В Европарламенте требуют открыть внутренние границы ЕС с 15 мая
Представители крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте - Европейской народной партии (EVP) - потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предпринять шаги к отмене пограничного контроля в странах Евросоюза с 15 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в распространенном во вторник, 12 мая, письме, которое подписали многие руководители национальных делегаций входящих в фракцию партий.
Кроме того, в письме было озвучено требование отменить обязательный карантин для граждан Евросоюза, которые въезжают в другие страны ЕС. Консерваторы считают, что на начальном этапе пандемии закрытие границ было оправдано, однако ныне ситуация с распространением коронавирусом в странах Евросоюза находится примерно на одном уровне, и ограничения потеряли смысл.
В среду Еврокомиссия собирается представить план по постепенному открытию внутренних границ в ЕС. Агентство dpa, в распоряжении которого находится черновик плана, сообщает, что тот предусматривает постепенное открытие границ, которое должно растянуться на несколько месяцев.
По данным ресурса Worldometers, отслеживающего ситуацию с распространением коронавируса, по данным на 13 мая, с момента начала пандемии в Европе были инфицированы более 1,6 млн человек (1 675 742), излечились почти 700 тысяч пациентов (685 246), от последствий легочного заболевания COVID-19 скончались 155 762 человека.
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https://ru.slovoidilo.ua/2020/05/13/mnenie/obshhestvo/smyagchenie-karantina-kak-dolgo-pridetsya-nosit-maski-i-pomogut-li-shtrafy-soblyudat-rezhim
Вот это вот особеннопонравилось:
"По мнению политолога, необходимо продвигать чувство опасности от людей, которые без маски. Так называемый коллективный страх.
«Если раньше порой возникало чувство страха, когда на улице видели человека в маске, то теперь, наоборот, маска - это показатель безопасности человека, а человек без маски - потенциальный носитель вируса. Через массовую культуру медиа нужно доносить подобный месседж», - прокомментировал Сергей Быков."
Не людей без масок нужно боятся, а таких вот политологов - "друзей народа".
Поразвелось паразитов во всем мире, на подсосе у продвигающих 'макароновирус".
мне это место тоже понравилось.
особенно прекрасно двоемыслие: им совершенно пофиг, эффективны намордники в борьбе с вирусом или нет. выяснять эффективность - это скучно, а вот калечить людям психику (для их же блага - ясен перец) - это самое то. «Hell is full of good meaning and wishings» (Джордж Герберт)
Не трать силы и время на этот лепрозорий
Тот, который предложил Билл Гейтс, и в котором указано, что Вы имеете антитела к "макароновирусу"?
Нет?
Тогда не берите, если есть возможность, а возьмите паспорт ветеринарный, для домашнего животного.
Передвигаться в шенгенской зоне можно будет по любому паспорту, но ветеринарный паспорт официально позволяет не работать до пенсионного возраста, а лишь заглядывать в глаза хозяину с умилением.
Ну що, малороси, свято наближається?
Наголосували, курви?
Странно это.
У них же самоизоляцция и
ветеринарныеимунные паспорта.
какие могут быть полеты/поездки внутри страны, когда у мышебратьев самоизоляция, а
ветеринарныеимунные паспорта еще не готовы?