Скасовувати карантин потрібно для всієї країни, а не вибірково, - Шахов

Про це заявив народний депутат Сергій Шахов, коментуючи рішення парламенту повернутися до повноцінної роботи у звичайному режимі з 18 травня.

Про це Шахов заявив під час брифінгу в кулуарах ВР.

За його словами, через затягнутий карантин Україна зараз стоїть перед обличчям економічної катастрофи.

"Наші співгромадяни втратили доходи, а деякі - робочі місця чи власну справу. Чому вся країна не може повернутися до роботи, чому не запускається машина? Тому що це вигідно тим, хто закуповує засоби захисту, тести і ліки. Вони грабують країну. Кабмін має вгамуватися і почати працювати для людей", - заявив нардеп.

Народний депутат закликав звернути увагу на українських вчених, які вже розробили вітчизняні тест-системи на антитіла, які можуть стати порятунком для нашої країни. До того ж, вони в 30 разів дешевші, ніж ті, які закуповуються за кордоном.

"Український тест вже довів свою ефективність. Бабуся моїх дітей здала кров на антитіла, тест виявився позитивним. Це свідчить про те, що вона перехворіла ще в лютому. І вона точно не їздила нікуди за кордон. Тобто, заразилася саме в Україні. Разом із бабусею ще до початку пандемії перехворіли мої діти", - зазначив Шахов.

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Також нардеп пропонує тим українцям, які мають антитіла, дозволити повернутися до нормального життя.

"Саме через українські тести можна вивести державу в нормальне русло. Я переконаний, що більшість українців вже перехворіли коронавірусом. Цей тест має стати доступним для кожного. Отримавши позитивний результат про наявність антитіл, людина може вийти з карантину і повернутися до нормального життя, працювати і наповнювати бюджет, а це врятує нашу економіку", - упевнений Сергій Шахов.

Водночас, він пропонує створити національну мережу банків крові з антитілами, яка застосовуватиметься для лікування важкохворих короновірусною хворобою.



