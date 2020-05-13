"Автомагистраль-Юг" на большинстве объектов "Большого строительства" работает с опережением графика
Крупнейшая украинская автодорожная компания "Автомагистраль-Юг" по итогам первых месяцев реализации президентского проекта "Большая стройка" вышла на рекордные темпы выполнения работ.
Об этом сообщил генеральный директор компании Николай Тимофеев, передают Українські новини.
"Ремонтные и строительные работы проводим на 32 объектах в 10 областях страны: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской и Харьковской. На некоторых объектах работаем почти круглосуточно! Задействована вся наша большая команда - почти 3 тыс. сотрудников и более 1 500 единиц дорожно-строительной техники. Почти на полную мощность работают 18 производственных баз - 13 асфальтобетонных заводов и 5 установок по изготовлению укрепленных вяжущим щебеночных смесей. И мы уже готовы отчитаться о значительных результатах - "Автомагистраль-Юг" установила первый в этом году рекорд. За 2 месяца наши заводы выпустили более 320 000 тонн асфальтобетонных смесей - больше, чем когда-либо в период март-апрель. Также произведено 150 000 тонн укрепленных щебеночных смесей", - отметил Тимофеев.
По словам главы дорожного гиганта, украинские компании доказали, что имеют достаточное количество техники и квалифицированных кадров для того, чтобы выполнить весь запроектированный объем работ.
"В планах президента - восстановить более 4 тыс. км автодорог в этом году. Крупные национальные дорожные компании доказали, что готовы реализовать этот план собственными ресурсами. И это, конечно, вызывает "беспокойство" определенной группы недобросовестных игроков рынка, экс-чиновников и медийщиков, которые планировали хорошо нажиться на государственном дорожном финансировании. Поэтому сейчас они запустили кампанию по дискредитации крупнейших украинских подрядчиков. Прибегают к откровенной манипуляции и лжи. Придумали фейк, якобы "Укравтодор" завышает цены почти наполовину и не допускает к конкурсам малоизвестные компании без опыта. Как наиболее яркий пример приводили крупные тендеры в Сумской области, часть из которых в марте выиграла в основном в прошлом году неизвестная компания. Сначала эту компанию не допускали к конкурсу, но она пожаловалась в Антимонопольный комитет Украины. Демпинговала и выиграла. И вот финал истории, которую так рекламировали оппоненты "Укравтодора": компания отказалась от участия во всех сумских проектах. Чтобы не срывать программу "Большого строительства", "Автомагистраль-Юг" согласилась реализовать эти проекты. Ведь наше ценовое предложение было вторым. То есть, вся теория о том, что непонятные компании, без истории и опыта - это очень хорошо, потому что они готовы снижать цену - оказалась полностью фальшивой. Еще один фейк, который только что появился - якобы мы и другие крупные компании не имеют необходимого количества персонала и техники и фальсифицирует тендерную документацию. Это уже финиш. У нас официально трудоустроены более 2,5 тыс. сотрудников, получают "белую" зарплату. Одну из самых высоких в отрасли. Это очень легко проверить. Мы системно поддерживаем наши учреждения профильного образования и предоставляем первые рабочие места выпускникам, делаем из них настоящих специалистов. Мы за 15 лет сдали все объекты! И готовы отвечать за качество каждого! Но несмотря на все факты оппоненты за деньги распространяют в Интернете эту ложь", - сказал Тимофеев.
Напомним, руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что источниками недостоверной информации о "картеле в дорожной отрасли" является интернет-ресурс "Наші гроші", представители общественной организации "Лига антитраста" и верхушка Всеукраинской дорожной ассоциации, входящие в сферу влияния бизнесмена Араика Амирханяна. "Последний имеет группу влияния из нескольких компаний, которые в основном зарабатывают на блокировании тендеров", - отметил Кубраков.
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Скоростной трамвай в Киеве перекладвали при нем и до сих пор шото периодически переделывают.
я извиняюсь, а как инфраструктурный проект может быть президентским, если у нас президент по конституции отвечает за внешнюю политику и оборону? какое отношение он имеет к бюджету, к дорожной инфраструктуре? это все парафия КабМина, назначаемого парламентом и соответствующих министерств. при Порошенко это все честно называлось - Урядова програма, а теперь вдруг стала президентской. Где же все те зрадофилы-зелебобики, которые орали, что "петя ленточки перерезает"
Ну хоч щось роблять нехай і за завищеними цінами.
Але проблема у тому, що знов монополіст, знов нема конкуренції і знову гроші тікають з бюджету у кармани потенційних сепарів та на расєю
Гнать проектировщиков закладывавших такие сроки. Или прорабов которые на повышенных скоростях гоняют асфальтоукладчики. Что это за графики при капитализме возможно их опережение?
На складе при ревизии всё должно сойтись. Если не хватает - украдено. Если лишнее - подготовлено к хищению.
при доставке (транспортировке ) песка ,шлака
написал ты так просто - лишь бы написать
как можно на повышенных скоростях гнать асфальтоукладчик - поясни , если в теме
Почему стало возможно опережение графика при выемке грунта? Думали пойдёт гранит, а оказался "песок" (утрирую), и рванули? Проектировщики не знали состав грунта? Опережение при доставке? В расчётах закладывали один самосвал, а в наличии оказалось пять. И лишние работяги, и лишняя солярка? Или гробим технику (свою) и возим с перегрузом? В карьере сама нашлась третья смена? Начали платить аккорды? На опережающие график работы пошло дважды опережающее финансирование?
Как имея согласованный график проведения работ и соблюдая технологию можно ставить рекорды? Затягивание сроков нам знакомо (это свято) но опережение не пойму.
Ось тобі і випередження строків
Але якщо ваші можливості більші за отримане замовлення - ви можете варіювати строками виконання і темпом проведення робіт.
возят 40ка тонники и четырехосные форды
сравнивать с нашими фирмами просто некоректно ( у нас таких просто нет )
работают они даже очень неплохо
за галушкивкой немного свернули вправо ( плывун ) - вот и опережение
Новомосковск, у меня там бабушка на Самаре жила. Посуду ещё делают?
везде уклоны , вода даже во время дождя не стоит