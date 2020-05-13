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Новини Вибори в США і Україна
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Манафорта відпустили з в'язниці під домашній арешт через коронавірус

Манафорта відпустили з в'язниці під домашній арешт через коронавірус

Колишнього головного менеджера президентської кампанії Дональда Трампа, Пола Манафорта, звільнили від перебування у в'язниці і перевели на домашнє ув'язнення.

Про це повідомив адвокат Манафорта Кевін Даунінг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

"Колишнього керівника кампанії Трампа Пола Манафорта було переведено в середу на домашнє ув'язнення після того, як він звернувся із проханням звільнити його через загрозу COVID-19 його здоров'ю", - наголошується в повідомленні.

У середу вранці дружина забрала Манафорта з федеральної пенітенціарної установи Лоретто в штаті Пенсільванія, де він відбував свій термін покарання.

Нагадаємо, Пол Манафорт очолював виборчу кампанію Дональда Трампа впродовж декількох місяців літа 2016 року. Він також тривалий час був радником Партії регіонів в Україні.

Федеральний Суд США в березні 2018 року дав Полу Манафорту 3 роки і 11 місяців в'язниці за шахрайство. У березні 2019 року Манафорта засудили до 73 місяців ув'язнення за звинуваченнями, пов'язаними з його лобізмом в інтересах клієнтів з України.

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Автор: 

США (23632) Манафорт Пол (176) 107 полк реактивної артилерії (9) домашній арешт (199) коронавірус (19923)


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Вся суть вируса covid 19 в одном названии поста.
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13.05.2020 18:07 Відповісти
ну да... этот вирусочек явно действует в интересах всяко-разного жулья...
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13.05.2020 18:12 Відповісти
тож ковідкою притисло..?

https://mobile.twitter.com/rozovoleh

https://mobile.twitter.com/rozovoleh Спасибо, что живой https://mobile.twitter.com/rozovoleh @rozovoleh https://mobile.twitter.com/rozovoleh/status/1260585217951182861 26 мин

За поребриком кіпіш.
У зятя кума Путіна, Андрійкі Рюміна, кторой рулить в Лененерго, - обшуки відразу в двох столицях Мордора, в 20 місцях одночасно.
Робимо ставки: зіллє кум Медведчука разом із зятьком чи ні?
Кум нині вже не той, гризуть його молоді щури, хочуть до корита.
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13.05.2020 18:28 Відповісти
Ещё рано сливать, просто пришпорил.
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13.05.2020 19:38 Відповісти
Та теперь с Пашкой Лазаренком в очко шпилятся по вечерам. Это игра в карты такая---а не то что подумали сразу!
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13.05.2020 20:08 Відповісти
 
 