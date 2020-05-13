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Новости Силовики
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Киберполиция блокировала деятельность трех онлайн-казино

Киберполиция блокировала деятельность трех онлайн-казино

Сотрудники киберполиции в Одесской области заблокировали деятельность трех онлайн-казино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как выяснили правоохранители, 46-летний мужчина создал и администрировал три онлайн-казино. Кроме онлайн-казино, он также организовал отдельную платежную систему, которая позволяла осуществлять платежи при проведении азартных игр. В среднем сайты посещали более 20 тыс. пользователей ежемесячно, а денежный оборот в платежной системе составлял около 30 тыс. долларов в месяц с одного веб-ресурса. Онлайн-игры распространялись как на украинском рынке, так и на территории России.

Сейчас работа сайтов заблокирована. Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта, изъяли компьютерную технику, которая использовалась для разработки программного обеспечения для работы платформы онлайн-казино, инсталляции виртуальных платежных терминалов, и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено для проведения экспертиз.

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Автор: 

казино (138) Одесская область (3701) Нацполиция (16610) правоохранительные органы (2972) силовики (2799) киберполиция (328)


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Топ комментарии
+3
Впечатляющие нанорезультаты работы киберполиции. В каждом городе работающих казино - десяти и сотни. И никто их не закрывает. Закрывают только тех, кто пытается работать "мимо системы". Которая представлена теми, кто и должен закрывать.
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13.05.2020 21:06 Ответить
+1
Клоуны его в плеймаркете полно одна реклама в нете джокер...уокер....одни вы слепые
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13.05.2020 21:07 Ответить
+1
Так те на лапу дают, а эти от рук отбились, оборзели.
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13.05.2020 21:09 Ответить
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Впечатляющие нанорезультаты работы киберполиции. В каждом городе работающих казино - десяти и сотни. И никто их не закрывает. Закрывают только тех, кто пытается работать "мимо системы". Которая представлена теми, кто и должен закрывать.
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13.05.2020 21:06 Ответить
Клоуны его в плеймаркете полно одна реклама в нете джокер...уокер....одни вы слепые
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13.05.2020 21:07 Ответить
Так те на лапу дают, а эти от рук отбились, оборзели.
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13.05.2020 21:09 Ответить
🙃😂😂😂
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13.05.2020 21:10 Ответить
Не блокировали, а вывели из под своей опеки, временно.
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13.05.2020 21:10 Ответить
А шотама с брульянтовими прокураторами??
Та іншими падлюками??
))
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13.05.2020 21:12 Ответить
А почему не СБУ с автоматами наперевес?
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13.05.2020 21:21 Ответить
Цікавий вибір.В інших виданнях інші подвиги кібєрмєнтів хвалять.
https://24tv.ua/politsiya-vidkrila-spravu-proti-zhitelya-odeshhini-cherez-post_n1343157 Поліція Одеської області скерувала до суду адмінпротокол щодо жителя Подольська Юрія Копельчука. Причиною став пост чоловіка у фейсбуці зі згадкою про президента Володимира Зеленського. Тобто те лайно,яким обсипали минулу владу,проти Зєлі та його банди не можна використовувати навіть в ЖАРТІВЛИВІЙ формі !

Чи не цензура,Цензоре ?
Кіберполіція блокувала діяльність трьох онлайн-казино - Цензор.НЕТ 2416
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13.05.2020 22:18 Ответить
Лохів розводити, торгувати наркотою, кришувати курвів можна тільки мусорам. Конкурентам - буцегарня. Що неясно?!
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13.05.2020 23:14 Ответить
Главное казино это государство Украина с ее Джокера и от ОП и прочих вальтов/дам с тузами от силовиков
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14.05.2020 05:15 Ответить
Так а смысл в этом, они сейчас легко обходят блокировки. Сейчас и в жизни на улицах открывают нелегальные казино, их прикрывают, штрафы и все такое, а они через пару дней открываются снова, так смысл в этом всем? Уже бы легализовали как хотели и ни себе ни людям голову не морочили. Не вижу в этом ничего плохого, вас не заставляют играть, выбор каждого! В сети вон сколько таких онлайн казино, те же https://casinoazino.com/igrovye-avtomaty-igrat-online/ игровые автоматы азино777 .И как их они собираются прикрывать неизвестно
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09.06.2020 11:14 Ответить
Вот поэтому нужно следить за тем, что бы была лицензия. И вообще, нужен рациональный подход и ответственный гемблинг. можно более детально прочесть что это такое.
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29.01.2021 17:53 Ответить
вот по этому только в легальные казиношки играть стоит
еще кстати неплохие https://joker-poker.com.ua/ джокер слоты в украинских легальных казино,сам там время от времени зависаю с пользой
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09.07.2021 12:34 Ответить
 
 