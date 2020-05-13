У Європарламенті вимагають відкрити внутрішні кордони ЄС із 15 травня
Представники найбільшої консервативної фракції в Європарламенті - Європейської народної партії (EVP) - зажадали від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вжити заходів щодо скасування прикордонного контролю в країнах Євросоюзу із 15 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться в поширеному у вівторок, 12 травня, листі, який підписали багато керівників національних делегацій, які входять до фракції партій.
Крім того, в листі було озвучено вимогу скасувати обов'язковий карантин для громадян Євросоюзу, які в'їжджають в інші країни ЄС. Консерватори вважають, що на початковому етапі пандемії закриття кордонів було виправданим, проте нині ситуація з поширенням коронавірусу в країнах Євросоюзу перебуває приблизно на одному рівні, і обмеження втратили сенс.
У середу Єврокомісія збирається представити план щодо поступового відкриття внутрішніх кордонів у ЄС. Агентство dpa, в розпорядженні якого наявна чернетка плану, повідомляє, що він передбачає поступове відкриття кордонів, яке має розтягнутися на кілька місяців.
За даними ресурсу Worldometers, що відслідковує ситуацію з поширенням коронавірусу, за даними на 13 травня, з моменту початку пандемії в Європі були інфіковані понад 1,6 млн осіб (1 675 742), вилікувалися майже 700 тисяч пацієнтів (685 246), від наслідків легеневого захворювання COVID-19 померли 155 762 особи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://ru.slovoidilo.ua/2020/05/13/mnenie/obshhestvo/smyagchenie-karantina-kak-dolgo-pridetsya-nosit-maski-i-pomogut-li-shtrafy-soblyudat-rezhim
Вот это вот особеннопонравилось:
"По мнению политолога, необходимо продвигать чувство опасности от людей, которые без маски. Так называемый коллективный страх.
«Если раньше порой возникало чувство страха, когда на улице видели человека в маске, то теперь, наоборот, маска - это показатель безопасности человека, а человек без маски - потенциальный носитель вируса. Через массовую культуру медиа нужно доносить подобный месседж», - прокомментировал Сергей Быков."
Не людей без масок нужно боятся, а таких вот политологов - "друзей народа".
Поразвелось паразитов во всем мире, на подсосе у продвигающих 'макароновирус".
мне это место тоже понравилось.
особенно прекрасно двоемыслие: им совершенно пофиг, эффективны намордники в борьбе с вирусом или нет. выяснять эффективность - это скучно, а вот калечить людям психику (для их же блага - ясен перец) - это самое то. «Hell is full of good meaning and wishings» (Джордж Герберт)
Не трать силы и время на этот лепрозорий
Тот, который предложил Билл Гейтс, и в котором указано, что Вы имеете антитела к "макароновирусу"?
Нет?
Тогда не берите, если есть возможность, а возьмите паспорт ветеринарный, для домашнего животного.
Передвигаться в шенгенской зоне можно будет по любому паспорту, но ветеринарный паспорт официально позволяет не работать до пенсионного возраста, а лишь заглядывать в глаза хозяину с умилением.
Ну що, малороси, свято наближається?
Наголосували, курви?
Странно это.
У них же самоизоляцция и
ветеринарныеимунные паспорта.
какие могут быть полеты/поездки внутри страны, когда у мышебратьев самоизоляция, а
ветеринарныеимунные паспорта еще не готовы?