Кабмін дозволив добровольцям проходити лікування в санаторіях за рахунок держави
Кабінет міністрів України надав воїнам-добровольцям право проходити санаторно-курортне лікування та реабілітацію за рахунок держави.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства ветеранів, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінет Міністрів України поширив дію бюджетної програми з санаторно-курортного лікування, соціально-професійної адаптації та психологічної реабілітації на добровольців – учасників бойових дій, які у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в антитерористичній операції", - зазначають у міністерстві.
Зокрема, йдеться про учасників антитерористичної операції, які у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в антитерористичній операції до 24 лютого 2018 року у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України, Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, але у подальшому не увійшли до їх складу.
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