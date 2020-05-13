Мужчина получил пулевое ранение на стоянке у храма в Киеве

Полиция Киева начала расследование по факту стрельбы в Подольском районе столицы, в результате которой был ранен мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.

"По спецлинии "102" от врачей поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта получил огнестрельное ранение мужчина. Пострадавший госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

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По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают личность причастного к совершению преступления.