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Новости Коронавирус и карантин
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В Европарламенте требуют открыть внутренние границы ЕС с 15 мая

В Европарламенте требуют открыть внутренние границы ЕС с 15 мая

Представители крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте - Европейской народной партии (EVP) - потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предпринять шаги к отмене пограничного контроля в странах Евросоюза с 15 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в распространенном во вторник, 12 мая, письме, которое подписали многие руководители национальных делегаций входящих в фракцию партий.

Кроме того, в письме было озвучено требование отменить обязательный карантин для граждан Евросоюза, которые въезжают в другие страны ЕС. Консерваторы считают, что на начальном этапе пандемии закрытие границ было оправдано, однако ныне ситуация с распространением коронавирусом в странах Евросоюза находится примерно на одном уровне, и ограничения потеряли смысл.

В среду Еврокомиссия собирается представить план по постепенному открытию внутренних границ в ЕС. Агентство dpa, в распоряжении которого находится черновик плана, сообщает, что тот предусматривает постепенное открытие границ, которое должно растянуться на несколько месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный санврач Ляшко об открытии границ: Пока следим за эпидситуацией. Для ориентира берем Польшу, поскольку идем по похожему сценарию

По данным ресурса Worldometers, отслеживающего ситуацию с распространением коронавируса, по данным на 13 мая, с момента начала пандемии в Европе были инфицированы более 1,6 млн человек (1 675 742), излечились почти 700 тысяч пациентов (685 246), от последствий легочного заболевания COVID-19 скончались 155 762 человека.

граница (5312) Европарламент (1809) карантин (16729) Евросоюз (17351) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Вы фсьо врете! Мы от соевых идиотов точно знаем, что никаких границ в ЕС никто не закрывал - закрыты исключительно границы Украины(происки "Бубочки!) !В Европарламенте требуют открыть внутренние границы ЕС с 15 мая - Цензор.НЕТ 713
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13.05.2020 07:47 Ответить
+7
С самого утра,а тролль уже на работе. Не берегут себя зебобики.
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13.05.2020 07:50 Ответить
+7
Ты это мне жалуешься или хвастаеш тем фактом, что у тебя хоть какая то работа, но есть?
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13.05.2020 07:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А как же вирусобесие? Низзя. Нужно всё законопатить, всем залезть под плинтус и дрожать. Кому интересно почитать про придурков, разгоняющих страх, могут сделать это здесь:
https://ru.slovoidilo.ua/2020/05/13/mnenie/obshhestvo/smyagchenie-karantina-kak-dolgo-pridetsya-nosit-maski-i-pomogut-li-shtrafy-soblyudat-rezhim
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13.05.2020 07:45 Ответить
От спасибо за ссылку.
Вот это вот особеннопонравилось:
"По мнению политолога, необходимо продвигать чувство опасности от людей, которые без маски. Так называемый коллективный страх.
«Если раньше порой возникало чувство страха, когда на улице видели человека в маске, то теперь, наоборот, маска - это показатель безопасности человека, а человек без маски - потенциальный носитель вируса. Через массовую культуру медиа нужно доносить подобный месседж», - прокомментировал Сергей Быков."

Не людей без масок нужно боятся, а таких вот политологов - "друзей народа".
Поразвелось паразитов во всем мире, на подсосе у продвигающих 'макароновирус".
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13.05.2020 08:26 Ответить
пожалуйста.
мне это место тоже понравилось.

особенно прекрасно двоемыслие: им совершенно пофиг, эффективны намордники в борьбе с вирусом или нет. выяснять эффективность - это скучно, а вот калечить людям психику (для их же блага - ясен перец) - это самое то. «Hell is full of good meaning and wishings» (Джордж Герберт)
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13.05.2020 08:37 Ответить
Вы фсьо врете! Мы от соевых идиотов точно знаем, что никаких границ в ЕС никто не закрывал - закрыты исключительно границы Украины(происки "Бубочки!) !В Европарламенте требуют открыть внутренние границы ЕС с 15 мая - Цензор.НЕТ 713
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13.05.2020 07:47 Ответить
ты знаешь, ты немножко перепутал: обычно идиот зелёного цвета...
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13.05.2020 07:49 Ответить
"Обычно" почитай то, что тут в последние пару дней писалось.
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13.05.2020 07:50 Ответить
да я вообще-то не вылажу отсюда в последнее время...
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13.05.2020 07:53 Ответить
Заметно
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13.05.2020 08:20 Ответить
С самого утра,а тролль уже на работе. Не берегут себя зебобики.
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13.05.2020 07:50 Ответить
Ты это мне жалуешься или хвастаеш тем фактом, что у тебя хоть какая то работа, но есть?
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13.05.2020 07:51 Ответить
Это тебе адресовано было.
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13.05.2020 07:52 Ответить
правильно, вот человек и просит уточнить: в своем обращении к нему ты жалуешься на тяжелую повседневную работу или наоборот - гордишься, что имеешь такую работу?
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13.05.2020 07:55 Ответить
Два тролля друг-друга лайкают.Вы в одной комнате сидите ?
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13.05.2020 07:59 Ответить
В Европарламенте требуют открыть внутренние границы ЕС с 15 мая - Цензор.НЕТ 2723
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13.05.2020 07:51 Ответить
Сашок, так які ідіоти отаке ще вчора писали і накручували один одному самолайки, не підскажеш?
В Европарламенте требуют открыть внутренние границы ЕС с 15 мая - Цензор.НЕТ 14
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13.05.2020 07:55 Ответить
Вася, я відповідаю за себе і за свої слова. Які в тебе претензії? Але чкщо хтось навідь і помилився з лайком, то це фігня проти того, що ти топиш за малороса .
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13.05.2020 07:58 Ответить
Сашок, я тут "топлю" виключно проти вашого тут ідиотизму. Я вже не в тому віці, коли якомусь чиновнику довіряють. Це ви вірите в святого Рошенка та кожному його слову. Навіть коли вчора відверту брехню нам на вуха чіпляли ПЕСики про відкриті кордони в ЄС.
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13.05.2020 08:09 Ответить
ти цю лапшу можеш вішати своїм друзям зєбілам.
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13.05.2020 08:12 Ответить
бу-га-га-га!!!
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13.05.2020 08:03 Ответить
Дружище, зря стараешься...это же порохоботская помойка для двух категорий: 1) Проплаченные тролли ; 2)Упоротые «идейные». Многие из 2й категории храбро и самоотверженно отсиживаются в кустах по польшам-германиям-австралиям-канадам и оттуда раздают поучения и советы как нам здесь жить.
Не трать силы и время на этот лепрозорий
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13.05.2020 08:16 Ответить
А Вы уже получили имунный паспорт?
Тот, который предложил Билл Гейтс, и в котором указано, что Вы имеете антитела к "макароновирусу"?
Нет?
Тогда не берите, если есть возможность, а возьмите паспорт ветеринарный, для домашнего животного.
Передвигаться в шенгенской зоне можно будет по любому паспорту, но ветеринарный паспорт официально позволяет не работать до пенсионного возраста, а лишь заглядывать в глаза хозяину с умилением.
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13.05.2020 08:28 Ответить
Поняли все наконец-то.
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13.05.2020 07:52 Ответить
В Европарламенте требуют открыть внутренние границы ЕС с 15 мая - Цензор.НЕТ 9755
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13.05.2020 07:54 Ответить
Нам такая Европа и даром не нужна - Зеленский
У Європарламенті вимагають відкрити внутрішні кордони ЄС із 15 травня - Цензор.НЕТ 2334
Ну що, малороси, свято наближається?
Наголосували, курви?
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13.05.2020 08:17 Ответить
Вся Европа летает даже Беларусь с Мордором а Украина как Северная Корея У Європарламенті вимагають відкрити внутрішні кордони ЄС із 15 травня - Цензор.НЕТ 3691
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13.05.2020 08:27 Ответить
Что это запоребриком мышебратья разлетались?
Странно это.
У них же самоизоляцция и ветеринарные имунные паспорта.
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13.05.2020 08:30 Ответить
у них разарешены только внутренние вроде то есть москва-томск и тд територия большая ведь за границу вьезд и выезд закрыт как у нас, Беларусь ничего не отменяла понятно трафик упал но все равно летают за границу
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13.05.2020 08:33 Ответить
Так и я об этом!
какие могут быть полеты/поездки внутри страны, когда у мышебратьев самоизоляция, а ветеринарные имунные паспорта еще не готовы?
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13.05.2020 08:40 Ответить
при чем здесь они я имею ввиду всю Европу весь остальной мир летают у них внутренние не отменяли просто
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13.05.2020 08:42 Ответить
 
 