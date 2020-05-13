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Новости Коронавирус и карантин
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Отменять карантин нужно для всей страны, а не выборочно, - Шахов

Об этом заявил народный депутат Сергей Шахов, комментируя решение парламента вернуться к полноценной работе в обычном режиме с 18 мая.

Об этом Шахов заявил во время  брифинга в кулуарах ВР.

По его словам, из-за затянутого карантина Украина сейчас стоит перед лицом экономической катастрофы.

"Наши сограждане потеряли доходы, а некоторые - рабочие места или собственное дело. Почему вся страна не может вернуться к работе, почему не запускается машину? Потому что это выгодно тем, кто закупает средства защиты, тесты и лекарства. Они грабят страну. Кабмин должен угомониться и начать работать для людей", - заявил нардеп.

Отменять карантин нужно для всей страны, а не выборочно, - Шахов 01

Народный депутат призвал обратить внимание на украинских ученых, которые уже разработали отечественные тест-системы на антитела, которые могут стать спасением для нашей страны. К тому же, они в 30 раз дешевле, чем те, которые закупаются за рубежом.

"Украинский тест уже доказал свою эффективность. Бабушка моих детей сдала кровь на антитела, тест оказался положительным. Это свидетельствует о том, что она переболела еще в феврале. И она точно не ездила никуда за границу. То есть, заразилась именно в Украине. Вместе с бабушкой еще до начала пандемии переболели мои дети", - отметил Шахов.

Также нардеп предлагает тем украинцам, которые имеют антитела, позволить вернуться к нормальной жизни.

"Именно через украинские тесты можно вывести государство в нормальное русло. Я убежден, что большинство украинцев уже переболели коронавирусом. Этот тест должен стать доступным для каждого. Получив положительный результат о наличии антител, человек может выйти из карантина и вернуться к нормальной жизни, работать и наполнять бюджет, а это спасет нашу экономику", - уверен Сергей Шахов.

В то же время, он предлагает создать национальную сеть банков крови с антителами, которая будет применяться для лечения тяжелобольных короновирусной болезнью.

Автор: 

карантин (16729) Шахов Сергей (112) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Цей скот вже перхворів, тому і такий хоробрий.
Лікували його добре і дорого, не кожний українець може собі це дозволити.
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13.05.2020 19:22 Ответить
+5
Вы считаете бесконечный карантин очень умным ходом?
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13.05.2020 19:39 Ответить
+4
Совершенно верно!
Начиная с Черновицкой области.
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13.05.2020 19:22 Ответить
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І починати слід з Санжарів.
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13.05.2020 22:18 Ответить
мабуть він знайомий з виробником теста.
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13.05.2020 22:27 Ответить
Какое же мерзкий этот Шахов. Брехливый лицемер.
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13.05.2020 23:38 Ответить
Закройте рот этому недоумку шахову!! наверное у него после коронавируса, сдвиг по фазе в голове!! Придурок!
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14.05.2020 18:34 Ответить
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