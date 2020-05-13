В Европарламенте требуют открыть внутренние границы ЕС с 15 мая

Представители крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте - Европейской народной партии (EVP) - потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предпринять шаги к отмене пограничного контроля в странах Евросоюза с 15 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в распространенном во вторник, 12 мая, письме, которое подписали многие руководители национальных делегаций входящих в фракцию партий.

Кроме того, в письме было озвучено требование отменить обязательный карантин для граждан Евросоюза, которые въезжают в другие страны ЕС. Консерваторы считают, что на начальном этапе пандемии закрытие границ было оправдано, однако ныне ситуация с распространением коронавирусом в странах Евросоюза находится примерно на одном уровне, и ограничения потеряли смысл.

В среду Еврокомиссия собирается представить план по постепенному открытию внутренних границ в ЕС. Агентство dpa, в распоряжении которого находится черновик плана, сообщает, что тот предусматривает постепенное открытие границ, которое должно растянуться на несколько месяцев.

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По данным ресурса Worldometers, отслеживающего ситуацию с распространением коронавируса, по данным на 13 мая, с момента начала пандемии в Европе были инфицированы более 1,6 млн человек (1 675 742), излечились почти 700 тысяч пациентов (685 246), от последствий легочного заболевания COVID-19 скончались 155 762 человека.