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Новини
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"Будівництво доріг забезпечує роботою близько 180 тис. громадян", - міністр Чернишов

У галузі дорожнього будівництва України зайнято майже 180 тис. громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"За нашими розрахунками, саме будівництво доріг забезпечує роботою близько 180 тисяч громадян України. Це дані виключно по будівництву доріг. Ще в нас є будівництво соціально-економічної інфраструктури та "Велике будівництво" і там ми розраховуємо на забезпечення 80 тис. робочих місць", - сказав Чернишов.

Він додав, що будівельна галузь опосередковано також створює додаткові робочі місця і в інших галузях. Насамперед це стосується галузі виробництва будівельних матеріалів та транспортної галузі.

Читайте також: Кабмін планує вкласти 100 млрд грн у дорожнє будівництво, це дозволить створити 170 тис. робочих місць, - Шмигаль

Автор: 

дороги (3075) робота (1249) Олексій Чернишов (279)


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Топ коментарі
+8
Пускай сам кидает лопатой асфальт за 5 тыщ.
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29.04.2020 18:01 Відповісти
+6
премьер Шмыгаль заявил, что правительство создаст сотни тысяч рабочих мест в сфере строительства дорог, с зарплатой 6-8 тысяч грн.
Значит, с учётом вычета налогов, на руки люди получат от 4800 до 6400 грн. Грубо говоря 200 евро.
в ныненшных реалиях, это грубо говоря работа за еду.
Тоесть, ахметовский ставленник Шмыгаль предлагает всем заробитчанам пахать на строительстве дорог за миску баланды.
Вопрос только в том, что Шмыгаль действительно клинический идиот или же просто притворяется?
Ибо ни один заробитчанин не пойдёт пахать на олигархат за 200 баксов, если за границей он привык получать по 1000 баксов за свою работу.
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29.04.2020 18:08 Відповісти
+5
не знаю как там рабочие с зп 5000-6000 грвн, но вам чинушам-дармоедам эта деятельность по заливанию ям гудроном в любую погоду приносит неплохой гешефт.
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29.04.2020 17:56 Відповісти
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Предложите им зарплаты в 5-6 тыс грн и количество граждан, задействованных в этой сфере, резко сократиться.
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29.04.2020 17:56 Відповісти
Це змазує на заклик хунвейбінів. Або на маражматичні ідеї полпо івців - червоних кзмерів. Ті теж марилиграндіощними будівництвами. Тільки все, що у них виходило збудувати - були концтабори.
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29.04.2020 18:19 Відповісти
)) Нагадали анекдот радянських часів.
У німця питають: - Скажіть, будь ласка, а як по німецькому буде хунвейбин?
Той відповідає: - Ихбинх..й
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29.04.2020 18:33 Відповісти
ДДД- дай дорогу дураку!
"Строительство дорог обеспечивает работой около 180 тыс. граждан", - министр Чернышов - Цензор.НЕТ 5784
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29.04.2020 17:56 Відповісти
Так їдуть на велосипеді ті, хто робить це другий, чи третій раз в житті.
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29.04.2020 18:21 Відповісти
не знаю как там рабочие с зп 5000-6000 грвн, но вам чинушам-дармоедам эта деятельность по заливанию ям гудроном в любую погоду приносит неплохой гешефт.
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29.04.2020 17:56 Відповісти
ха ха ха поддерживаю полностью, офисное хомячъе из фирмы купи-продай к вам пойдут, если официантами к коле-котлете не возьмут, зеленский новый фюрер, с автобанов начинает
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29.04.2020 17:57 Відповісти
и это ещё вдоль дорог пешеходные и велодорожки тротуарной плиткой массово не начали мостить. толи ещё будет! ))))
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29.04.2020 17:58 Відповісти
не дождетесь , как говорил Рабинович
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29.04.2020 17:59 Відповісти
Пускай сам кидает лопатой асфальт за 5 тыщ.
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29.04.2020 18:01 Відповісти
честно, я не против чтобы все 73% зелебобов ишачили за 5000 и похлебку на строительстве дорог, кажется они именно за это голосовали
так их, владимир александрыч! или как там тебя, голобородька
а порохоботы будут по етим дорогам ездить - туда-сюда, туда-сюда, а зелебобы пыль глотать, красота!
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29.04.2020 18:02 Відповісти
премьер Шмыгаль заявил, что правительство создаст сотни тысяч рабочих мест в сфере строительства дорог, с зарплатой 6-8 тысяч грн.
Значит, с учётом вычета налогов, на руки люди получат от 4800 до 6400 грн. Грубо говоря 200 евро.
в ныненшных реалиях, это грубо говоря работа за еду.
Тоесть, ахметовский ставленник Шмыгаль предлагает всем заробитчанам пахать на строительстве дорог за миску баланды.
Вопрос только в том, что Шмыгаль действительно клинический идиот или же просто притворяется?
Ибо ни один заробитчанин не пойдёт пахать на олигархат за 200 баксов, если за границей он привык получать по 1000 баксов за свою работу.
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29.04.2020 18:08 Відповісти
73% готовы за баланду и пайку работать на своего кумира Зелю(а вернее Ермака ибо он и есть де факто президент)..
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29.04.2020 18:12 Відповісти
Й виттягує гроші з бюджету
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29.04.2020 18:14 Відповісти
План деіндустріалізації й опримитивлення
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29.04.2020 18:16 Відповісти
Сразу принять закон, чтобы иностранцев не нанимать. А то сейчас кинутся немцы, австрийцы на такие зарплаты.
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29.04.2020 18:20 Відповісти
"Строительство дорог обеспечивает работой около 180 тыс. граждан"
И всех армян в Украине.
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29.04.2020 18:21 Відповісти
Дадим стране угля , мелкого но до......уя
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29.04.2020 18:22 Відповісти
Обеспечивает работой ....а зарплатой ?
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29.04.2020 18:41 Відповісти
На мості Патона ще залишилося щадохрена місця. Тре ще зменшити, ібо нехрен
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29.04.2020 18:43 Відповісти
І велодоріжку ще по центру, вибачаюсь забув
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29.04.2020 18:44 Відповісти
Да только турки дают один выходной и заставляют работать по 12 часов,если пересчитать почасово выходят копейки..
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29.04.2020 18:50 Відповісти
а инженеры тоже копать пойдут???
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29.04.2020 18:54 Відповісти
Если строят дороги и мосты турки, то может следует уточнить, граждан какой страны обеспечивают работой?
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29.04.2020 19:07 Відповісти
Зееееееееееееееееее!
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29.04.2020 19:53 Відповісти
Да,я видел воочию эти рабочие места. Дорога от Дмитриевки на Ворзель,что под Киевом, строит "Белавтодор" , на технике написано. Остановилсч,спросил откуда,из Бреста отвечают. Вот такие у нас рабочие места.
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29.04.2020 21:04 Відповісти
1000$/місяць . Інакше ніяк .
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29.04.2020 21:08 Відповісти
Дайте Шмигалю зарплату 6000 грн. і велику совкову лопату.
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29.04.2020 21:17 Відповісти
Та в принципі , можна і за 6 тис. гр. працювати . Але тільки по суботах 😁👌
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29.04.2020 21:23 Відповісти
все, осталось где-то найти 180 т строителей.
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29.04.2020 21:15 Відповісти
А когда карантину прийдет пздц, эти обеспеченные работой 180 тыс. побросают лопаты и свалят на запад.
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29.04.2020 21:26 Відповісти
Гордон - нардепам от "Слуги народа": Вы скоро все @б@сретесь. Видео
Общество / Видео 29-апр, 19:059 2 879 0

28 апреля в эфире телеканала "Украина 24" произошла перепалка между Дмитрием Гордоном и нардепом от "Слуги народа" Александром Качурой.

Парламентарий сказал, что возможное назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером в украинском правительстве обсуждается, но во фракции пока нет консенсуса по этому вопросу. "Саакашвили - великий реформатор, он вошел в историю, но это там, в Грузии, это далеко", - сказал Качура.

Гордон ответил, что в Украине нет ни одного человека, который добился таких успехов, как Саакашвили, и обвинил депутатов от "Слуги народа" в некомпетентности.

"Вы скоро все обосретесь, я говорю вам честно", - обратился Гордон к парламентариям.

Он отметил, что кризис, который возникнет после эпидемии коронавируса, "может снести всех "слуг народа".

"Дай бог, чтобы удержался президент, которому я искренне желаю добра. Он несчастный человек, потому что его окружают идиоты, некомпетентные люди и казнокрады, которым он доверял", - сказал журналист.

Гордон отметил, что Саакашвили - один из немногих лидеров на постсоветском пространстве, которым удалось провести реальные реформы.

"Я в Грузии их видел воочию. Нам только мечтать приходится о такой системе здравоохранения, образования, полицейской реформе. Это было сделано в Грузии, по сути, в первые полгода руководства страной Саакашвили", - сказал журналист.

Гордон повторил свое высказывание, что, по его мнению, "на горбу Зеленского" в Раду попали люди, которые не готовы к политической деятельности и принятию ответственных решений.

"Еще вчера они были домохозяйками, чертом, дьяволом - кем угодно. И сегодня эти люди, которые ничего из себя не представляют - вообще ничего! - решают, приглашать Саакашвили или не приглашать.

Хочу сказать: не приглашайте Саакашвили, не приглашайте [экс-главу Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Игоря] Смешко, [бизнесмена, бывшего вице-премьера Сергея] Тигипко.

Возьмите [народного депутата от "Слуги народа", ресторатора] Николая Тищенко, еще несколько человек, и пусть они проводят реформы. Саакашвили, Смешко, Тигипко могут вас спасти. Вам бросают этот спасательный круг, говорят: "Хватайтесь за него!" - а вы хотите тонуть. Тоните! Жалко, что страна с вами утонет", - возмутился Гордон.

Качура ответил, что распространенное мнение, якобы в "Слуге народа" только свадебные фотографы, не соответствует действительности.

"Нужно не обижать избирателей, которые доверили свои голоса партии, президенту Зеленскому и кандидату, который был делегирован Зеленским в округ. Парламент - это и срез общества, там должны быть и учителя, и повара в том числе, и доктора наук, и юристы, и предприниматели. Это и есть настоящий парламентаризм. У нас во фракции десятки докторов наук, есть профессора, люди, которые очень многого добились в жизни", - сказал нардеп.

Гордон ответил, что в 2019 году на одном из округов в Житомирской области баллотировался бывший народный депутат, опытный политик Виталий Журавский. Он проиграл кандидату от "Слуги народа" Татьяне Грищенко.

"Журавский - опытнейший управленец, мой друг, который уже был народным депутатом, доктор наук, профессор, академик. Абсолютно подготовленный к государственной деятельности человек. Его победила девушка от "Слуги народа". Она когда-то устроилась к нему домработницей, но, поскольку плохо убирала, он ее уволил. Проработала у него пару недель. Она выиграла выборы с большим перевесом только потому, что шла от "Слуги народа".

Но это не конец истории. После победы она к нему обратилась и сказала: "Вы не хотите поработать у меня помощником?" Она готова к государственной работе, она вообще понимает, что это такое? Сколько можно кухарок допускать к управлению государством? Украина тонет! И эти кухарки просто сверлят дыры в корабле, чтобы его затопило к чертовой матери. Неужели вы, умный человек, этого не понимаете?" - обратился Гордон к Качуре.
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29.04.2020 22:57 Відповісти
Це ви, типу, президента пожаліли?
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30.04.2020 09:09 Відповісти
Упаси боже. Просто это доказывает, что дебилы, гниды и подонки кучкуются. А потом кинуть друг друга у них в кайф.
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30.04.2020 13:20 Відповісти
Приберемо питання зарплатні, але будівництво шляхів це сезона робота(5-6 місяців), що робити останні 6 місяців року людині?
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30.04.2020 09:07 Відповісти
 
 