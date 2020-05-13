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"Автомагистраль-Юг" на большинстве объектов "Большого строительства" работает с опережением графика

Крупнейшая украинская автодорожная компания "Автомагистраль-Юг" по итогам первых месяцев реализации президентского проекта "Большая стройка" вышла на рекордные темпы выполнения работ.

Об этом сообщил генеральный директор компании Николай Тимофеев, передают Українські новини.

"Ремонтные и строительные работы проводим на 32 объектах в 10 областях страны: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской и Харьковской. На некоторых объектах работаем почти круглосуточно! Задействована вся наша большая команда - почти 3 тыс. сотрудников и более 1 500 единиц дорожно-строительной техники. Почти на полную мощность работают 18 производственных баз - 13 асфальтобетонных заводов и 5 установок по изготовлению укрепленных вяжущим щебеночных смесей. И мы уже готовы отчитаться о значительных результатах - "Автомагистраль-Юг" установила первый в этом году рекорд. За 2 месяца наши заводы выпустили более 320 000 тонн асфальтобетонных смесей - больше, чем когда-либо в период март-апрель. Также произведено 150 000 тонн укрепленных щебеночных смесей", - отметил Тимофеев.

Автомагистраль-Юг на большинстве объектов Большого строительства работает с опережением графика 01

По словам главы дорожного гиганта, украинские компании доказали, что имеют достаточное количество техники и квалифицированных кадров для того, чтобы выполнить весь запроектированный объем работ.

"В планах президента - восстановить более 4 тыс. км автодорог в этом году. Крупные национальные дорожные компании доказали, что готовы реализовать этот план собственными ресурсами. И это, конечно, вызывает "беспокойство" определенной группы недобросовестных игроков рынка, экс-чиновников и медийщиков, которые планировали хорошо нажиться на государственном дорожном финансировании. Поэтому сейчас они запустили кампанию по дискредитации крупнейших украинских подрядчиков. Прибегают к откровенной манипуляции и лжи. Придумали фейк, якобы "Укравтодор" завышает цены почти наполовину и не допускает к конкурсам малоизвестные компании без опыта. Как наиболее яркий пример приводили крупные тендеры в Сумской области, часть из которых в марте выиграла в основном в прошлом году неизвестная компания. Сначала эту компанию не допускали к конкурсу, но она пожаловалась в Антимонопольный комитет Украины. Демпинговала и выиграла. И вот финал истории, которую так рекламировали оппоненты "Укравтодора": компания отказалась от участия во всех сумских проектах. Чтобы не срывать программу "Большого строительства", "Автомагистраль-Юг" согласилась реализовать эти проекты. Ведь наше ценовое предложение было вторым. То есть, вся теория о том, что непонятные компании, без истории и опыта - это очень хорошо, потому что они готовы снижать цену - оказалась полностью фальшивой. Еще один фейк, который только что появился - якобы мы и другие крупные компании не имеют необходимого количества персонала и техники и фальсифицирует тендерную документацию. Это уже финиш. У нас официально трудоустроены более 2,5 тыс. сотрудников, получают "белую" зарплату. Одну из самых высоких в отрасли. Это очень легко проверить. Мы системно поддерживаем наши учреждения профильного образования и предоставляем первые рабочие места выпускникам, делаем из них настоящих специалистов. Мы за 15 лет сдали все объекты! И готовы отвечать за качество каждого! Но несмотря на все факты оппоненты за деньги распространяют в Интернете эту ложь", - сказал Тимофеев.

Напомним, руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что источниками недостоверной информации о "картеле в дорожной отрасли" является интернет-ресурс "Наші гроші", представители общественной организации "Лига антитраста" и верхушка Всеукраинской дорожной ассоциации, входящие в сферу влияния бизнесмена Араика Амирханяна. "Последний имеет группу влияния из нескольких компаний, которые в основном зарабатывают на блокировании тендеров", - отметил Кубраков.

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дороги (2512) ремонт (1184)


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Топ комментарии
+9
"президентского проекта "Большая стройка"
я извиняюсь, а как инфраструктурный проект может быть президентским, если у нас президент по конституции отвечает за внешнюю политику и оборону? какое отношение он имеет к бюджету, к дорожной инфраструктуре? это все парафия КабМина, назначаемого парламентом и соответствующих министерств. при Порошенко это все честно называлось - Урядова програма, а теперь вдруг стала президентской. Где же все те зрадофилы-зелебобики, которые орали, что "петя ленточки перерезает"
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13.05.2020 17:28 Ответить
+5
На выходных проехалась по криворожской трассе. Если год назад шли большие капитальные дорожные работы, то в этом году ковыряется какой-то один каток недомерок, закатывающий асфальт в дырки. Если это и есть "Большое строительство" от блазня, то хочу вас разочаровать - это возврат к дырочному ремонту и дырки вылезут опять через месяц, но распил бюджета будет засчитан.
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13.05.2020 17:28 Ответить
+4
Да ладно. Житомирку и Одесскую трассу клали при нем, а потом турки переделывали.

Скоростной трамвай в Киеве перекладвали при нем и до сих пор шото периодически переделывают.
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13.05.2020 17:32 Ответить
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Главное, шоб не как строительство дорог при Яныке - рекордными темпами сделали (закопали бабло), а потом все пришлось переделывать.
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13.05.2020 17:24 Ответить
при Яныке и Азирове помнится вообще нихрена не делали по дорогам, был полный писец, яма на яме. реально делать начали при Яценюке-Гройсмане.
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13.05.2020 17:29 Ответить
Да ладно. Житомирку и Одесскую трассу клали при нем, а потом турки переделывали.

Скоростной трамвай в Киеве перекладвали при нем и до сих пор шото периодически переделывают.
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13.05.2020 17:32 Ответить
оно так и будет
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13.05.2020 18:17 Ответить
"президентского проекта "Большая стройка"
я извиняюсь, а как инфраструктурный проект может быть президентским, если у нас президент по конституции отвечает за внешнюю политику и оборону? какое отношение он имеет к бюджету, к дорожной инфраструктуре? это все парафия КабМина, назначаемого парламентом и соответствующих министерств. при Порошенко это все честно называлось - Урядова програма, а теперь вдруг стала президентской. Где же все те зрадофилы-зелебобики, которые орали, что "петя ленточки перерезает"
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13.05.2020 17:28 Ответить
Просто сплошной пиз деж. Все проекты согласования были сделаны в 2017 2018 годах. Спасибо Вова что не остановил стройки. Это скорей так!
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13.05.2020 17:32 Ответить
Руки просто ще не дійшли, тим більше що більшість тендерів виграє ця Магістраль-Йух з російськими корнями.
Ну хоч щось роблять нехай і за завищеними цінами.
Але проблема у тому, що знов монополіст, знов нема конкуренції і знову гроші тікають з бюджету у кармани потенційних сепарів та на расєю
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13.05.2020 22:46 Ответить
На выходных проехалась по криворожской трассе. Если год назад шли большие капитальные дорожные работы, то в этом году ковыряется какой-то один каток недомерок, закатывающий асфальт в дырки. Если это и есть "Большое строительство" от блазня, то хочу вас разочаровать - это возврат к дырочному ремонту и дырки вылезут опять через месяц, но распил бюджета будет засчитан.
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13.05.2020 17:28 Ответить
ну по моим направлениям (киев-пирятин/прилуки-сумы) пока что, слава богу, продолжают делать, то, что было активно начато в предыдущие 3-4 года
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13.05.2020 17:31 Ответить
на криворожской трассе тоже был начат года 3-4 назад капитальный ремонт. и даже должен был быть продолжен в этом году, но ...
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13.05.2020 17:36 Ответить
Да да верим в меджибоже уже лет 20 строят не достроят
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13.05.2020 17:34 Ответить
Это полный долбо@бизм, во время кризиса закапывать последние крохи из бюджета! Отмывание бабала велюровыми уродами! Инфраструктурные проекты поднимали экономику 100 лет назад, а сегодня в таких проектах 80% это сырье и материалы."Задействована вся наша большая команда - почти 3 тыс. сотрудников..." )))) Идиоты! Лучше бы 100 млрд раздали микробизнесу, на зарплаты, среднему предпринимателю, повысилась бы деловая активность.
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13.05.2020 17:54 Ответить
Автомагистраль-Юг" на большинстве объектов "Большого строительства" работает с опережением графика.
Гнать проектировщиков закладывавших такие сроки. Или прорабов которые на повышенных скоростях гоняют асфальтоукладчики. Что это за графики при капитализме возможно их опережение?
На складе при ревизии всё должно сойтись. Если не хватает - украдено. Если лишнее - подготовлено к хищению.
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13.05.2020 18:04 Ответить
фокс , ты по ходу вобще не строитель , опережение графика возможно при выемке грунта ,
при доставке (транспортировке ) песка ,шлака
написал ты так просто - лишь бы написать
как можно на повышенных скоростях гнать асфальтоукладчик - поясни , если в теме
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13.05.2020 18:55 Ответить
С двутысячного по 14-й производитель работ строительной фирмы (отопление и сан. техника). Опережение графика не на отдельном участке, а в общем по фирме.

Почему стало возможно опережение графика при выемке грунта? Думали пойдёт гранит, а оказался "песок" (утрирую), и рванули? Проектировщики не знали состав грунта? Опережение при доставке? В расчётах закладывали один самосвал, а в наличии оказалось пять. И лишние работяги, и лишняя солярка? Или гробим технику (свою) и возим с перегрузом? В карьере сама нашлась третья смена? Начали платить аккорды? На опережающие график работы пошло дважды опережающее финансирование?
Как имея согласованный график проведения работ и соблюдая технологию можно ставить рекорды? Затягивание сроков нам знакомо (это свято) но опережение не пойму.
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13.05.2020 22:33 Ответить
Якщо у тебе 6 самоскидів, а грошей тобі дали на 12 самоскидо-місяців, то можна або 1 самоскид задіяти впродовж року або 6 самоскидів за 2 місяці.
Ось тобі і випередження строків
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13.05.2020 22:51 Ответить
Рассматриваем чистую теорию (поломанный самосвал и пьяный водила не учитываются). У меня сроки, до осени надо перевести 100 тон. Имея 6 машин организовываю 2 смены - успеваю. Как ускорить? Возить с перегрузом Сэкономлю зарплату водилам - ляжет моя техника. Арендовать машины, а к ним экскаваторы в карьер и грейдеры на отсыпку. Организовать 3-ю смену - вылезу со сметы, зачем? Можно сломать волшебную спичку и загадать желание.
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13.05.2020 23:29 Ответить
Я не знаю як пояснити простіше. Якщо ви застосовуєте свої виробничі потужності на 100% - то майже ніяк, хіба що наймете більше людей та арендуєте техніку або (що скоріше за все і відбувається) залучите більше підрядників.
Але якщо ваші можливості більші за отримане замовлення - ви можете варіювати строками виконання і темпом проведення робіт.
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14.05.2020 07:42 Ответить
за столицу не знаю , но у нас ( Днепр и область ) , они поставили свой асфальтовый в новомосковске ( крупнее у нас нет ) , техника у них почти вся своя ( со стороны немного самосвалов ) , работают по 12 часов ( в реале чуть меньше ) , асфальт , шлак , щебень
возят 40ка тонники и четырехосные форды
сравнивать с нашими фирмами просто некоректно ( у нас таких просто нет )
работают они даже очень неплохо
за галушкивкой немного свернули вправо ( плывун ) - вот и опережение
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14.05.2020 18:47 Ответить
+++

Новомосковск, у меня там бабушка на Самаре жила. Посуду ещё делают?
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14.05.2020 19:52 Ответить
посуды (эмалированные наборы каструль ) давно уже не видел , я сам с Днепра , в Новике только по работе или транзитом
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14.05.2020 21:16 Ответить
операция " очередной большой распил" в действии. Дороги подождут
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13.05.2020 18:19 Ответить
полтавскую трассу автомагистраль делает не плохо , ездим каждую неделю , темпы норм ,
везде уклоны , вода даже во время дождя не стоит
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13.05.2020 18:48 Ответить
за містом - так. Більш-менш задовільна якість. Проте все що вони ремонтували в Києві тепер затоплюється при будь-якому дощі
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13.05.2020 22:53 Ответить
в Китаї підхід інтересний: фірма робить участок дороги і здає державі і лиш потім одержує за це гроші
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13.05.2020 19:07 Ответить
будем смотреть через год.
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13.05.2020 19:12 Ответить
"Автомагистраль Юг," просто молодцы. В Сумской обл. делають ремонт траси Н-07,работа отличного качества,все кто по этому участку ездит,очень признательны руководству компании. Водители и простые жители не нарадуются такой дорогой,говорят "неужели и в Украине будут европейские дороги".Еще раз спасибо руководству и всем рабочим.
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13.05.2020 21:05 Ответить
 
 