Кіберполіція заблокувала діяльність трьох онлайн-казино

Співробітники кіберполіції в Одеській області заблокували діяльність трьох онлайн-казино.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як з'ясували правоохоронці, 46-річний чоловік створив та адміністрував три онлайн-казино. Крім онлайн-казино, він також організував окрему платіжну систему, яка дозволяла здійснювати платежі під час проведення азартних ігор. В середньому сайти відвідували понад 20 тис. користувачів щомісяця, а грошовий оборот у платіжній системі становив близько 30 тис. доларів на місяць з одного вебресурсу. Онлайн-ігри поширювалися як на українському ринку, так і на території Росії.

Зараз роботу сайтів заблоковано. Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта, вилучили комп'ютерну техніку, яка використовувалася для розробки програмного забезпечення для роботи платформи онлайн-казино, інсталяції віртуальних платіжних терміналів, та інші речові докази. Вилучене направлено для проведення експертиз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ блокувала діяльність 33 незаконних онлайн-казино