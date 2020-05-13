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4G уже в доступности для половины населенных пунктов Украины, - Минцифры

4G уже в доступности для половины населенных пунктов Украины, - Минцифры

К небольшим населенным пунктам высокоскоростной мобильный интернет во многих случаях еще не добрался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Министерство цифровой трансформации.

"По состоянию на 1 мая 4G доступен в 15 478 населенных пунктах Украины. Это больше половины из общего количества. Но это в основном крупные и средние города и поселки, где проживает 82% населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поможет решить эту ситуацию развертывание сетей мобильных операторов в диапазоне 900 МГц. Он позволяет покрыть одной базовой станцией значительно большую территорию, чем более высокие диапазоны.

В июле операторы начнут запуск в работу сети 4G в диапазоне 800-900 МГц с западных областей.

По прогнозам Минцифры, в начале 2021 доступ к 4G будут 88% населения, а в июле 2022 - 95%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет утвердил механизм запуска 4G в метрополитене

Автор: 

интернет (1711) 4G (26) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+9
Ви яким боком до цього?
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13.05.2020 18:02 Ответить
+7
Вот только при чём тут "Минцифры"? Типа "посмотрите какие мы молодцы, как мы не сильно мешали операторам"?
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13.05.2020 17:59 Ответить
+5
Интересная формулировка - «большей половины» населенных пунктов! Никто не задумывался? Только абсолютно безграмотная обезьяна способна назвать ПОЛОВИНУ - то есть, 50% от общего количества - БОЛЬШЕЙ! Это уже будет не «половина», а просто большая часть общего количества. Безграмотность в Украине - в почете.
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13.05.2020 18:04 Ответить
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"По состоянию на 1 мая 4G доступен в 15 478 населенных пунктах Украины. Источник: https://censor.net/n3195324
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13.05.2020 17:56 Ответить
Вот только при чём тут "Минцифры"? Типа "посмотрите какие мы молодцы, как мы не сильно мешали операторам"?
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13.05.2020 17:59 Ответить
"Миницифра" - это почти оруэлловское
так и просится:
"Миниздоровье" - министерство здравоохранения
"Минизакон" - судебная система
"Минипорядок" - Аваковская псарня,
etc...
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13.05.2020 18:01 Ответить
Ви яким боком до цього?
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13.05.2020 18:02 Ответить
могли і не надати частоти, попросити більше.
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13.05.2020 19:16 Ответить
Редакции Цензор.нет: ( в заголовке статьи)
Нет большей или меньшей половины,
Есть бОльшая или меньшая часть
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13.05.2020 18:04 Ответить
Интересная формулировка - «большей половины» населенных пунктов! Никто не задумывался? Только абсолютно безграмотная обезьяна способна назвать ПОЛОВИНУ - то есть, 50% от общего количества - БОЛЬШЕЙ! Это уже будет не «половина», а просто большая часть общего количества. Безграмотность в Украине - в почете.
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13.05.2020 18:04 Ответить
На Рашкє:
«Достаточный уровень для удобного использования интернета 4G отмечен только в отдельных частях в Москве и в Санкт-Петербурге. В Москве уровень сигнала охватывает около 55% территории, а Северной столице - около 47%. »
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13.05.2020 18:57 Ответить
https://bitconnect.ru/blog/pokritie-4g-v-rossii.html Достаточный уровень для удобного использования интернета 4G отмечен только в отдельных частях в Москве и в Санкт-Петербурге
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13.05.2020 19:00 Ответить
Половины это идентичные части, не бывает большей или меньшей половины.
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13.05.2020 18:05 Ответить
Большей "половины" не бывает. Бывает или "половина" или "большая часть"
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13.05.2020 18:06 Ответить
Это вы просто ничего в "половинах" не разбираетесь,...сказано ясно "большая половина" (это чуть больше чем третья половина).
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13.05.2020 18:34 Ответить
Верно, технократы лучше разбираются в половинах.
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13.05.2020 18:56 Ответить
А в чём тут заслуга конкретно минцифры? Это же мобильные операторы вроде делают.
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13.05.2020 18:22 Ответить
В диапазоне 800-900 Мгц работа 4G сети дешева (от жадности барыг), но непродуктивна, так как быстро "забьет" диапазон частот и возникнут проблемы со свободными каналами связи для голосовых вызовов. Так как в Украине диапазон 1800 МГц слабо используется для голосовых вызовов, предпочтительней его использования, не говоря уже о 2600 Мгц, но это в густонаселенной местности или в городах!
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13.05.2020 18:33 Ответить
Для малонаселенной сельской местности перспективны диапазоны 450 Мгц и 600 Мгц (LTE band 31,71)!
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13.05.2020 19:00 Ответить
Диапазон band 71 - это 2х35 МГц, предназначенных для работы в режиме FDD (663-698 МГц для аплинка и 617-652 МГц для даунлинка). В сельской местности особенно заметны такие преимущества диапазона 600 МГц, как "дальнобойность" базовых станций, использующих соответствующие частоты, что позволяет в разы выиграть на необходимых инвестициях по-сравнению с использованием более высокочастотных диапазонов. Впрочем, свои плюсы обеспечивает использование данного диапазона в условиях города, здесь проявляются такие свойства, как хорошая проникающая способность сигнала 600 МГц, позитивно влияющая на качество покрытия в помещениях внутри зданий и сооружений.
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13.05.2020 19:11 Ответить
Діджиталізований "нарід" явно зажерся. Пам'ятаю як наприкінці 90-х (наша фірма займалася цифровізацією аналогових РРЛ) провайдери та мобільщики відчували справжній оргазм святкували коли їм діставалося наприклад 512 kbps з однієї області до іншої.
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13.05.2020 21:12 Ответить
классно!!
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13.05.2020 18:40 Ответить
А Президент сказал "Нету, в 6 000 городов".
Кому верить?
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13.05.2020 18:53 Ответить
G уже в доступности для большей половины населенных пунктов Украины, - Минцифры
Источник: https://censor.net/n3195324
БОЛЬШЕЙ ПОЛОВИНЫ не бывает. Половина, она на то и половина, дебилы
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13.05.2020 19:06 Ответить
Більша половина коментаторів більше або менше половини розбираються яка половина більше...
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13.05.2020 20:07 Ответить
 
 