У Європарламенті вимагають відкрити внутрішні кордони ЄС із 15 травня

Представники найбільшої консервативної фракції в Європарламенті - Європейської народної партії (EVP) - зажадали від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вжити заходів щодо скасування прикордонного контролю в країнах Євросоюзу із 15 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться в поширеному у вівторок, 12 травня, листі, який підписали багато керівників національних делегацій, які входять до фракції партій.

Крім того, в листі було озвучено вимогу скасувати обов'язковий карантин для громадян Євросоюзу, які в'їжджають в інші країни ЄС. Консерватори вважають, що на початковому етапі пандемії закриття кордонів було виправданим, проте нині ситуація з поширенням коронавірусу в країнах Євросоюзу перебуває приблизно на одному рівні, і обмеження втратили сенс.

У середу Єврокомісія збирається представити план щодо поступового відкриття внутрішніх кордонів у ЄС. Агентство dpa, в розпорядженні якого наявна чернетка плану, повідомляє, що він передбачає поступове відкриття кордонів, яке має розтягнутися на кілька місяців.

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За даними ресурсу Worldometers, що відслідковує ситуацію з поширенням коронавірусу, за даними на 13 травня, з моменту початку пандемії в Європі були інфіковані понад 1,6 млн осіб (1 675 742), вилікувалися майже 700 тисяч пацієнтів (685 246), від наслідків легеневого захворювання COVID-19 померли 155 762 особи.