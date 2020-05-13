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На сайт омбудсмена осуществляют массовые хакерские атаки, - Денисова

На сайт омбудсмена осуществляют массовые хакерские атаки, - Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что на официальный сайт уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека осуществляются массированные хакерские атаки.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, системность хакерских атак прослеживается на протяжении последних полутора лет.

Последние две атаки были зафиксированы вчера, 12 мая, после сообщения омбудсмена о подозрении заражения коронавирусом украинского политзаключенного Сергея Бугайчука в СИЗО России.

"Как только в информационном пространстве появляются мои сообщения об украинских пленных и политзаключенных, содержащихся на территории Российской Федерации и временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма, на официальный вебсайт Уполномоченного ВРУ по правам человека осуществляют массированные посторонние атаки, которые делают невозможным нормальное функционирование ресурса, а иногда - приводят к его остановке и потери информации", - сообщила Денисова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У украинского политзаключенного Бугайчука, удерживаемого в РФ, подозрение на коронавирус: ему не обеспечивают надлежащую медпомощь, - Денисова

Автор: 

Денисова Людмила (996) хакер (1192) атака (443)


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Такая важная фигура! Насиловать не пытались?
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13.05.2020 17:41 Ответить
У тетрадь запиши все свою Информацию и парится не будишь.
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13.05.2020 17:44 Ответить
Сейчас каждый никчемный чиновник хочет пропиариться, что бы показать свою значимость. Она еще Усика на бой не вызвала?
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13.05.2020 17:45 Ответить
Вот лоси!
Кто вас учил?
То поисковые роботы на автомате обновляют информацию о вашем сайте.
Больше всего их у Яндекса и почему то много за Уралом.
Поскольку их адреса известны и можно подсмотреть в логах - пишем в шапке сайта отлуп для всех, кто не интересен и забываем навеки!
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13.05.2020 17:48 Ответить
Что то начинаю подозревать - сайты недавно обновлены конторой Дубилета, который полный профан в ИТ.
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13.05.2020 17:50 Ответить
Их только раша может досить. Мотив?
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13.05.2020 17:52 Ответить
Какой мотив у робота, сандалит и все. У Гугла роботов гораздо меньше, уж не знаю почему и информация обновляется реже.
А кацапы свихнуты на этих роботах - барабанят непрерывно, если на сайте новая информация. Может это ошибка программистов, хз, а может гугл работает распределенно, а поисковики яндекса автономно, хз.
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13.05.2020 18:01 Ответить
Напевне, родичі тих, хто не ввійшов у список "всіх на всіх" при шоу одного клоуна по обміну утримвваних осіб.
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13.05.2020 17:58 Ответить
 
 