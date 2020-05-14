Предприниматели призывают Зеленского ветировать закон о "налоговом терроре"

Союз украинских предпринимателей призывает президента Украины Владимира Зеленского не подписывать законопроект №1210 и вернуть его на доработку в парламент.

Об этом говорится в заявлении на сайте СУП.



"В условиях назревающей экономическо-финансовой деятельности значительное количество налогов и сборов не будет заплачено в государственный бюджет и поэтому вступление в силу законопроекта может привести к негативным последствиям для деловой активности", - говорится в документе.

Эксперты организации предостерегают, что часть нововведений, предусмотренных законопроектом, существенно увеличивает фискальное давление на предпринимателей и может негативно сказаться на условиях ведения бизнеса в Украине.



Среди норм, на изъятии которых из документа настаивают предприниматели, расширение прав контролирующих органов, ужесточение правил налогообложения, введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний и др.

В то же время, Совет предпринимателей при КМУ обратился к председателю Исполнительного комитета реформ Михеилу Саакашвили с просьбой обратить внимание президента Украины на возможные риски для экономики Украины в случае вступления в силу проекта закона №1210.

В обращении отмечается, что в условиях экономического кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19 в мире, а также введением запрета для некоторых субъектов хозяйствования на осуществление своей деятельности, значительное количество налогов и сборов не будет заплачено в государственный бюджет из-за ограничительных мер, поэтому подписание законопроекта №1210 может иметь катастрофические последствия для экономики государства.



Эксперты акцентируют, что законопроект №1210 разрабатывался и голосовался до начала экономического кризиса и пандемии, что существенно повлияло на значительное количество предложенных им изменений, поэтому реализация противоречивых норм не соответствует экономическим реалиям, сложившимся в сегодняшних условиях.



Напомним, 16 января 2020 парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

В Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".

Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в т. ч. Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.