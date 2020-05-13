Аваков: Невиплата заробітних плат медикам тягне за собою кримінальну відповідальність

Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання уряду 13 травня.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації МВС України.

У повідомленні наголошується: "Арсен Аваков наголосив, що на попередньому засіданні КМУ було прийнято рішення про доплату медикам, однак, кошти отримали не всі працівники медицини.

Тому, якщо виникне необхідність, буде проведено розслідування, чому медики не отримали обіцяні кошти.

"Чинне законодавство передбачає, що якщо є невиплата зарплати людям або затримка - це кримінальна відповідальність. Тому я чекаю висновків, які прем'єр-міністр доручив МОЗ", - зазначив Арсен Аваков.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував медикам за роботу і заявив, що Уряд виділив необхідні для доплат кошти.

Читайте також: 300-відсоткові доплати медикам за квітень мають початися цього тижня, більшості областей надбавку за березень вже виплатили, - Степанов. ВIДЕО

"Хто буде відповідати за перевантажені лікарні та здоров’я наших українців? Уряд розуміє всю відповідальність та з самого початку пішов на непопулярні рішення для захисту життів українців. Ми підготували медичну систему України для прийняття хворих. Сьогодні лише 6% апаратів ШВЛ завантаженно, 30 тисяч койко місць готові приймати хворих. Тому, всі медики отримають доплати і за березень, і за квітень", - наголосив прем’єр.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що вже 18 областей отримали заробітні плати з надбавками у 300%, а в шести областях ще проходить аналіз у розрізі кожного медичного закладу.

Довідково: Відповідно до статті 175 Кримінального кодексу України, невиплата заробітної плати більш як за один місяць, карається штрафом 8 500 - 17 000 гривень або виправними роботами на строк до 2-х років, або позбавленням волі на строк до 2-х років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Якщо зарплату не виплатили через нецільове використання коштів, призначених для її виплати, передбачається покарання у вигляді штрафу від 17000 - 25500 гривень або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.