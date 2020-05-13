На сайт омбудсмена осуществляют массовые хакерские атаки, - Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что на официальный сайт уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека осуществляются массированные хакерские атаки.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, системность хакерских атак прослеживается на протяжении последних полутора лет.

Последние две атаки были зафиксированы вчера, 12 мая, после сообщения омбудсмена о подозрении заражения коронавирусом украинского политзаключенного Сергея Бугайчука в СИЗО России.

"Как только в информационном пространстве появляются мои сообщения об украинских пленных и политзаключенных, содержащихся на территории Российской Федерации и временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма, на официальный вебсайт Уполномоченного ВРУ по правам человека осуществляют массированные посторонние атаки, которые делают невозможным нормальное функционирование ресурса, а иногда - приводят к его остановке и потери информации", - сообщила Денисова.

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