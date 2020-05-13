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4G вже доступне для половини населених пунктів України, - Мінцифри

4G вже доступне для половини населених пунктів України, - Мінцифри

До невеликих населених пунктів високошвидкісний мобільний інтернет у багатьох випадках ще не добрався.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Станом на 1 травня 4G доступний в 15 478 населених пунктах України. Це більше половини із загальної кількості. Але це в основному великі і середні міста і селища, де проживає 82% населення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що допоможе вирішити цю ситуацію розгортання мереж мобільних операторів у діапазоні 900 МГц. Він дозволяє покрити однією базовою станцією значно більшу територію, ніж більш високі діапазони.

У липні оператори почнуть запуск у роботу мережі 4G в діапазоні 800-900 МГц із західних областей.

За прогнозами Мінцифри, на початку 2021 доступ до 4G матиме 88% населення, а в липні 2022 - 95%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До 2024 року 95% території України буде покрито 4G-інтернетом, - Гончарук

Автор: 

інтернет (2035) 4G (159) Мінцифри (1217)


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Топ коментарі
+9
Ви яким боком до цього?
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13.05.2020 18:02 Відповісти
+7
Вот только при чём тут "Минцифры"? Типа "посмотрите какие мы молодцы, как мы не сильно мешали операторам"?
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13.05.2020 17:59 Відповісти
+5
Интересная формулировка - «большей половины» населенных пунктов! Никто не задумывался? Только абсолютно безграмотная обезьяна способна назвать ПОЛОВИНУ - то есть, 50% от общего количества - БОЛЬШЕЙ! Это уже будет не «половина», а просто большая часть общего количества. Безграмотность в Украине - в почете.
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13.05.2020 18:04 Відповісти
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"По состоянию на 1 мая 4G доступен в 15 478 населенных пунктах Украины. Источник: https://censor.net/n3195324
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13.05.2020 17:56 Відповісти
Вот только при чём тут "Минцифры"? Типа "посмотрите какие мы молодцы, как мы не сильно мешали операторам"?
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13.05.2020 17:59 Відповісти
"Миницифра" - это почти оруэлловское
так и просится:
"Миниздоровье" - министерство здравоохранения
"Минизакон" - судебная система
"Минипорядок" - Аваковская псарня,
etc...
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13.05.2020 18:01 Відповісти
Ви яким боком до цього?
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13.05.2020 18:02 Відповісти
могли і не надати частоти, попросити більше.
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13.05.2020 19:16 Відповісти
Редакции Цензор.нет: ( в заголовке статьи)
Нет большей или меньшей половины,
Есть бОльшая или меньшая часть
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13.05.2020 18:04 Відповісти
Интересная формулировка - «большей половины» населенных пунктов! Никто не задумывался? Только абсолютно безграмотная обезьяна способна назвать ПОЛОВИНУ - то есть, 50% от общего количества - БОЛЬШЕЙ! Это уже будет не «половина», а просто большая часть общего количества. Безграмотность в Украине - в почете.
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13.05.2020 18:04 Відповісти
На Рашкє:
«Достаточный уровень для удобного использования интернета 4G отмечен только в отдельных частях в Москве и в Санкт-Петербурге. В Москве уровень сигнала охватывает около 55% территории, а Северной столице - около 47%. »
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13.05.2020 18:57 Відповісти
https://bitconnect.ru/blog/pokritie-4g-v-rossii.html Достаточный уровень для удобного использования интернета 4G отмечен только в отдельных частях в Москве и в Санкт-Петербурге
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13.05.2020 19:00 Відповісти
Половины это идентичные части, не бывает большей или меньшей половины.
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13.05.2020 18:05 Відповісти
Большей "половины" не бывает. Бывает или "половина" или "большая часть"
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13.05.2020 18:06 Відповісти
Это вы просто ничего в "половинах" не разбираетесь,...сказано ясно "большая половина" (это чуть больше чем третья половина).
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13.05.2020 18:34 Відповісти
Верно, технократы лучше разбираются в половинах.
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13.05.2020 18:56 Відповісти
А в чём тут заслуга конкретно минцифры? Это же мобильные операторы вроде делают.
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13.05.2020 18:22 Відповісти
В диапазоне 800-900 Мгц работа 4G сети дешева (от жадности барыг), но непродуктивна, так как быстро "забьет" диапазон частот и возникнут проблемы со свободными каналами связи для голосовых вызовов. Так как в Украине диапазон 1800 МГц слабо используется для голосовых вызовов, предпочтительней его использования, не говоря уже о 2600 Мгц, но это в густонаселенной местности или в городах!
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13.05.2020 18:33 Відповісти
Для малонаселенной сельской местности перспективны диапазоны 450 Мгц и 600 Мгц (LTE band 31,71)!
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13.05.2020 19:00 Відповісти
Диапазон band 71 - это 2х35 МГц, предназначенных для работы в режиме FDD (663-698 МГц для аплинка и 617-652 МГц для даунлинка). В сельской местности особенно заметны такие преимущества диапазона 600 МГц, как "дальнобойность" базовых станций, использующих соответствующие частоты, что позволяет в разы выиграть на необходимых инвестициях по-сравнению с использованием более высокочастотных диапазонов. Впрочем, свои плюсы обеспечивает использование данного диапазона в условиях города, здесь проявляются такие свойства, как хорошая проникающая способность сигнала 600 МГц, позитивно влияющая на качество покрытия в помещениях внутри зданий и сооружений.
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13.05.2020 19:11 Відповісти
Діджиталізований "нарід" явно зажерся. Пам'ятаю як наприкінці 90-х (наша фірма займалася цифровізацією аналогових РРЛ) провайдери та мобільщики відчували справжній оргазм святкували коли їм діставалося наприклад 512 kbps з однієї області до іншої.
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13.05.2020 21:12 Відповісти
классно!!
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13.05.2020 18:40 Відповісти
А Президент сказал "Нету, в 6 000 городов".
Кому верить?
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13.05.2020 18:53 Відповісти
G уже в доступности для большей половины населенных пунктов Украины, - Минцифры
Источник: https://censor.net/n3195324
БОЛЬШЕЙ ПОЛОВИНЫ не бывает. Половина, она на то и половина, дебилы
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13.05.2020 19:06 Відповісти
Більша половина коментаторів більше або менше половини розбираються яка половина більше...
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13.05.2020 20:07 Відповісти
 
 