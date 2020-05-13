"Аваков: Невыплата заработных плат медикам влечет за собой уголовную ответственность"

Такое заявление сделал министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания правительства 13 мая.



Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

В сообщении отмечается: "Арсен Аваков отметил, что на предыдущем заседании КМУ было принято решение о доплате медикам, однако, средства получили не все работники медицины.

Поэтому, если возникнет необходимость, будет проведено расследование, почему медики не получили обещанные средства.

"Действующее законодательство предусматривает, что если есть невыплата зарплаты людям или задержка - это уголовная ответственность. Поэтому я жду выводов, которые премьер-министр поручил Минздраву", - отметил Арсен Аваков.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил медиков за работу и заявил, что правительство выделило необходимые для доплат средства.

"Кто будет отвечать за перегрузке больницы и здоровье наших украинцев? Правительство понимает всю ответственность и с самого начала пошел на непопулярные решения для защиты жизней украинцевй. Мы подготовили медицинскую систему Украины для принятия больных. Сегодня только 6% аппаратов ИВЛ загружено, 30 тысяч койко мест готовы принимать больных. Поэтому, все медики получат доплаты и за март, и за апрель", - подчеркнул премьер.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что уже 18 областей получили заработные платы с надбавками в 300%, а в шести областях еще проходит анализ в разрезе каждого медицинского учреждения.

Справка: Согласно статье 175 Уголовного кодекса Украины, невыплата заработной платы более чем за один месяц, наказывается штрафом 8500 - 17000 гривен или исправительными работами на срок до 2-х лет, или лишением свободы на срок до 2-х лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если зарплату не выплатили за нецелевое использование средств, предназначенных для ее выплаты, предусматривается наказание в виде штрафа от 17000 - 25500 гривен или ограничением свободы на срок до 3-х лет, или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".