На сайт омбудсмена вчиняють масовані хакерські атаки, - Денісова

Українська омбудсмен Людмила Денісова заявила, що на офіційний сайт уповноваженої Верховної ради України з прав людини здійснюються масовані хакерські атаки.

Про це вона повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, системність хакерських атак простежується впродовж останніх півтора років.

Останні дві атаки було зафіксовано вчора, 12 травня, після повідомлення омбудсмена про підозру зараження коронавірусом українського політв'язня Сергія Бугайчука в СІЗО Росії.

"Як тільки в інформаційному просторі з'являються мої повідомлення про українських полонених і політв'язнів, яких утримують на території Російської Федерації і тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей і Криму, на офіційний вебсайт Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснюють масовані сторонні атаки, які унеможливлюють нормальне функціонування ресурсу, а іноді - призводять до його зупинки і втрати інформації", - повідомила Денісова.

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