Украина сообщила ОБСЕ об уничтожении свыше 3 миллионов противопехотных мин
Украина уничтожила более 3 млн запрещенных противопехотных мин в рамках выполнения своих обязательств по Оттавской конвенции.
Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ в среду, 13 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы поддерживаем международные усилия, направленные на полное выполнение Оттавской конвенции. Согласно своим обязательствам, предусмотренным в статье 4 Оттавской конвенции, Украина уничтожила свыше 3 миллионов противопехотных мин и продолжает амбициозный проект утилизации противопехотных мин ПФМ-1 и ПФМ-1С", - отметил Петренко.
Он подчеркнул, что Украина остается привержена выполнению своих обязательств по Конвенции о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция).
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4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
" в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або..."
"1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України.
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
-Ти йому хоч сци межі очі,а він каже дощ іде!
Найдите других собеседников,мне ваши фантазии не интересны.
Как гАварил Петр первый : "Дабы дурь каждого видна была"
Ты точно чукча
А Ахметов с миноискателем уже по полям бегает?Он их в Донецк запускал.
мины уберут с полей ...
где Патрушев ему указания давал и научил, как эти мины уничтожать ...
не ..."уничтожение" *********** то заслуга гніди Калинівської Балаклейської Бахмутської і многая многая імператора шекеладних фабрик і панамських сліпих трастів ...
================
відповідь:
"ДБР викрило всю верхівку та співробітників російських спецслужб, причетних до диверсій на військових складах в Україні та ЄС починаючи з 2014 року"
"Сьогодні вже можна стверджувати з високою долею вірогідності, що до більшості вибухів на українських та іноземних складах стояли саме ці підрозділи гру та виконавці."
29/09/2023
https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-vsyu-verhivku-ta-spivrobitnikiv-rosijskih-specsluzhb-prichetnih-do-diversij-na-vijskovih-skladah-v-ukraini-ta-es-pochinayuchi-z-2014-roku
Ще 3 роки після того як був написаний допис "Yurii Sliusarchuk", який от прокоментовано мною, ширилась брехня московитська підтримуєма прихильниками "зе"...
І дивлячись в ретроспективу, коли було розкрито, що до диверсій були причетні московити, "Yurii Sliusarchuk", цікаво було би побачити коментар "Yurii Sliusarchuk" відносно такого от повороту справи, чи вибачився б "Yurii Sliusarchuk" за свої образи незаслужені, на адресу людини ?
не ..."уничтожение" *********** то заслуга гніди Калинівської Балаклейської Бахмутської і многая многая імператора шекеладних фабрик і панамських сліпих трастів ...
================
відповідь:
"ДБР викрило всю верхівку та співробітників російських спецслужб, причетних до диверсій на військових складах в Україні та ЄС починаючи з 2014 року"
"Сьогодні вже можна стверджувати з високою долею вірогідності, що до більшості вибухів на українських та іноземних складах стояли саме ці підрозділи гру та виконавці."
29/09/2023
https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-vsyu-verhivku-ta-spivrobitnikiv-rosijskih-specsluzhb-prichetnih-do-diversij-na-vijskovih-skladah-v-ukraini-ta-es-pochinayuchi-z-2014-roku
Ще 3 роки після того як був написаний допис "Yurii Sliusarchuk", який от прокоментовано мною, ширилась брехня московитська підтримуєма прихильниками "зе"...
І дивлячись в ретроспективу, коли було розкрито, що до диверсій були причетні московити, "Yurii Sliusarchuk", цікаво було би побачити коментар "Yurii Sliusarchuk" відносно такого от повороту справи, чи вибачився б "Yurii Sliusarchuk" за свої образи незаслужені, на адресу людини ?
Ахренеть амбиции! Наполеон плачет посрамленный.
кремль те мины в свой отчёт включил.
если мажор разбился триндят на всех каналах
ведь при разминировании были раненые и погибшие
Только мины уничтожать нужно не все, не все...