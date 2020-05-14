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Новости Агрессия России против Украины
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Украина сообщила ОБСЕ об уничтожении свыше 3 миллионов противопехотных мин

Украина сообщила ОБСЕ об уничтожении свыше 3 миллионов противопехотных мин

Украина уничтожила более 3 млн запрещенных противопехотных мин в рамках выполнения своих обязательств по Оттавской конвенции.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ в среду, 13 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы поддерживаем международные усилия, направленные на полное выполнение Оттавской конвенции. Согласно своим обязательствам, предусмотренным в статье 4 Оттавской конвенции, Украина уничтожила свыше 3 миллионов противопехотных мин и продолжает амбициозный проект утилизации противопехотных мин ПФМ-1 и ПФМ-1С", - отметил Петренко.

Он подчеркнул, что Украина остается привержена выполнению своих обязательств по Конвенции о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Восстановление контроля над границей с РФ перекроет нелегальные потоки оружия, - замглавы Минобороны Петренко в ОБСЕ

Автор: 

боеприпасы (2374) ОБСЕ (4889) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+23
а гарантії безпеки нам у Будапешті "підпІсяли" ...
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14.05.2020 10:16 Ответить
+10
Какие нах договоренности когда война , и часть территории оккупировано ?
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14.05.2020 11:23 Ответить
+9
амбициозный проект утилизации противопехотных мин

Ахренеть амбиции! Наполеон плачет посрамленный.
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14.05.2020 10:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а гарантії безпеки нам у Будапешті "підпІсяли" ...
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14.05.2020 10:16 Ответить
Не безпекы,а уважать суверенетет СТРАНЫ И ГРАНИЦ.
БЕЗПЕКУ ты другим за бесплатно обеспечишь
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14.05.2020 10:18 Ответить
це ти про парашу ?
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14.05.2020 10:21 Ответить
За це потрібно поставити до стінки всіх причетних!
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15.05.2020 19:36 Ответить
Да,параша пусть и выполняет.На них войной идти никто не подписывался.
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14.05.2020 13:09 Ответить
Гарантії допомоги в разі ядерного нападу на Україну, тому що свою ядерну зброю вона віддала.
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14.05.2020 10:31 Ответить
ядерного ? ...ти прочитай будапештську "гарантію" ... а потім відписуй
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14.05.2020 10:33 Ответить
Ось і почитай Меморандум.
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14.05.2020 10:35 Ответить
...Зобов'язання[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC&action=edit&section=3 ред. код ]Згідно з Меморандумом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія зобов'язалися:поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та існуючі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України ;утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН ;утримуватись від https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1 економічного тиску , спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї ;не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили , їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA союзників ;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC https://uk.wikipedia.org/wiki/Будапештський_меморандум
...
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14.05.2020 10:54 Ответить
Ядерний напад на Україну був? Ні. Які ще питання?
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14.05.2020 11:58 Ответить
Чукча не читатель,чукча писатель?
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15.05.2020 19:02 Ответить
Та да, копіпастить не читаючи.
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15.05.2020 19:05 Ответить
Да вообще то вы дурь несусветную с ядернвм ударом несете.
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15.05.2020 19:08 Ответить
Про це сказано в Меморандумі.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
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15.05.2020 19:19 Ответить
Вы такой на самом деле или прикидываетесь? Даже в том,что вы сбросили,черным по белому написано:
" в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або..."
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15.05.2020 19:31 Ответить
Це означає що коли буде напад на Україну з використанням ядерної зброї, то їй нададуть допомогу, оскільки вона не зможе відповісти адекватно. В інших випадках воюйте самі.
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15.05.2020 19:41 Ответить
Будь ласка,несіть цю несенитницю своїй дружині,дітям, чи психічно хворим.

"1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України.

2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
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15.05.2020 19:52 Ответить
США, В.Британія, П.Ірландія поважають незележність і суверенітет України? Так. Їхня зброя використовується проти України? Ні. Свої зобов"язання вони виконують, в чому і підписались.
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15.05.2020 20:07 Ответить
Моя покойная бабушка ответила бы вам примерно так:
-Ти йому хоч сци межі очі,а він каже дощ іде!
Найдите других собеседников,мне ваши фантазии не интересны.
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15.05.2020 20:29 Ответить
Апчета я дискутував з Юрієм Слюсарчуком і вас не запрошував до дискусії.
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15.05.2020 20:38 Ответить
То ви з кумом чи жінкою у себе дома на кухні можете вибирати кого запрошувати а кого ні,а тут суспільний майданчик для обговорення.
Как гАварил Петр первый : "Дабы дурь каждого видна была"
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15.05.2020 20:45 Ответить
Строчитель.
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15.05.2020 19:06 Ответить
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15.05.2020 19:20 Ответить
ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти неї.
Ты точно чукча
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16.05.2020 07:00 Ответить
Не чукча, яку зброю проти України використали США, В.Британія та П.Ірландія?
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16.05.2020 09:27 Ответить
а рашки среди подписантов ты не увидел?
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16.05.2020 10:34 Ответить
Договір з ********** вартий лише паперу на якому він написаний і про неї взагалі нема мови.
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16.05.2020 10:43 Ответить
Уже деньги клянчат?
А Ахметов с миноискателем уже по полям бегает?Он их в Донецк запускал.
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14.05.2020 10:16 Ответить
охметов нанял зеленского, теперь
мины уберут с полей ...
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14.05.2020 10:20 Ответить
а ещё зеленский сгоцал в Оман за счёт Султана,
где Патрушев ему указания давал и научил, как эти мины уничтожать ...
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14.05.2020 10:19 Ответить
не ..."уничтожение" *********** то заслуга гніди Калинівської Балаклейської Бахмутської і многая многая імператора шекеладних фабрик і панамських сліпих трастів ...
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14.05.2020 10:28 Ответить
На святое замахнулся, окаянный..здесьниззяя.
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15.05.2020 19:10 Ответить
14.05.2020 10:28 "Yurii Sliusarchuk" пише

не ..."уничтожение" *********** то заслуга гніди Калинівської Балаклейської Бахмутської і многая многая імператора шекеладних фабрик і панамських сліпих трастів ...
================
відповідь:

"ДБР викрило всю верхівку та співробітників російських спецслужб, причетних до диверсій на військових складах в Україні та ЄС починаючи з 2014 року"

"Сьогодні вже можна стверджувати з високою долею вірогідності, що до більшості вибухів на українських та іноземних складах стояли саме ці підрозділи гру та виконавці."

29/09/2023

https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-vsyu-verhivku-ta-spivrobitnikiv-rosijskih-specsluzhb-prichetnih-do-diversij-na-vijskovih-skladah-v-ukraini-ta-es-pochinayuchi-z-2014-roku

Ще 3 роки після того як був написаний допис "Yurii Sliusarchuk", який от прокоментовано мною, ширилась брехня московитська підтримуєма прихильниками "зе"...
І дивлячись в ретроспективу, коли було розкрито, що до диверсій були причетні московити, "Yurii Sliusarchuk", цікаво було би побачити коментар "Yurii Sliusarchuk" відносно такого от повороту справи, чи вибачився б "Yurii Sliusarchuk" за свої образи незаслужені, на адресу людини ?
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30.06.2025 08:56 Ответить
14.05.2020 10:28 "Yurii Sliusarchuk" пише

не ..."уничтожение" *********** то заслуга гніди Калинівської Балаклейської Бахмутської і многая многая імператора шекеладних фабрик і панамських сліпих трастів ...
================
відповідь:

"ДБР викрило всю верхівку та співробітників російських спецслужб, причетних до диверсій на військових складах в Україні та ЄС починаючи з 2014 року"

"Сьогодні вже можна стверджувати з високою долею вірогідності, що до більшості вибухів на українських та іноземних складах стояли саме ці підрозділи гру та виконавці."

29/09/2023

https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-vsyu-verhivku-ta-spivrobitnikiv-rosijskih-specsluzhb-prichetnih-do-diversij-na-vijskovih-skladah-v-ukraini-ta-es-pochinayuchi-z-2014-roku

Ще 3 роки після того як був написаний допис "Yurii Sliusarchuk", який от прокоментовано мною, ширилась брехня московитська підтримуєма прихильниками "зе"...
І дивлячись в ретроспективу, коли було розкрито, що до диверсій були причетні московити, "Yurii Sliusarchuk", цікаво було би побачити коментар "Yurii Sliusarchuk" відносно такого от повороту справи, чи вибачився б "Yurii Sliusarchuk" за свої образи незаслужені, на адресу людини ?
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30.06.2025 08:57 Ответить
Лучше б эти 3 миллиона мин выпустили по донетску и луганску
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14.05.2020 10:20 Ответить
тамженашилюди
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14.05.2020 10:31 Ответить
то треба випускати в ненаших
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15.05.2020 20:19 Ответить
юрко слЮсарчук,а ты редкостная потвора, похоже с рашистским коричневым цветом и запахом навоза....
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14.05.2020 11:36 Ответить
Динирійкам не подобається? Нах, нах остен!
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14.05.2020 12:25 Ответить
А ты какого буя вписался,это твой еще один *позывной*?
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14.05.2020 12:39 Ответить
Танька Лайф? Дапашла!
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14.05.2020 12:40 Ответить
амбициозный проект утилизации противопехотных мин

Ахренеть амбиции! Наполеон плачет посрамленный.
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14.05.2020 10:20 Ответить
Щас они скажут, что Порошенко взорвал склады, лично спичку подносил, и утилизировал мин больше чем 3 милллиона
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14.05.2020 10:27 Ответить
Да вон одна гнида уже навалила кучу хрюсского мира ,некто- слюсарчук
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14.05.2020 11:38 Ответить
Можно было эти мины устанавливать на беспилотники
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14.05.2020 10:27 Ответить
Уууу...А при петре то сколько уничтожили?!
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14.05.2020 10:30 Ответить
то всё кацапы с дронов уничтожили. хехе.
кремль те мины в свой отчёт включил.
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14.05.2020 17:46 Ответить
Кто не вышел из Оттавской конвенции в 2014 году должен нести уголовную ответственность.
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14.05.2020 10:33 Ответить
********* окончательно...Война против кацапии. Они минами засевают Украину...
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14.05.2020 11:01 Ответить
надеюсь уничтожили НА сепарах и ВМЕСТЕ с сепарами
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14.05.2020 11:09 Ответить
почему ни один телеканал об этом ни слова
если мажор разбился триндят на всех каналах
ведь при разминировании были раненые и погибшие
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14.05.2020 11:13 Ответить
Какие нах договоренности когда война , и часть территории оккупировано ?
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14.05.2020 11:23 Ответить
Ну от, зєлєбобікі врятували три мільйони сєпарів і іхтамнєтів від втрати кінцівок. Тепер вони тими кінцівками до Києва і Львова за три дні добіжать!
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14.05.2020 12:23 Ответить
А можа пленных ЛуГандонов лучше как собак для разминирования использовать?Не могут нюхать,пусть бегут просто.
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14.05.2020 13:12 Ответить
и фото к статье подходящее. вот они какие противопехотные мины.
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14.05.2020 17:50 Ответить
Президента де-факто немає. Оточення перевербоване. Україна прсто знищується різною правою і лівою, східною і західною агентурою. Держава потрапила в мертву петлю.
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15.05.2020 18:41 Ответить
Международные всякие конвенции - это да!
Только мины уничтожать нужно не все, не все...
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15.05.2020 20:02 Ответить
Три ляма мин просрать!! А че вы их на Дамбас позорный не попосевали ими там в рамках утилизации?? На предателей Родины как раз бы хватило с запасом!
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15.05.2020 22:07 Ответить
а нельзя их было уничтожить, густо посыпав ими дамбас?
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15.05.2020 22:07 Ответить
Противопехотными минами усеять территорию Украины? У вас война против Украины или РФ?
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15.05.2020 23:39 Ответить
Во время войны "наши" чиновники уничтожают противопехотные мины и еще радостно рапортуют об этом??? Тут два варианта - они либо клинические идиоты, либо враги и предатели.
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15.05.2020 23:24 Ответить
 
 