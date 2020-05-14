Відновлення повного контролю над кордоном з РФ перекриє нелегальні потоки зброї і боєприпасів, - заступник голови Міноборони Петренко

Україна має відновити контроль над кордоном на окупованому Донбасі з метою припинення незаконного переміщення з Росії стрілецької зброї та легких озброєнь (SALW) і запасів звичайних боєприпасів (SCA), боротьба з чим є серед пріоритетів ОБСЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ

"Україна стикнулася із широкомасштабним незаконним переміщенням стрілецької і легкої зброї та звичайних боєприпасів через ділянку кордону, що розташована в тимчасово окупованих районах Донбасу", - акцентував увагу іноземних дипломатів заступник глави МОУ під час засідання, присвяченого безпековому діалогу щодо SALW, SCA та розмінування.

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Петренко констатував, що незаконна стрілецька та легка зброя і боєприпаси до неї продовжують сприяти нестабільності та насильству в регіоні ОБСЄ, підживлюючи організовану злочинність і тероризм.

Він зауважив, що СММ ОБСЄ регулярно звітує про таємні нічні конвої, які в'їжджають в Україну та виїжджають з неї поза офіційними пунктами пропуску. Озброєння та військова техніка з РФ потрапляють у непідконтрольні уряду України райони Донбасу різними маршрутами, у т.ч. під виглядом гуманітарної допомоги. І щоразу переміщення цих конвоїв та вантажів на територію України відбувається з порушенням її територіальної цілісності й суверенітету.

"Єдиний реальний спосіб зупинити цю негативну тенденцію – відновлення повного контролю з боку уряду України над усією ділянкою нашого міжнародно визнаного державного кордону. Прогрес у цьому напрямку суттєво зміцнить безпеку всього регіону ОБСЄ і припинить подальше дестабілізаційне переміщення зброї та боєприпасів", - наголосив заступник очільника МОУ.