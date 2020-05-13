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Новости Выборы в США и Украина
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Манафорта отпустили из тюрьмы под домашний арест из-за коронавируса

Манафорта отпустили из тюрьмы под домашний арест из-за коронавируса

Бывший главный менеджер президентской кампании Дональда Трампа, Пол Манафорт, освобожден от пребывания в тюрьме и переведен на домашнее заключение.

Сообщил адвокат Манафорта Кевин Даунинг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

"Бывший руководитель кампании Трампа Пол Манафорт был переведен в среду на домашнее заключение после того, как он обратился с просьбой освободить его из-за угрозы COVID-19 его здоровью", - отмечается в сообщении.

В среду утром жена забрала Манафорта из федерального пенитенциарного учреждения Лоретто в штате Пенсильвания, где он отбывал свой срок наказания.

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Напомним, Пол Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев лета 2016 года. Он также длительное время выступал советником Партии регионов в Украине.

Федеральный Суд США в марте 2018 года дал Полу Манафорту 3 года и 11 месяцев тюрьмы за мошенничество. В марте 2019 года Манафорта приговорили к 73 месяцам заключения по обвинениям, связанным с его лоббизмом в интересах клиентов из Украины.

Автор: 

США (27348) Манафорт Пол (157) 107 полк реактивной артиллерии (10) домашний арест (190) коронавирус (17042)


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Вся суть вируса covid 19 в одном названии поста.
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13.05.2020 18:07 Ответить
ну да... этот вирусочек явно действует в интересах всяко-разного жулья...
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13.05.2020 18:12 Ответить
тож ковідкою притисло..?

https://mobile.twitter.com/rozovoleh

https://mobile.twitter.com/rozovoleh Спасибо, что живой https://mobile.twitter.com/rozovoleh @rozovoleh https://mobile.twitter.com/rozovoleh/status/1260585217951182861 26 мин

За поребриком кіпіш.
У зятя кума Путіна, Андрійкі Рюміна, кторой рулить в Лененерго, - обшуки відразу в двох столицях Мордора, в 20 місцях одночасно.
Робимо ставки: зіллє кум Медведчука разом із зятьком чи ні?
Кум нині вже не той, гризуть його молоді щури, хочуть до корита.
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13.05.2020 18:28 Ответить
Ещё рано сливать, просто пришпорил.
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13.05.2020 19:38 Ответить
Та теперь с Пашкой Лазаренком в очко шпилятся по вечерам. Это игра в карты такая---а не то что подумали сразу!
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13.05.2020 20:08 Ответить
 
 