"Строительство дорог обеспечивает работой около 180 тыс. граждан", - министр Чернышов
В области дорожного строительства Украины задействованы почти 180 тыс. граждан.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.
"По нашим расчетам, именно строительство дорог обеспечивает работой около 180 тыс. граждан Украины. Это данные только по строительству дорог. Еще у нас есть строительство социально-экономической инфраструктуры и "Большая стройка" и там мы рассчитываем на обеспечение 80 тыс. рабочих мест", - сказал Чернышов.
Он добавил, что строительная отрасль также создает дополнительные рабочие места и в других отраслях. Прежде всего это касается отрасли производства строительных материалов и транспортной отрасли.
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У німця питають: - Скажіть, будь ласка, а як по німецькому буде хунвейбин?
Той відповідає: - Ихбинх..й
так их, владимир александрыч! или как там тебя, голобородька
а порохоботы будут по етим дорогам ездить - туда-сюда, туда-сюда, а зелебобы пыль глотать, красота!
Значит, с учётом вычета налогов, на руки люди получат от 4800 до 6400 грн. Грубо говоря 200 евро.
в ныненшных реалиях, это грубо говоря работа за еду.
Тоесть, ахметовский ставленник Шмыгаль предлагает всем заробитчанам пахать на строительстве дорог за миску баланды.
Вопрос только в том, что Шмыгаль действительно клинический идиот или же просто притворяется?
Ибо ни один заробитчанин не пойдёт пахать на олигархат за 200 баксов, если за границей он привык получать по 1000 баксов за свою работу.
И всех армян в Украине.
Общество / Видео 29-апр, 19:059 2 879 0
28 апреля в эфире телеканала "Украина 24" произошла перепалка между Дмитрием Гордоном и нардепом от "Слуги народа" Александром Качурой.
Парламентарий сказал, что возможное назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером в украинском правительстве обсуждается, но во фракции пока нет консенсуса по этому вопросу. "Саакашвили - великий реформатор, он вошел в историю, но это там, в Грузии, это далеко", - сказал Качура.
Гордон ответил, что в Украине нет ни одного человека, который добился таких успехов, как Саакашвили, и обвинил депутатов от "Слуги народа" в некомпетентности.
"Вы скоро все обосретесь, я говорю вам честно", - обратился Гордон к парламентариям.
Он отметил, что кризис, который возникнет после эпидемии коронавируса, "может снести всех "слуг народа".
"Дай бог, чтобы удержался президент, которому я искренне желаю добра. Он несчастный человек, потому что его окружают идиоты, некомпетентные люди и казнокрады, которым он доверял", - сказал журналист.
Гордон отметил, что Саакашвили - один из немногих лидеров на постсоветском пространстве, которым удалось провести реальные реформы.
"Я в Грузии их видел воочию. Нам только мечтать приходится о такой системе здравоохранения, образования, полицейской реформе. Это было сделано в Грузии, по сути, в первые полгода руководства страной Саакашвили", - сказал журналист.
Гордон повторил свое высказывание, что, по его мнению, "на горбу Зеленского" в Раду попали люди, которые не готовы к политической деятельности и принятию ответственных решений.
"Еще вчера они были домохозяйками, чертом, дьяволом - кем угодно. И сегодня эти люди, которые ничего из себя не представляют - вообще ничего! - решают, приглашать Саакашвили или не приглашать.
Хочу сказать: не приглашайте Саакашвили, не приглашайте [экс-главу Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Игоря] Смешко, [бизнесмена, бывшего вице-премьера Сергея] Тигипко.
Возьмите [народного депутата от "Слуги народа", ресторатора] Николая Тищенко, еще несколько человек, и пусть они проводят реформы. Саакашвили, Смешко, Тигипко могут вас спасти. Вам бросают этот спасательный круг, говорят: "Хватайтесь за него!" - а вы хотите тонуть. Тоните! Жалко, что страна с вами утонет", - возмутился Гордон.
Качура ответил, что распространенное мнение, якобы в "Слуге народа" только свадебные фотографы, не соответствует действительности.
"Нужно не обижать избирателей, которые доверили свои голоса партии, президенту Зеленскому и кандидату, который был делегирован Зеленским в округ. Парламент - это и срез общества, там должны быть и учителя, и повара в том числе, и доктора наук, и юристы, и предприниматели. Это и есть настоящий парламентаризм. У нас во фракции десятки докторов наук, есть профессора, люди, которые очень многого добились в жизни", - сказал нардеп.
Гордон ответил, что в 2019 году на одном из округов в Житомирской области баллотировался бывший народный депутат, опытный политик Виталий Журавский. Он проиграл кандидату от "Слуги народа" Татьяне Грищенко.
"Журавский - опытнейший управленец, мой друг, который уже был народным депутатом, доктор наук, профессор, академик. Абсолютно подготовленный к государственной деятельности человек. Его победила девушка от "Слуги народа". Она когда-то устроилась к нему домработницей, но, поскольку плохо убирала, он ее уволил. Проработала у него пару недель. Она выиграла выборы с большим перевесом только потому, что шла от "Слуги народа".
Но это не конец истории. После победы она к нему обратилась и сказала: "Вы не хотите поработать у меня помощником?" Она готова к государственной работе, она вообще понимает, что это такое? Сколько можно кухарок допускать к управлению государством? Украина тонет! И эти кухарки просто сверлят дыры в корабле, чтобы его затопило к чертовой матери. Неужели вы, умный человек, этого не понимаете?" - обратился Гордон к Качуре.