На сайт омбудсмена осуществляют массовые хакерские атаки, - Денисова
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что на официальный сайт уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека осуществляются массированные хакерские атаки.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, системность хакерских атак прослеживается на протяжении последних полутора лет.
Последние две атаки были зафиксированы вчера, 12 мая, после сообщения омбудсмена о подозрении заражения коронавирусом украинского политзаключенного Сергея Бугайчука в СИЗО России.
"Как только в информационном пространстве появляются мои сообщения об украинских пленных и политзаключенных, содержащихся на территории Российской Федерации и временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма, на официальный вебсайт Уполномоченного ВРУ по правам человека осуществляют массированные посторонние атаки, которые делают невозможным нормальное функционирование ресурса, а иногда - приводят к его остановке и потери информации", - сообщила Денисова.
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Кто вас учил?
То поисковые роботы на автомате обновляют информацию о вашем сайте.
Больше всего их у Яндекса и почему то много за Уралом.
Поскольку их адреса известны и можно подсмотреть в логах - пишем в шапке сайта отлуп для всех, кто не интересен и забываем навеки!
А кацапы свихнуты на этих роботах - барабанят непрерывно, если на сайте новая информация. Может это ошибка программистов, хз, а может гугл работает распределенно, а поисковики яндекса автономно, хз.