Украина сообщила ОБСЕ об уничтожении свыше 3 миллионов противопехотных мин

Украина уничтожила более 3 млн запрещенных противопехотных мин в рамках выполнения своих обязательств по Оттавской конвенции.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ в среду, 13 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы поддерживаем международные усилия, направленные на полное выполнение Оттавской конвенции. Согласно своим обязательствам, предусмотренным в статье 4 Оттавской конвенции, Украина уничтожила свыше 3 миллионов противопехотных мин и продолжает амбициозный проект утилизации противопехотных мин ПФМ-1 и ПФМ-1С", - отметил Петренко.

Он подчеркнул, что Украина остается привержена выполнению своих обязательств по Конвенции о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция).

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