4G вже доступне для половини населених пунктів України, - Мінцифри

До невеликих населених пунктів високошвидкісний мобільний інтернет у багатьох випадках ще не добрався.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Станом на 1 травня 4G доступний в 15 478 населених пунктах України. Це більше половини із загальної кількості. Але це в основному великі і середні міста і селища, де проживає 82% населення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що допоможе вирішити цю ситуацію розгортання мереж мобільних операторів у діапазоні 900 МГц. Він дозволяє покрити однією базовою станцією значно більшу територію, ніж більш високі діапазони.

У липні оператори почнуть запуск у роботу мережі 4G в діапазоні 800-900 МГц із західних областей.

За прогнозами Мінцифри, на початку 2021 доступ до 4G матиме 88% населення, а в липні 2022 - 95%.

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