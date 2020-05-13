Манафорта отпустили из тюрьмы под домашний арест из-за коронавируса

Бывший главный менеджер президентской кампании Дональда Трампа, Пол Манафорт, освобожден от пребывания в тюрьме и переведен на домашнее заключение.

Сообщил адвокат Манафорта Кевин Даунинг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

"Бывший руководитель кампании Трампа Пол Манафорт был переведен в среду на домашнее заключение после того, как он обратился с просьбой освободить его из-за угрозы COVID-19 его здоровью", - отмечается в сообщении.

В среду утром жена забрала Манафорта из федерального пенитенциарного учреждения Лоретто в штате Пенсильвания, где он отбывал свой срок наказания.

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Напомним, Пол Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев лета 2016 года. Он также длительное время выступал советником Партии регионов в Украине.

Федеральный Суд США в марте 2018 года дал Полу Манафорту 3 года и 11 месяцев тюрьмы за мошенничество. В марте 2019 года Манафорта приговорили к 73 месяцам заключения по обвинениям, связанным с его лоббизмом в интересах клиентов из Украины.