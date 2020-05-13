4G уже в доступности для половины населенных пунктов Украины, - Минцифры

К небольшим населенным пунктам высокоскоростной мобильный интернет во многих случаях еще не добрался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Министерство цифровой трансформации.

"По состоянию на 1 мая 4G доступен в 15 478 населенных пунктах Украины. Это больше половины из общего количества. Но это в основном крупные и средние города и поселки, где проживает 82% населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поможет решить эту ситуацию развертывание сетей мобильных операторов в диапазоне 900 МГц. Он позволяет покрыть одной базовой станцией значительно большую территорию, чем более высокие диапазоны.

В июле операторы начнут запуск в работу сети 4G в диапазоне 800-900 МГц с западных областей.

По прогнозам Минцифры, в начале 2021 доступ к 4G будут 88% населения, а в июле 2022 - 95%.

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