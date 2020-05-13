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Аваков: Невыплата заработных плат медикам влечет за собой уголовную ответственность

Аваков: Невыплата заработных плат медикам влечет за собой уголовную ответственность

Такое заявление сделал министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания правительства 13 мая.


Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

В сообщении отмечается: "Арсен Аваков отметил, что на предыдущем заседании КМУ было принято решение о доплате медикам, однако, средства получили не все работники медицины.

Поэтому, если возникнет необходимость, будет проведено расследование, почему медики не получили обещанные средства.

"Действующее законодательство предусматривает, что если есть невыплата зарплаты людям или задержка - это уголовная ответственность. Поэтому я жду выводов, которые премьер-министр поручил Минздраву", - отметил Арсен Аваков.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил медиков за работу и заявил, что правительство выделило необходимые для доплат средства.

"Кто будет отвечать за перегрузке больницы и здоровье наших украинцев? Правительство понимает всю ответственность и с самого начала пошел на непопулярные решения для защиты жизней украинцевй. Мы подготовили медицинскую систему Украины для принятия больных. Сегодня только 6% аппаратов ИВЛ загружено, 30 тысяч койко мест готовы принимать больных. Поэтому, все медики получат доплаты и за март, и за апрель", - подчеркнул премьер.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что уже 18 областей получили заработные платы с надбавками в 300%, а в шести областях еще проходит анализ в разрезе каждого медицинского учреждения.

Справка: Согласно статье 175 Уголовного кодекса Украины, невыплата заработной платы более чем за один месяц, наказывается штрафом 8500 - 17000 гривен или исправительными работами на срок до 2-х лет, или лишением свободы на срок до 2-х лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если зарплату не выплатили за нецелевое использование средств, предназначенных для ее выплаты, предусматривается наказание в виде штрафа от 17000 - 25500 гривен или ограничением свободы на срок до 3-х лет, или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".

Автор: 

Аваков Арсен (3445) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+6
Аваков: Невыплата заработных плат медикам влечет за собой уголовную ответственность - Цензор.НЕТ 6548
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13.05.2020 17:48 Ответить
+4
Бреше сАбаков,ніхто не відповідає в Україні по законам,особливо ті хто краде гроші))
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13.05.2020 17:46 Ответить
+3
Зеленский панически боится Авакова.Факт.
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13.05.2020 17:48 Ответить
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Так вперед! Шмигаль, Степанов!
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13.05.2020 17:45 Ответить
Бреше сАбаков,ніхто не відповідає в Україні по законам,особливо ті хто краде гроші))
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13.05.2020 17:46 Ответить
Аваков: Невыплата заработных плат медикам влечет за собой уголовную ответственность - Цензор.НЕТ 6548
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13.05.2020 17:48 Ответить
Он обещал 400 000 а не 500 000. У зебилоидов все цифры начинаются на 4 (кстати в Китае эта цифра считается числом смерти или что-то в этом духе). 4000 учителям, 40% роста ВВП, 4 тыс км новых дорог и 400 тыщ новых мест.
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13.05.2020 18:03 Ответить
Блиин, таки 500 тыщ обещал. Извините за дезинформацию
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13.05.2020 18:06 Ответить
Фууухх.Ну прям гора с плеч.
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13.05.2020 19:46 Ответить
Согласен , медики сейчас очень востребованы . А как остальные ? Атомные станции , полиция , мчс , военные , ...
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13.05.2020 17:48 Ответить
Кем востребованы медики? Идут сокращения штатов повсеместно по по всем направлениям медицины. Скоро и никто из оставшихся не захочет работать за мизерную зарплату. О чем вы говорите - востребованы! Да чиновникам наплевать на весь "люд" , они нас не видят и не слышат. И никогда не услышат, если не захотят или не получат указания сверху.
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13.05.2020 20:05 Ответить
Зеленский панически боится Авакова.Факт.
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13.05.2020 17:48 Ответить
Так Аваков вовсе не ЗЕ грозит.

ЗЕкоманда записала видосик, шо деньги дали, а вы там на местах платите, чем хотите. А не заплатите - Авакова на вас спустим.
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13.05.2020 17:52 Ответить
Аваков по факту правит урядом и убирает неугодных.
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13.05.2020 17:54 Ответить
А Авакова не ЗЕ назначил случайно?
ЗЕ конечно ни в чем не виноват потому, что ничего поделать с этим не может?
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13.05.2020 18:02 Ответить
А кого Зебильский не боится? Ну разве что свой лохторат...
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13.05.2020 18:01 Ответить
Да, пригрел чёрта на груди, теперь и сам наверное не рад...
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13.05.2020 18:51 Ответить
Максимум лишат премии кассира.
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13.05.2020 17:55 Ответить
....ответственность по закону(Согласно статье 175 Уголовного кодекса Украины) за невыплату зарплаты, но не доплаты......
.......Аваков пантуется......? для кого?....
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13.05.2020 17:59 Ответить
Аваков понтуется, но доплаты входят в заработную плату. Т.е. УД более чем реально.
За остальные не знаю.
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13.05.2020 18:38 Ответить
.....доплаты входят в з.п. как надбавки к основному телу и не прописаны трудовыми соглашениями с нанимателем при приёме на работу и, под действие ст.175 не подпадают.....
.....если тело выплачивают, то с доплатами по этой причине не торопятся.....
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13.05.2020 18:56 Ответить
Всё верно.
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13.05.2020 18:13 Ответить
Аваков у нас кто? Министр здравоохранения. министр финансов, или Верховный суд. А если быть объективным, почему не возбуждено УД против Шмыгаля?
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13.05.2020 18:19 Ответить
Зеленского с Ермаком посадят?
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13.05.2020 18:23 Ответить
"Аваков: Невыплата заработных плат медикам влечет за собой уголовную ответственность"
Какую ответственность несёт вот это? - https://nasha.com.ua/uk/mi-povinni-pripiniti-viplaty-pensij-subsidij-inshih-socviplat-shob-ne-bylo-defolty-deputat-nina-yuzhanina-video/#_blank "Ми пoвинні припинити виплaтy пeнсiй, субсидій, інших сoцвиплaт, щoб нe бyлo дeфoлтy": депутат Ніна Южаніна
Аваков: Невыплата заработных плат медикам влечет за собой уголовную ответственность - Цензор.НЕТ 2833
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13.05.2020 18:38 Ответить
И это при том, что уже при этой власти, до коронавируса -
https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности. https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .
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13.05.2020 18:48 Ответить
А если в местных бюджетах не окажется денег на эти выплаты, фактически на них и свалили это бремя?
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13.05.2020 18:48 Ответить
Да, авакян как посмотреть, везде сунет свой армянский сопливый нос, без него как говорится и вода не освятится.
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13.05.2020 18:57 Ответить
Сабаков Чорт
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13.05.2020 19:25 Ответить
Обещалков. Московские попы уже ответили за нарушение карантина? Мэр Черкасс? Ты же обещал.
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13.05.2020 20:22 Ответить
А це хіба компетенція "авакова" -- платня медпрацівникам?
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13.05.2020 21:33 Ответить
Сказал злодей ,и шо? Бедный переживает,ночами не спит ,все ему похер.пиарастится и все.
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13.05.2020 22:02 Ответить
Пенсії працівникам МВС вже перерахував по зарплатам поліцїї
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13.05.2020 22:53 Ответить
 
 