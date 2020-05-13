Киберполиция блокировала деятельность трех онлайн-казино

Сотрудники киберполиции в Одесской области заблокировали деятельность трех онлайн-казино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как выяснили правоохранители, 46-летний мужчина создал и администрировал три онлайн-казино. Кроме онлайн-казино, он также организовал отдельную платежную систему, которая позволяла осуществлять платежи при проведении азартных игр. В среднем сайты посещали более 20 тыс. пользователей ежемесячно, а денежный оборот в платежной системе составлял около 30 тыс. долларов в месяц с одного веб-ресурса. Онлайн-игры распространялись как на украинском рынке, так и на территории России.

Сейчас работа сайтов заблокирована. Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта, изъяли компьютерную технику, которая использовалась для разработки программного обеспечения для работы платформы онлайн-казино, инсталляции виртуальных платежных терминалов, и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено для проведения экспертиз.

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