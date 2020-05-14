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Новини Агресія Росії проти України
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Відновлення повного контролю над кордоном з РФ перекриє нелегальні потоки зброї і боєприпасів, - заступник голови Міноборони Петренко

Відновлення повного контролю над кордоном з РФ перекриє нелегальні потоки зброї і боєприпасів, - заступник голови Міноборони Петренко

Україна має відновити контроль над кордоном на окупованому Донбасі з метою припинення незаконного переміщення з Росії стрілецької зброї та легких озброєнь (SALW) і запасів звичайних боєприпасів (SCA), боротьба з чим є серед пріоритетів ОБСЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ

"Україна стикнулася із широкомасштабним незаконним переміщенням стрілецької і легкої зброї та звичайних боєприпасів через ділянку кордону, що розташована в тимчасово окупованих районах Донбасу", - акцентував увагу іноземних дипломатів заступник глави МОУ під час засідання, присвяченого безпековому діалогу щодо SALW, SCA та розмінування.

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Петренко констатував, що незаконна стрілецька та легка зброя і боєприпаси до неї продовжують сприяти нестабільності та насильству в регіоні ОБСЄ, підживлюючи організовану злочинність і тероризм.

Він зауважив, що СММ ОБСЄ регулярно звітує про таємні нічні конвої, які в'їжджають в Україну та виїжджають з неї поза офіційними пунктами пропуску. Озброєння та військова техніка з РФ потрапляють у непідконтрольні уряду України райони Донбасу різними маршрутами, у т.ч. під виглядом гуманітарної допомоги. І щоразу переміщення цих конвоїв та вантажів на територію України відбувається з порушенням її територіальної цілісності й суверенітету.

"Єдиний реальний спосіб зупинити цю негативну тенденцію – відновлення повного контролю з боку уряду України над усією ділянкою нашого міжнародно визнаного державного кордону. Прогрес у цьому напрямку суттєво зміцнить безпеку всього регіону ОБСЄ і припинить подальше дестабілізаційне переміщення зброї та боєприпасів", - наголосив заступник очільника МОУ.

Автор: 

кордон (4838) Міноборони (7527) зброя (7574) росія (66520) Донбас (22358) Петренко Анатолій (14)


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Топ коментарі
+8
Генерал очевидность высказался,три медали ему за это.
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14.05.2020 09:25 Відповісти
+8
Только про оружие а про "ихтамнетов" ни слова, типа "внутренний конфликт". *баная Зе-команда !
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14.05.2020 09:27 Відповісти
+6
Ну во первых какими ( количественно) силами можно плотно закрыть границу ( на довольно протяженном участке), во вторых на территории ОРДЛО столько завезенного вооружения и боеприпасов ( а их можно значительно увеличить перед передачей границы), побольше чем в некоторых ведущих странах НАТО. И в третьих передача нашим немногочисленным подразделениям границы при том что полный военно- силовой контроль внутри ОРЛО будет за руссотуристами и бандоополченцами, а с другой стороны граница будет стоять российская армия превратит наших пограничников просто в очередных заложников ( типа событий Керченского пролива) Граница ЭФФЕКТИВНО переходит под контроль, когда украинская армия МВД и СБУ движется от линии соприкосновения выдавливая к границе все незаконные вооруженные формирования и полностью проводя демилитаризацию этих районов. Все остальное это полная чушь и профанация.
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14.05.2020 09:35 Відповісти
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Генерал очевидность высказался,три медали ему за это.
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14.05.2020 09:25 Відповісти
А гумконвои будут досматривать? Хотя это вопрос наверное к Ермаку, он же сказал шо выборы на ордило пройдут восены
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14.05.2020 09:26 Відповісти
Только про оружие а про "ихтамнетов" ни слова, типа "внутренний конфликт". *баная Зе-команда !
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14.05.2020 09:27 Відповісти
Ё*аная Зе-команда !
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14.05.2020 09:28 Відповісти
А пять лет при порохе, граница закрыта была?
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14.05.2020 10:07 Відповісти
Дядя, ты дебил? Не отвечай - вижу, что д....б
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14.05.2020 10:39 Відповісти
Ты урод кацапский можешь это опровергнуть, или в методичке фсбЭшной запуталось?
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14.05.2020 10:48 Відповісти
Ума не хватает понять, что танки и буки без ихтамнетов не ездют, ты же такси не вызываешь без водителя!
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14.05.2020 09:35 Відповісти
Геніально!
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14.05.2020 09:27 Відповісти
Генерал-очевидность.
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14.05.2020 09:28 Відповісти
Лучше бы помолчал.
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14.05.2020 09:29 Відповісти
Так восстанавливайте! Разговаривать не мешки ворочать. По предвыборным обещаниям Зе, война уже должна быть закончена и граница взята под контроль!
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14.05.2020 09:32 Відповісти
Порошенко тоже обещал закончить за две недели и что? НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
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14.05.2020 09:42 Відповісти
Дерево... воно ... дерев,яне
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14.05.2020 09:32 Відповісти
Ну во первых какими ( количественно) силами можно плотно закрыть границу ( на довольно протяженном участке), во вторых на территории ОРДЛО столько завезенного вооружения и боеприпасов ( а их можно значительно увеличить перед передачей границы), побольше чем в некоторых ведущих странах НАТО. И в третьих передача нашим немногочисленным подразделениям границы при том что полный военно- силовой контроль внутри ОРЛО будет за руссотуристами и бандоополченцами, а с другой стороны граница будет стоять российская армия превратит наших пограничников просто в очередных заложников ( типа событий Керченского пролива) Граница ЭФФЕКТИВНО переходит под контроль, когда украинская армия МВД и СБУ движется от линии соприкосновения выдавливая к границе все незаконные вооруженные формирования и полностью проводя демилитаризацию этих районов. Все остальное это полная чушь и профанация.
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14.05.2020 09:35 Відповісти
носятся с этим дамбасом, как дурни с писаной торбой.....
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14.05.2020 09:35 Відповісти
Не с этим, а с Украинским, кацап.
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14.05.2020 09:37 Відповісти
скоро ты все поймешь.....
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14.05.2020 09:41 Відповісти
Ты козломордый уже ничего никогда не поймешь!!!
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14.05.2020 09:44 Відповісти
Не з українським, сепарок. Той доМбас, який нам нав'язують, привів війну в Україну. і хоче в рассію. Навіть вороже громадянство отримав
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14.05.2020 10:16 Відповісти
Сепарок- это ты кацапчик, готовый отдать Украинский Донбасс кацапне. Донбасс- наш Украинский, а кацапы Донбасса будут изгнанны или уничтожены!
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14.05.2020 10:22 Відповісти
Що на окупованому доМбасі наше, українське, окрім землі? Починай перераховувати
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14.05.2020 10:24 Відповісти
А тебе урод, земли мало, готов отдать ее кацапам? Когда будем изгонять кацапню с Украины, даже карманы заставим вывернуть, что бы вы ни щипотки земли не вывезли с Украины!
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14.05.2020 10:37 Відповісти
Хто це ви? Ти і трактор? Чи ти проЯнелоха з його фсб-шною секретаркою? То вони не планують ні кацапню, ні сепарню гнати. Вони планують цю пухлину інтегрувати, нав'язати Україні. То шо, хай вливаються? Поки, якісь ви, зберетесь їх "гнати", вже держави не буде
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14.05.2020 11:05 Відповісти
Мы- это Украинцы! Украина была, есть, и будет, но без вас коллаборантов кацапских.
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14.05.2020 11:19 Відповісти
Ти лозунги залиш янелоху з командою. По факту шо?
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14.05.2020 12:07 Відповісти
Відновлення повного контролю над кордоном з РФ перекриє нелегальні потоки зброї і боєприпасів, - заступник голови Міноборони Петренко - Цензор.НЕТ 2644
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14.05.2020 09:59 Відповісти
А кто же восстанавливать-то будет? Ветераны давно дембельнулись и почивают на лаврах льгот бесплатного проезда и прочей мелкой поощрительной халявы, типа бесплатной парковки))), нагибают водителей маршруток и проводят акции всякие. А активисты учат детей жить - ставят их на колени и вынуждают самооблиться спиртовым раствором бриллиантового зелёного. Им не до восстановления границы, они здесь нужны!
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14.05.2020 10:01 Відповісти
А ,это тот шо Новососсия?
И кто будет финансировать восстановление Даунбаса,опять ЕС?
Ахметов рад!
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14.05.2020 10:05 Відповісти
Ага, контроль над кордоном. Як там пристайка пропонуваала. "Перед виборами, нам зроблять коридор !!!, щоб отримати "контроль" над кордоном. Контроль над територією залишать кацапам і сепарні, про вилучення зброї, взагалі, ні слова. Сепарню пропонують визнати "нарідною міліцією". Аваков пропонував разом з ними і контролювати кордон. Все, що вимагало фуйло 6 років, втілюють Зеленський з зе-командою, під контролем фсб-шної секретарки ОПи
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14.05.2020 10:11 Відповісти
Влада в країні яка будувала 70% ракетного щита СРСР за 6 років не змогла розробити ракету щоб хоть Кремль дістати. Толя про що мова, який Кордон. 5 років країна топчеться на фронті не маючи військових перемог, поки вони бабло рублять своїми реформами. Доколє Толя? Щурі, гниди кругом.
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14.05.2020 10:13 Відповісти
ШО ЗА БРЄД?!?!?! ХТО ВАС ПУСТИТЬ НА ТУ ГРАНІЦУ?!?!? ІДІЙОТИ!!! ТІЛЬКИ СИЛОЮ БРАТИ. ВИЖДАТИ МОМЕНТ БП В МОСКОВСЬКІЙ ********* І ГНАТИ ТАНКИ АЖ ДО ВСТРЄЧІ З КИТАЙЦЯМИ ДЕСЬ НА УРАЛІ
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14.05.2020 10:24 Відповісти
а зараз кріпити армію та ополчєніє - своє, українське патріотичне.
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14.05.2020 10:25 Відповісти
Восстановление полного контроля над границей с РФ перекроет нелегальные потоки оружия и боеприпасов/ удивляет своей догадливостью и сообразительностью зверушка цирка Коломойского.
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14.05.2020 10:46 Відповісти
Глубокая мысль. Одевая портупею понимаю что тупею.
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14.05.2020 11:08 Відповісти
 
 