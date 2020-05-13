На сайт омбудсмена вчиняють масовані хакерські атаки, - Денісова
Українська омбудсмен Людмила Денісова заявила, що на офіційний сайт уповноваженої Верховної ради України з прав людини здійснюються масовані хакерські атаки.
Про це вона повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, системність хакерських атак простежується впродовж останніх півтора років.
Останні дві атаки було зафіксовано вчора, 12 травня, після повідомлення омбудсмена про підозру зараження коронавірусом українського політв'язня Сергія Бугайчука в СІЗО Росії.
"Як тільки в інформаційному просторі з'являються мої повідомлення про українських полонених і політв'язнів, яких утримують на території Російської Федерації і тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей і Криму, на офіційний вебсайт Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснюють масовані сторонні атаки, які унеможливлюють нормальне функціонування ресурсу, а іноді - призводять до його зупинки і втрати інформації", - повідомила Денісова.
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То поисковые роботы на автомате обновляют информацию о вашем сайте.
Больше всего их у Яндекса и почему то много за Уралом.
Поскольку их адреса известны и можно подсмотреть в логах - пишем в шапке сайта отлуп для всех, кто не интересен и забываем навеки!
А кацапы свихнуты на этих роботах - барабанят непрерывно, если на сайте новая информация. Может это ошибка программистов, хз, а может гугл работает распределенно, а поисковики яндекса автономно, хз.