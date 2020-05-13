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На сайт омбудсмена вчиняють масовані хакерські атаки, - Денісова

На сайт омбудсмена вчиняють масовані хакерські атаки, - Денісова

Українська омбудсмен Людмила Денісова заявила, що на офіційний сайт уповноваженої Верховної ради України з прав людини здійснюються масовані хакерські атаки.

Про це вона повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, системність хакерських атак простежується впродовж останніх півтора років.

Останні дві атаки було зафіксовано вчора, 12 травня, після повідомлення омбудсмена про підозру зараження коронавірусом українського політв'язня Сергія Бугайчука в СІЗО Росії.

"Як тільки в інформаційному просторі з'являються мої повідомлення про українських полонених і політв'язнів, яких утримують на території Російської Федерації і тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей і Криму, на офіційний вебсайт Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснюють масовані сторонні атаки, які унеможливлюють нормальне функціонування ресурсу, а іноді - призводять до його зупинки і втрати інформації", - повідомила Денісова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В українського політв'язня Бугайчука, утримуваного в РФ, підозра на коронавірус: йому не забезпечують належну медичну допомогу, - Денісова

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Денісова Людмила (883) хакер (1364) атака (408)


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Такая важная фигура! Насиловать не пытались?
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13.05.2020 17:41 Відповісти
У тетрадь запиши все свою Информацию и парится не будишь.
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13.05.2020 17:44 Відповісти
Сейчас каждый никчемный чиновник хочет пропиариться, что бы показать свою значимость. Она еще Усика на бой не вызвала?
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13.05.2020 17:45 Відповісти
Вот лоси!
Кто вас учил?
То поисковые роботы на автомате обновляют информацию о вашем сайте.
Больше всего их у Яндекса и почему то много за Уралом.
Поскольку их адреса известны и можно подсмотреть в логах - пишем в шапке сайта отлуп для всех, кто не интересен и забываем навеки!
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13.05.2020 17:48 Відповісти
Что то начинаю подозревать - сайты недавно обновлены конторой Дубилета, который полный профан в ИТ.
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13.05.2020 17:50 Відповісти
Их только раша может досить. Мотив?
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13.05.2020 17:52 Відповісти
Какой мотив у робота, сандалит и все. У Гугла роботов гораздо меньше, уж не знаю почему и информация обновляется реже.
А кацапы свихнуты на этих роботах - барабанят непрерывно, если на сайте новая информация. Может это ошибка программистов, хз, а может гугл работает распределенно, а поисковики яндекса автономно, хз.
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13.05.2020 18:01 Відповісти
Напевне, родичі тих, хто не ввійшов у список "всіх на всіх" при шоу одного клоуна по обміну утримвваних осіб.
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13.05.2020 17:58 Відповісти
 
 