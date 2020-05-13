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Аваков: Невиплата заробітних плат медикам тягне за собою кримінальну відповідальність

Аваков: Невиплата заробітних плат медикам тягне за собою кримінальну відповідальність

Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання уряду 13 травня.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації МВС України.

У повідомленні наголошується: "Арсен Аваков наголосив, що на попередньому засіданні КМУ було прийнято рішення про доплату медикам, однак, кошти отримали не всі працівники медицини. 

Тому, якщо виникне необхідність, буде проведено розслідування, чому медики не отримали обіцяні кошти.

"Чинне законодавство передбачає, що якщо є невиплата зарплати людям або затримка - це кримінальна відповідальність. Тому я чекаю висновків, які прем'єр-міністр доручив МОЗ", - зазначив Арсен Аваков.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував медикам за роботу і заявив, що Уряд виділив необхідні для доплат кошти.

Читайте також: 300-відсоткові доплати медикам за квітень мають початися цього тижня, більшості областей надбавку за березень вже виплатили, - Степанов. ВIДЕО

"Хто буде відповідати за перевантажені лікарні та здоров’я наших українців? Уряд розуміє всю відповідальність та з самого початку пішов на непопулярні рішення для захисту життів українців. Ми підготували медичну систему України для прийняття хворих. Сьогодні лише 6% апаратів ШВЛ завантаженно, 30 тисяч койко місць готові приймати хворих. Тому, всі медики отримають доплати і за березень, і за квітень", - наголосив прем’єр.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що вже 18 областей отримали заробітні плати з надбавками у 300%, а в шести областях ще проходить аналіз у розрізі кожного медичного закладу.

Довідково: Відповідно до статті 175 Кримінального кодексу України, невиплата заробітної плати більш як за один місяць, карається штрафом 8 500 - 17 000 гривень або виправними роботами на строк до 2-х років, або позбавленням волі на строк до 2-х років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Якщо зарплату не виплатили через нецільове використання коштів, призначених для її виплати, передбачається покарання у вигляді штрафу від 17000 - 25500 гривень або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) зарплата (2268)


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Топ коментарі
+6
Аваков: Невыплата заработных плат медикам влечет за собой уголовную ответственность - Цензор.НЕТ 6548
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13.05.2020 17:48 Відповісти
+4
Бреше сАбаков,ніхто не відповідає в Україні по законам,особливо ті хто краде гроші))
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13.05.2020 17:46 Відповісти
+3
Зеленский панически боится Авакова.Факт.
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13.05.2020 17:48 Відповісти
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Так вперед! Шмигаль, Степанов!
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13.05.2020 17:45 Відповісти
Бреше сАбаков,ніхто не відповідає в Україні по законам,особливо ті хто краде гроші))
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13.05.2020 17:46 Відповісти
Аваков: Невыплата заработных плат медикам влечет за собой уголовную ответственность - Цензор.НЕТ 6548
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13.05.2020 17:48 Відповісти
Он обещал 400 000 а не 500 000. У зебилоидов все цифры начинаются на 4 (кстати в Китае эта цифра считается числом смерти или что-то в этом духе). 4000 учителям, 40% роста ВВП, 4 тыс км новых дорог и 400 тыщ новых мест.
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13.05.2020 18:03 Відповісти
Блиин, таки 500 тыщ обещал. Извините за дезинформацию
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13.05.2020 18:06 Відповісти
Фууухх.Ну прям гора с плеч.
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13.05.2020 19:46 Відповісти
Согласен , медики сейчас очень востребованы . А как остальные ? Атомные станции , полиция , мчс , военные , ...
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13.05.2020 17:48 Відповісти
Кем востребованы медики? Идут сокращения штатов повсеместно по по всем направлениям медицины. Скоро и никто из оставшихся не захочет работать за мизерную зарплату. О чем вы говорите - востребованы! Да чиновникам наплевать на весь "люд" , они нас не видят и не слышат. И никогда не услышат, если не захотят или не получат указания сверху.
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13.05.2020 20:05 Відповісти
Зеленский панически боится Авакова.Факт.
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13.05.2020 17:48 Відповісти
Так Аваков вовсе не ЗЕ грозит.

ЗЕкоманда записала видосик, шо деньги дали, а вы там на местах платите, чем хотите. А не заплатите - Авакова на вас спустим.
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13.05.2020 17:52 Відповісти
Аваков по факту правит урядом и убирает неугодных.
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13.05.2020 17:54 Відповісти
А Авакова не ЗЕ назначил случайно?
ЗЕ конечно ни в чем не виноват потому, что ничего поделать с этим не может?
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13.05.2020 18:02 Відповісти
А кого Зебильский не боится? Ну разве что свой лохторат...
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13.05.2020 18:01 Відповісти
Да, пригрел чёрта на груди, теперь и сам наверное не рад...
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13.05.2020 18:51 Відповісти
Максимум лишат премии кассира.
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13.05.2020 17:55 Відповісти
....ответственность по закону(Согласно статье 175 Уголовного кодекса Украины) за невыплату зарплаты, но не доплаты......
.......Аваков пантуется......? для кого?....
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13.05.2020 17:59 Відповісти
Аваков понтуется, но доплаты входят в заработную плату. Т.е. УД более чем реально.
За остальные не знаю.
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13.05.2020 18:38 Відповісти
.....доплаты входят в з.п. как надбавки к основному телу и не прописаны трудовыми соглашениями с нанимателем при приёме на работу и, под действие ст.175 не подпадают.....
.....если тело выплачивают, то с доплатами по этой причине не торопятся.....
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13.05.2020 18:56 Відповісти
Всё верно.
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13.05.2020 18:13 Відповісти
Аваков у нас кто? Министр здравоохранения. министр финансов, или Верховный суд. А если быть объективным, почему не возбуждено УД против Шмыгаля?
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13.05.2020 18:19 Відповісти
Зеленского с Ермаком посадят?
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13.05.2020 18:23 Відповісти
"Аваков: Невыплата заработных плат медикам влечет за собой уголовную ответственность"
Какую ответственность несёт вот это? - https://nasha.com.ua/uk/mi-povinni-pripiniti-viplaty-pensij-subsidij-inshih-socviplat-shob-ne-bylo-defolty-deputat-nina-yuzhanina-video/#_blank "Ми пoвинні припинити виплaтy пeнсiй, субсидій, інших сoцвиплaт, щoб нe бyлo дeфoлтy": депутат Ніна Южаніна
Аваков: Невыплата заработных плат медикам влечет за собой уголовную ответственность - Цензор.НЕТ 2833
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13.05.2020 18:38 Відповісти
И это при том, что уже при этой власти, до коронавируса -
https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности. https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .
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13.05.2020 18:48 Відповісти
А если в местных бюджетах не окажется денег на эти выплаты, фактически на них и свалили это бремя?
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13.05.2020 18:48 Відповісти
Да, авакян как посмотреть, везде сунет свой армянский сопливый нос, без него как говорится и вода не освятится.
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13.05.2020 18:57 Відповісти
Сабаков Чорт
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13.05.2020 19:25 Відповісти
Обещалков. Московские попы уже ответили за нарушение карантина? Мэр Черкасс? Ты же обещал.
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13.05.2020 20:22 Відповісти
А це хіба компетенція "авакова" -- платня медпрацівникам?
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13.05.2020 21:33 Відповісти
Сказал злодей ,и шо? Бедный переживает,ночами не спит ,все ему похер.пиарастится и все.
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13.05.2020 22:02 Відповісти
Пенсії працівникам МВС вже перерахував по зарплатам поліцїї
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13.05.2020 22:53 Відповісти
 
 