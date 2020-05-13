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Кіберполіція заблокувала діяльність трьох онлайн-казино

Кіберполіція заблокувала діяльність трьох онлайн-казино

Співробітники кіберполіції в Одеській області заблокували діяльність трьох онлайн-казино.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як з'ясували правоохоронці, 46-річний чоловік створив та адміністрував три онлайн-казино. Крім онлайн-казино, він також організував окрему платіжну систему, яка дозволяла здійснювати платежі під час проведення азартних ігор. В середньому сайти відвідували понад 20 тис. користувачів щомісяця, а грошовий оборот у платіжній системі становив близько 30 тис. доларів на місяць з одного вебресурсу. Онлайн-ігри поширювалися як на українському ринку, так і на території Росії.

Зараз роботу сайтів заблоковано. Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта, вилучили комп'ютерну техніку, яка використовувалася для розробки програмного забезпечення для роботи платформи онлайн-казино, інсталяції віртуальних платіжних терміналів, та інші речові докази. Вилучене направлено для проведення експертиз.

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Автор: 

казино (223) Одеська область (3360) Нацполіція (15329) Правоохоронні органи (2710) силовики (2515) кіберполіція (414)


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Топ коментарі
+3
Впечатляющие нанорезультаты работы киберполиции. В каждом городе работающих казино - десяти и сотни. И никто их не закрывает. Закрывают только тех, кто пытается работать "мимо системы". Которая представлена теми, кто и должен закрывать.
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13.05.2020 21:06 Відповісти
+1
Клоуны его в плеймаркете полно одна реклама в нете джокер...уокер....одни вы слепые
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13.05.2020 21:07 Відповісти
+1
Так те на лапу дают, а эти от рук отбились, оборзели.
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13.05.2020 21:09 Відповісти
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Впечатляющие нанорезультаты работы киберполиции. В каждом городе работающих казино - десяти и сотни. И никто их не закрывает. Закрывают только тех, кто пытается работать "мимо системы". Которая представлена теми, кто и должен закрывать.
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13.05.2020 21:06 Відповісти
Клоуны его в плеймаркете полно одна реклама в нете джокер...уокер....одни вы слепые
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13.05.2020 21:07 Відповісти
Так те на лапу дают, а эти от рук отбились, оборзели.
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13.05.2020 21:09 Відповісти
🙃😂😂😂
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13.05.2020 21:10 Відповісти
Не блокировали, а вывели из под своей опеки, временно.
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13.05.2020 21:10 Відповісти
А шотама с брульянтовими прокураторами??
Та іншими падлюками??
))
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13.05.2020 21:12 Відповісти
А почему не СБУ с автоматами наперевес?
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13.05.2020 21:21 Відповісти
Цікавий вибір.В інших виданнях інші подвиги кібєрмєнтів хвалять.
https://24tv.ua/politsiya-vidkrila-spravu-proti-zhitelya-odeshhini-cherez-post_n1343157 Поліція Одеської області скерувала до суду адмінпротокол щодо жителя Подольська Юрія Копельчука. Причиною став пост чоловіка у фейсбуці зі згадкою про президента Володимира Зеленського. Тобто те лайно,яким обсипали минулу владу,проти Зєлі та його банди не можна використовувати навіть в ЖАРТІВЛИВІЙ формі !

Чи не цензура,Цензоре ?
Кіберполіція блокувала діяльність трьох онлайн-казино - Цензор.НЕТ 2416
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13.05.2020 22:18 Відповісти
Лохів розводити, торгувати наркотою, кришувати курвів можна тільки мусорам. Конкурентам - буцегарня. Що неясно?!
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13.05.2020 23:14 Відповісти
Главное казино это государство Украина с ее Джокера и от ОП и прочих вальтов/дам с тузами от силовиков
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14.05.2020 05:15 Відповісти
Так а смысл в этом, они сейчас легко обходят блокировки. Сейчас и в жизни на улицах открывают нелегальные казино, их прикрывают, штрафы и все такое, а они через пару дней открываются снова, так смысл в этом всем? Уже бы легализовали как хотели и ни себе ни людям голову не морочили. Не вижу в этом ничего плохого, вас не заставляют играть, выбор каждого! В сети вон сколько таких онлайн казино, те же https://casinoazino.com/igrovye-avtomaty-igrat-online/ игровые автоматы азино777 .И как их они собираются прикрывать неизвестно
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09.06.2020 11:14 Відповісти
Вот поэтому нужно следить за тем, что бы была лицензия. И вообще, нужен рациональный подход и ответственный гемблинг. можно более детально прочесть что это такое.
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29.01.2021 17:53 Відповісти
вот по этому только в легальные казиношки играть стоит
еще кстати неплохие https://joker-poker.com.ua/ джокер слоты в украинских легальных казино,сам там время от времени зависаю с пользой
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09.07.2021 12:34 Відповісти
 
 