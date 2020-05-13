4G вже доступне для половини населених пунктів України, - Мінцифри
До невеликих населених пунктів високошвидкісний мобільний інтернет у багатьох випадках ще не добрався.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Станом на 1 травня 4G доступний в 15 478 населених пунктах України. Це більше половини із загальної кількості. Але це в основному великі і середні міста і селища, де проживає 82% населення", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що допоможе вирішити цю ситуацію розгортання мереж мобільних операторів у діапазоні 900 МГц. Він дозволяє покрити однією базовою станцією значно більшу територію, ніж більш високі діапазони.
У липні оператори почнуть запуск у роботу мережі 4G в діапазоні 800-900 МГц із західних областей.
За прогнозами Мінцифри, на початку 2021 доступ до 4G матиме 88% населення, а в липні 2022 - 95%.
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так и просится:
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"Минизакон" - судебная система
"Минипорядок" - Аваковская псарня,
etc...
Нет большей или меньшей половины,
Есть бОльшая или меньшая часть
«Достаточный уровень для удобного использования интернета 4G отмечен только в отдельных частях в Москве и в Санкт-Петербурге. В Москве уровень сигнала охватывает около 55% территории, а Северной столице - около 47%. »
Кому верить?
Источник: https://censor.net/n3195324
БОЛЬШЕЙ ПОЛОВИНЫ не бывает. Половина, она на то и половина, дебилы