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Кабмін дозволив добровольцям проходити лікування в санаторіях за рахунок держави

Кабмін дозволив добровольцям проходити лікування в санаторіях за рахунок держави

Кабінет міністрів України надав воїнам-добровольцям право проходити санаторно-курортне лікування та реабілітацію за рахунок держави.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства ветеранів, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України поширив дію бюджетної програми з санаторно-курортного лікування, соціально-професійної адаптації та психологічної реабілітації на добровольців – учасників бойових дій, які у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в антитерористичній операції", - зазначають у міністерстві.

Зокрема, йдеться про учасників антитерористичної операції, які у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в антитерористичній операції до 24 лютого 2018 року у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України, Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, але у подальшому не увійшли до їх складу.

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Автор: 

Кабмін (14189) відпочинок (231) добровольці (941) Міністерство у справах ветеранів (305)


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нет у государства своих денег. все деньги налогоплательщиков.
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13.05.2020 15:54 Відповісти
Это в идеале. А пока существуют гос.предприятия государство живёт относительно независимо от налогоплательщиков
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13.05.2020 16:01 Відповісти
Получается при таком сивочелом патриоте как Порошенко они такой возможности не имели?
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13.05.2020 16:56 Відповісти
 
 