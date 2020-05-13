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Новини
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"Автомагістраль-Південь" на більшості об'єктів "Великого будівництва" працює з випередженням графіка

Найбільша українська автодорожня компанія "Автомагістраль-Південь" за підсумками перших місяців реалізації президентського проєкту "Велике будівництво" вийшла на рекордні темпи виконання робіт.

Про це повідомив генеральний директор компанії Микола Тимофеєв, передають Українські новини.

"Ремонтні та будівельні роботи проводимо на 32 об'єктах у 10 областях країни: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській та Харківській. На деяких об’єктах працюємо майже цілодобово! Задіяна вся наша велика команда - майже 3 тис. співробітників та понад 1 500 одиниць дорожньо-будівельної техніки. Майже на повну потужність працюють 18 виробничих баз - 13 асфальтобетонних заводів та 5 установок з виготовлення укріплених в’яжучим щебеневих сумішей. І ми вже готові відзвітувати про значні результати - "Автомагістраль-Південь" встановила перший у цьому році рекорд. За два місяці наші заводи випустили понад 320 тисяч тонн асфальтобетонних сумішей - більше, ніж будь-коли у період березень-квітень. Також вироблено 150 тисяч тонн укріплених щебеневих сумішей", - зазначив Тимофеєв.

Автомагістраль-Південь на більшості обєктів Великого будівництва працює з випередженням графіка 01

За словами очільника дорожнього гіганта, українські компанії довели, що мають достатню кількість техніки та кваліфікованих кадрів для того, щоб виконати весь запроєктований обсяг робіт.

"У планах Президента - відновити понад 4 тис. км автошляхів цього року. Великі національні дорожні компанії довели, що готові реалізувати цей план власними ресурсами. І це, звичайно, викликає "занепокоєння" певної групи недобросовісних гравців ринку, екс-чиновників та медійників, які планували добре нажитись на державному дорожньому фінансуванні. Тому нині вони запустили кампанію з дискредитації найбільших українських підрядників. Вдаються до відвертих маніпуляцій та брехні. Вигадали фейк, нібито "Укравтодор" завищує ціни майже наполовину і не допускає до конкурсів маловідомі компанії без досвіду. Як найбільш яскравий приклад наводили великі тендери у Сумській області, частину з яких у березні отримала заснована торік невідома компанія. Спочатку цю компанію не допускали до конкурсу, але вона поскаржилась до Антимонопольного комітету України. Демпінгувала і виграла. І ось фінал історії, яку так рекламували опоненти "Укравтодору": компанія відмовилась від участі в усіх сумських проєктах. Аби не зривати програму "Великого будівництва", "Автомагістраль-Південь" погодилась реалізувати ці проєкти. Адже наша цінова пропозиція була другою. Тобто, вся теорія про те, що незрозумілі компанії, без історії та досвіду – це дуже добре, бо вони готові знижувати ціні – виявилася повністю фальшивою. Ще один фейк, який щойно з’явився – нібито ми та інші великі компанії не маємо необхідної кількості персоналу та техніки і фальсифікуємо тендерну документацію. Це вже фініш. У нас офіційно працевлаштовані понад 2,5 тис. співробітників, які отримують "білу" зарплатню. Одну з найвищих у галузі. Це дуже легко перевірити. Ми системно підтримуємо наші заклади профільної освіти та надаємо перші робочі місця випускникам, робимо з них справжніх фахівців. Ми за 15 років здали всі об’єкти! І готові відповідати за якість кожного! Але попри всі факти опоненти за гроші розповсюджують в Інтернеті цю брехню", - розповів Тимофеєв.

Нагадаємо, голова "Укравтодору" Олександр Кубраков заявив, що джерелами недостовірної інформації про "картель у дорожній галузі" є ресурс "Наші гроші", представники громадської організації "Ліга антитрасту" та верхівка Всеукраїнської дорожньої асоціації, які наближені до бізнесмена Араїка Амірханяна. "Останній має групу впливу з кількох компаній, які переважно заробляють на блокуванні тендерів", - зазначив Кубраков.

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Автор: 

дороги (3080) ремонт (2333)


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Топ коментарі
+9
"президентского проекта "Большая стройка"
я извиняюсь, а как инфраструктурный проект может быть президентским, если у нас президент по конституции отвечает за внешнюю политику и оборону? какое отношение он имеет к бюджету, к дорожной инфраструктуре? это все парафия КабМина, назначаемого парламентом и соответствующих министерств. при Порошенко это все честно называлось - Урядова програма, а теперь вдруг стала президентской. Где же все те зрадофилы-зелебобики, которые орали, что "петя ленточки перерезает"
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13.05.2020 17:28 Відповісти
+5
На выходных проехалась по криворожской трассе. Если год назад шли большие капитальные дорожные работы, то в этом году ковыряется какой-то один каток недомерок, закатывающий асфальт в дырки. Если это и есть "Большое строительство" от блазня, то хочу вас разочаровать - это возврат к дырочному ремонту и дырки вылезут опять через месяц, но распил бюджета будет засчитан.
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13.05.2020 17:28 Відповісти
+4
Да ладно. Житомирку и Одесскую трассу клали при нем, а потом турки переделывали.

Скоростной трамвай в Киеве перекладвали при нем и до сих пор шото периодически переделывают.
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13.05.2020 17:32 Відповісти
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Главное, шоб не как строительство дорог при Яныке - рекордными темпами сделали (закопали бабло), а потом все пришлось переделывать.
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13.05.2020 17:24 Відповісти
при Яныке и Азирове помнится вообще нихрена не делали по дорогам, был полный писец, яма на яме. реально делать начали при Яценюке-Гройсмане.
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13.05.2020 17:29 Відповісти
Да ладно. Житомирку и Одесскую трассу клали при нем, а потом турки переделывали.

Скоростной трамвай в Киеве перекладвали при нем и до сих пор шото периодически переделывают.
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13.05.2020 17:32 Відповісти
оно так и будет
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13.05.2020 18:17 Відповісти
"президентского проекта "Большая стройка"
я извиняюсь, а как инфраструктурный проект может быть президентским, если у нас президент по конституции отвечает за внешнюю политику и оборону? какое отношение он имеет к бюджету, к дорожной инфраструктуре? это все парафия КабМина, назначаемого парламентом и соответствующих министерств. при Порошенко это все честно называлось - Урядова програма, а теперь вдруг стала президентской. Где же все те зрадофилы-зелебобики, которые орали, что "петя ленточки перерезает"
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13.05.2020 17:28 Відповісти
Просто сплошной пиз деж. Все проекты согласования были сделаны в 2017 2018 годах. Спасибо Вова что не остановил стройки. Это скорей так!
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13.05.2020 17:32 Відповісти
Руки просто ще не дійшли, тим більше що більшість тендерів виграє ця Магістраль-Йух з російськими корнями.
Ну хоч щось роблять нехай і за завищеними цінами.
Але проблема у тому, що знов монополіст, знов нема конкуренції і знову гроші тікають з бюджету у кармани потенційних сепарів та на расєю
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13.05.2020 22:46 Відповісти
На выходных проехалась по криворожской трассе. Если год назад шли большие капитальные дорожные работы, то в этом году ковыряется какой-то один каток недомерок, закатывающий асфальт в дырки. Если это и есть "Большое строительство" от блазня, то хочу вас разочаровать - это возврат к дырочному ремонту и дырки вылезут опять через месяц, но распил бюджета будет засчитан.
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13.05.2020 17:28 Відповісти
ну по моим направлениям (киев-пирятин/прилуки-сумы) пока что, слава богу, продолжают делать, то, что было активно начато в предыдущие 3-4 года
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13.05.2020 17:31 Відповісти
на криворожской трассе тоже был начат года 3-4 назад капитальный ремонт. и даже должен был быть продолжен в этом году, но ...
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13.05.2020 17:36 Відповісти
Да да верим в меджибоже уже лет 20 строят не достроят
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13.05.2020 17:34 Відповісти
Это полный долбо@бизм, во время кризиса закапывать последние крохи из бюджета! Отмывание бабала велюровыми уродами! Инфраструктурные проекты поднимали экономику 100 лет назад, а сегодня в таких проектах 80% это сырье и материалы."Задействована вся наша большая команда - почти 3 тыс. сотрудников..." )))) Идиоты! Лучше бы 100 млрд раздали микробизнесу, на зарплаты, среднему предпринимателю, повысилась бы деловая активность.
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13.05.2020 17:54 Відповісти
Автомагистраль-Юг" на большинстве объектов "Большого строительства" работает с опережением графика.
Гнать проектировщиков закладывавших такие сроки. Или прорабов которые на повышенных скоростях гоняют асфальтоукладчики. Что это за графики при капитализме возможно их опережение?
На складе при ревизии всё должно сойтись. Если не хватает - украдено. Если лишнее - подготовлено к хищению.
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13.05.2020 18:04 Відповісти
фокс , ты по ходу вобще не строитель , опережение графика возможно при выемке грунта ,
при доставке (транспортировке ) песка ,шлака
написал ты так просто - лишь бы написать
как можно на повышенных скоростях гнать асфальтоукладчик - поясни , если в теме
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13.05.2020 18:55 Відповісти
С двутысячного по 14-й производитель работ строительной фирмы (отопление и сан. техника). Опережение графика не на отдельном участке, а в общем по фирме.

Почему стало возможно опережение графика при выемке грунта? Думали пойдёт гранит, а оказался "песок" (утрирую), и рванули? Проектировщики не знали состав грунта? Опережение при доставке? В расчётах закладывали один самосвал, а в наличии оказалось пять. И лишние работяги, и лишняя солярка? Или гробим технику (свою) и возим с перегрузом? В карьере сама нашлась третья смена? Начали платить аккорды? На опережающие график работы пошло дважды опережающее финансирование?
Как имея согласованный график проведения работ и соблюдая технологию можно ставить рекорды? Затягивание сроков нам знакомо (это свято) но опережение не пойму.
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13.05.2020 22:33 Відповісти
Якщо у тебе 6 самоскидів, а грошей тобі дали на 12 самоскидо-місяців, то можна або 1 самоскид задіяти впродовж року або 6 самоскидів за 2 місяці.
Ось тобі і випередження строків
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13.05.2020 22:51 Відповісти
Рассматриваем чистую теорию (поломанный самосвал и пьяный водила не учитываются). У меня сроки, до осени надо перевести 100 тон. Имея 6 машин организовываю 2 смены - успеваю. Как ускорить? Возить с перегрузом Сэкономлю зарплату водилам - ляжет моя техника. Арендовать машины, а к ним экскаваторы в карьер и грейдеры на отсыпку. Организовать 3-ю смену - вылезу со сметы, зачем? Можно сломать волшебную спичку и загадать желание.
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13.05.2020 23:29 Відповісти
Я не знаю як пояснити простіше. Якщо ви застосовуєте свої виробничі потужності на 100% - то майже ніяк, хіба що наймете більше людей та арендуєте техніку або (що скоріше за все і відбувається) залучите більше підрядників.
Але якщо ваші можливості більші за отримане замовлення - ви можете варіювати строками виконання і темпом проведення робіт.
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14.05.2020 07:42 Відповісти
за столицу не знаю , но у нас ( Днепр и область ) , они поставили свой асфальтовый в новомосковске ( крупнее у нас нет ) , техника у них почти вся своя ( со стороны немного самосвалов ) , работают по 12 часов ( в реале чуть меньше ) , асфальт , шлак , щебень
возят 40ка тонники и четырехосные форды
сравнивать с нашими фирмами просто некоректно ( у нас таких просто нет )
работают они даже очень неплохо
за галушкивкой немного свернули вправо ( плывун ) - вот и опережение
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14.05.2020 18:47 Відповісти
+++

Новомосковск, у меня там бабушка на Самаре жила. Посуду ещё делают?
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14.05.2020 19:52 Відповісти
посуды (эмалированные наборы каструль ) давно уже не видел , я сам с Днепра , в Новике только по работе или транзитом
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14.05.2020 21:16 Відповісти
операция " очередной большой распил" в действии. Дороги подождут
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13.05.2020 18:19 Відповісти
полтавскую трассу автомагистраль делает не плохо , ездим каждую неделю , темпы норм ,
везде уклоны , вода даже во время дождя не стоит
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13.05.2020 18:48 Відповісти
за містом - так. Більш-менш задовільна якість. Проте все що вони ремонтували в Києві тепер затоплюється при будь-якому дощі
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13.05.2020 22:53 Відповісти
в Китаї підхід інтересний: фірма робить участок дороги і здає державі і лиш потім одержує за це гроші
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13.05.2020 19:07 Відповісти
будем смотреть через год.
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13.05.2020 19:12 Відповісти
"Автомагистраль Юг," просто молодцы. В Сумской обл. делають ремонт траси Н-07,работа отличного качества,все кто по этому участку ездит,очень признательны руководству компании. Водители и простые жители не нарадуются такой дорогой,говорят "неужели и в Украине будут европейские дороги".Еще раз спасибо руководству и всем рабочим.
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13.05.2020 21:05 Відповісти
 
 