Україна повідомила ОБСЄ про знищення понад 3 мільйонів протипіхотних мін

Україна знищила понад 3 млн заборонених протипіхотних мін у межах виконання своїх зобов'язань за Оттавською конвенцією.

Про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ в середу, 13 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми підтримуємо міжнародні зусилля, спрямовані на повне виконання Оттавської конвенції. Відповідно до своїх зобов’язань, передбачених статтею 4 Оттавської конвенції, Україна знищила понад 3 мільйони протипіхотних мін та продовжує амбіційний проєкт утилізації протипіхотних мін ПФМ-1 та ПФМ-1C", - зазначив Петренко.

Він наголосив, що Україна залишається віддана виконанню своїх зобов’язань стосовно Конвенції про заборону застосування, накопичення, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (Оттавська конвенція).

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