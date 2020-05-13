Военнослужащий, пьяным зарезавший мужчину, задержан в Кривом Роге, - военная прокуратура
В Кривом Роге (Днепропетровская область) правоохранителями задержан младший сержант одной из воинских частей ВС Украины, убивший ножом гражданского.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
"Установлено, что указанный военнослужащий 12.05.20, находясь в Кривом Роге и будучи навеселе, по мотивам острой внезапно возникшей неприязни умышленно ударил гражданина Р. клинком ножа в зону грудной клетки справа, в результате чего через некоторое время пострадавший скончался в машине бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В тот же день младшего сержанта М. задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас в суд подано ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей, без альтернативы внесения залога. За совершенное преступление военнослужащему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
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Иначе у каждого из нас уже было бы свое личное кладбище.
Ты не прав.
На самом деле все это п2222ц как страшно.
Не буду тебе тут рассказывать свои истории из жизни, но поверь мне на слово.
Очень хреново.
Нормальный адекватный человек такое переживает крайне тяжело, долго и паскудно.
Хороший малорос чи любитель "русского міра" - краще всього коли дохлий.