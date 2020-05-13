Польща не відкриватиме кордони щонайменше до 12 червня
Польща не скасовуватиме контроль на внутрішніх кордонах із сусідніми країнами ЄС до 12 червня. До цього часу збережуться й обмеження на в'їзд іноземців до Польщі, запроваджені з 15 березня.
Розпорядження щодо продовження обмежень на кордонах РП із сусідніми країнами на чергові 30 днів підписав міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Прикордонний контроль на внутрішньому кордоні (з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною) продовжено ще на 30 днів: з 14 травня по 12 червня. Як і нині, кордон можна буде перетнути лише у визначених місцях", - йдеться в повідомленні міністерства.
Як зазначається, з моменту запровадження обмежень на перетин кордону Польщі (з 15 березня) польська влада вже чотири рази продовжувала їхній термін - на 10 або 20 днів. Станом на сьогодні кордон Польщі можна перетнути в 42 визначених пунктах.
До Польщі до 12 червня зможуть в’їжджати лише громадяни Польщі, іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, є їхніми дітьми або перебувають під їхньою опікою, іноземці, які мають карту поляка, дипломати, іноземці, які мають право на тимчасове чи постійне проживання в РП, а також іноземці, які мають право на роботу в Польщі.
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Зебоба не читатель, зебоба писатель.
Звідси випливає, що треба сидіти до побєдного. Добре що місяць тому я собі купив штучну дівчину, прочитавши пораду Уляни Супрун, що Ваш найбезпечніший сексуальний партнер - ви самі. Мастурбація не поширює вірус, особливо якщо ви миєте руки та будь-які секс-іграшки милом щонайменше 30 секунд до і після сексу.
Карта поляка это аналог кацапского паспорта у жителей ОРДЛО? Или это совсем другое дело, и сравнивать нельзя? Ещё бы венгерский паспорт сравнила.
А Іспанія так і взагалі до липня...
І куди ж бідному євроукраїнцю подацця?