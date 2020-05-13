Кіберполіція заблокувала діяльність трьох онлайн-казино
Співробітники кіберполіції в Одеській області заблокували діяльність трьох онлайн-казино.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Як з'ясували правоохоронці, 46-річний чоловік створив та адміністрував три онлайн-казино. Крім онлайн-казино, він також організував окрему платіжну систему, яка дозволяла здійснювати платежі під час проведення азартних ігор. В середньому сайти відвідували понад 20 тис. користувачів щомісяця, а грошовий оборот у платіжній системі становив близько 30 тис. доларів на місяць з одного вебресурсу. Онлайн-ігри поширювалися як на українському ринку, так і на території Росії.
Зараз роботу сайтів заблоковано. Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта, вилучили комп'ютерну техніку, яка використовувалася для розробки програмного забезпечення для роботи платформи онлайн-казино, інсталяції віртуальних платіжних терміналів, та інші речові докази. Вилучене направлено для проведення експертиз.
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Та іншими падлюками??
))
https://24tv.ua/politsiya-vidkrila-spravu-proti-zhitelya-odeshhini-cherez-post_n1343157 Поліція Одеської області скерувала до суду адмінпротокол щодо жителя Подольська Юрія Копельчука. Причиною став пост чоловіка у фейсбуці зі згадкою про президента Володимира Зеленського. Тобто те лайно,яким обсипали минулу владу,проти Зєлі та його банди не можна використовувати навіть в ЖАРТІВЛИВІЙ формі !
Чи не цензура,Цензоре ?
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