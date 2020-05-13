Манафорта відпустили з в'язниці під домашній арешт через коронавірус

Колишнього головного менеджера президентської кампанії Дональда Трампа, Пола Манафорта, звільнили від перебування у в'язниці і перевели на домашнє ув'язнення.

Про це повідомив адвокат Манафорта Кевін Даунінг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

"Колишнього керівника кампанії Трампа Пола Манафорта було переведено в середу на домашнє ув'язнення після того, як він звернувся із проханням звільнити його через загрозу COVID-19 його здоров'ю", - наголошується в повідомленні.

У середу вранці дружина забрала Манафорта з федеральної пенітенціарної установи Лоретто в штаті Пенсільванія, де він відбував свій термін покарання.

Нагадаємо, Пол Манафорт очолював виборчу кампанію Дональда Трампа впродовж декількох місяців літа 2016 року. Він також тривалий час був радником Партії регіонів в Україні.

Федеральний Суд США в березні 2018 року дав Полу Манафорту 3 роки і 11 місяців в'язниці за шахрайство. У березні 2019 року Манафорта засудили до 73 місяців ув'язнення за звинуваченнями, пов'язаними з його лобізмом в інтересах клієнтів з України.

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