Отменять карантин нужно для всей страны, а не выборочно, - Шахов

Об этом заявил народный депутат Сергей Шахов, комментируя решение парламента вернуться к полноценной работе в обычном режиме с 18 мая.

Об этом Шахов заявил во время брифинга в кулуарах ВР.

По его словам, из-за затянутого карантина Украина сейчас стоит перед лицом экономической катастрофы.

"Наши сограждане потеряли доходы, а некоторые - рабочие места или собственное дело. Почему вся страна не может вернуться к работе, почему не запускается машину? Потому что это выгодно тем, кто закупает средства защиты, тесты и лекарства. Они грабят страну. Кабмин должен угомониться и начать работать для людей", - заявил нардеп.

Народный депутат призвал обратить внимание на украинских ученых, которые уже разработали отечественные тест-системы на антитела, которые могут стать спасением для нашей страны. К тому же, они в 30 раз дешевле, чем те, которые закупаются за рубежом.



"Украинский тест уже доказал свою эффективность. Бабушка моих детей сдала кровь на антитела, тест оказался положительным. Это свидетельствует о том, что она переболела еще в феврале. И она точно не ездила никуда за границу. То есть, заразилась именно в Украине. Вместе с бабушкой еще до начала пандемии переболели мои дети", - отметил Шахов.



Также нардеп предлагает тем украинцам, которые имеют антитела, позволить вернуться к нормальной жизни.

"Именно через украинские тесты можно вывести государство в нормальное русло. Я убежден, что большинство украинцев уже переболели коронавирусом. Этот тест должен стать доступным для каждого. Получив положительный результат о наличии антител, человек может выйти из карантина и вернуться к нормальной жизни, работать и наполнять бюджет, а это спасет нашу экономику", - уверен Сергей Шахов.

В то же время, он предлагает создать национальную сеть банков крови с антителами, которая будет применяться для лечения тяжелобольных короновирусной болезнью.