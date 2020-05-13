Кабмин разрешил добровольцам проходить лечение в санаториях за счет государства

Кабинет министров Украины предоставил воинам-добровольцам право проходить санаторно-курортное лечение и реабилитацию за счет государства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства ветеранов, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет министров Украины распространил действие бюджетной программы по санаторно-курортному лечению, социально-профессиональной адаптации и психологической реабилитации на добровольцев - участников боевых действий, которые в составе добровольческих формирований принимали непосредственное участие в антитеррористической операции", - отмечают в министерстве.

В частности, речь идет об участниках антитеррористической операции, в составе добровольческих формирований, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции до 24 февраля 2018 года во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел Украины, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины, но в дальнейшем не вошли в их состав.

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