"Будівництво доріг забезпечує роботою близько 180 тис. громадян", - міністр Чернишов

У галузі дорожнього будівництва України зайнято майже 180 тис. громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"За нашими розрахунками, саме будівництво доріг забезпечує роботою близько 180 тисяч громадян України. Це дані виключно по будівництву доріг. Ще в нас є будівництво соціально-економічної інфраструктури та "Велике будівництво" і там ми розраховуємо на забезпечення 80 тис. робочих місць", - сказав Чернишов.

Він додав, що будівельна галузь опосередковано також створює додаткові робочі місця і в інших галузях. Насамперед це стосується галузі виробництва будівельних матеріалів та транспортної галузі.

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