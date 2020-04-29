"Строительство дорог обеспечивает работой около 180 тыс. граждан", - министр Чернышов

В области дорожного строительства Украины задействованы почти 180 тыс. граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

"По нашим расчетам, именно строительство дорог обеспечивает работой около 180 тыс. граждан Украины. Это данные только по строительству дорог. Еще у нас есть строительство социально-экономической инфраструктуры и "Большая стройка" и там мы рассчитываем на обеспечение 80 тыс. рабочих мест", - сказал Чернышов.

Он добавил, что строительная отрасль также создает дополнительные рабочие места и в других отраслях. Прежде всего это касается отрасли производства строительных материалов и транспортной отрасли.

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