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Прикордонний контроль на внутрішньому кордоні (з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною) продовжено ще на 30 днів: з 14 травня по 12 червня. Як і нині, кордон можна буде перетнути лише у визначених місцях", - йдеться в повідомленні міністерства.

Як зазначається, з моменту запровадження обмежень на перетин кордону Польщі (з 15 березня) польська влада вже чотири рази продовжувала їхній термін - на 10 або 20 днів. Станом на сьогодні кордон Польщі можна перетнути в 42 визначених пунктах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Європарламенті вимагають відкрити внутрішні кордони ЄС із 15 травня

До Польщі до 12 червня зможуть в’їжджати лише громадяни Польщі, іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, є їхніми дітьми або перебувають під їхньою опікою, іноземці, які мають карту поляка, дипломати, іноземці, які мають право на тимчасове чи постійне проживання в РП, а також іноземці, які мають право на роботу в Польщі.

Автор: 

кордон (4838) карантин (18172) Польща (8674) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Только вчера соя доказывала что никаких запретов на вьезд в страны ЕС нет, это мол наше правительство не пускает.))
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13.05.2020 14:43 Відповісти
+7
"...В Польшу до 12 июня смогут въезжать... ...также иностранцы, имеющие право на работу в Польше."
Зебоба не читатель, зебоба писатель.
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13.05.2020 14:54 Відповісти
+6
Де там *галасливі будкопеси * про заборону випуску з України ?
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13.05.2020 14:45 Відповісти
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к Дню России ?
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13.05.2020 14:42 Відповісти
Только вчера соя доказывала что никаких запретов на вьезд в страны ЕС нет, это мол наше правительство не пускает.))
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13.05.2020 14:43 Відповісти
"...В Польшу до 12 июня смогут въезжать... ...также иностранцы, имеющие право на работу в Польше."
Зебоба не читатель, зебоба писатель.
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13.05.2020 14:54 Відповісти
На работу если есть документы можно ехать
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13.05.2020 15:10 Відповісти
Зеленский, остановись, зачем ты закрыл границы в Польше и не пускаешь заробитчан на клубнику? Пошто отвоевывали бязвиз?
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13.05.2020 14:43 Відповісти
Идиот? Дочитай статью до конца.
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13.05.2020 17:21 Відповісти
Де там *галасливі будкопеси * про заборону випуску з України ?
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13.05.2020 14:45 Відповісти
От цікаво, які процедури мене б очікували при поїздці до Львова на кілька днів і з повротем до Краю. Чи Аваков запакував би мене на 2 тижні на обсервацію, а потім і поляки на 14 днів на кварантанну? Якщо так, то їхати жодного сенсу нема. Вже поїду 20 липня як почнеться відпустка.
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13.05.2020 14:52 Відповісти
Так і є зараз. 2 тижні в Україні, потім 2 тижні в Польщі (тут під набагато сильнішим контролем).
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13.05.2020 15:00 Відповісти
Про контроль тут я в курсі. Знайомому два тижні їжу носив.
Звідси випливає, що треба сидіти до побєдного. Добре що місяць тому я собі купив штучну дівчину, прочитавши пораду Уляни Супрун, що Ваш найбезпечніший сексуальний партнер - ви самі. Мастурбація не поширює вірус, особливо якщо ви миєте руки та будь-які секс-іграшки милом щонайменше 30 секунд до і після сексу.
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13.05.2020 15:47 Відповісти
Для зебоб с памятью золотой рыбки: https://censor.net/news/3191709/polsha_ispytyvaet_nehvatku_rabocheyi_sily_dlya_ukraintsev_mogut_zapustit_chartery
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13.05.2020 14:52 Відповісти
Клубничка сгниет.
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13.05.2020 14:58 Відповісти
В Польшу до 12 июня смогут въезжать только граждане ......... имеющие карту поляка .... .Источник: https://censor.net/n3195236
Карта поляка это аналог кацапского паспорта у жителей ОРДЛО? Или это совсем другое дело, и сравнивать нельзя? Ещё бы венгерский паспорт сравнила.
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13.05.2020 15:12 Відповісти
Угу. А Гірманія мінімум до 15 червня. Канада - до 21-го.
А Іспанія так і взагалі до липня...
І куди ж бідному євроукраїнцю подацця?
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13.05.2020 15:29 Відповісти
 
 