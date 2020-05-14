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Предприниматели призывают Зеленского ветировать закон о "налоговом терроре"

Предприниматели призывают Зеленского ветировать закон о

Союз украинских предпринимателей призывает президента Украины Владимира Зеленского не подписывать законопроект №1210 и вернуть его на доработку в парламент.

Об этом говорится в заявлении на сайте СУП.

"В условиях назревающей экономическо-финансовой деятельности значительное количество налогов и сборов не будет заплачено в государственный бюджет и поэтому вступление в силу законопроекта может привести к негативным последствиям для деловой активности", - говорится в документе.
Эксперты организации предостерегают, что часть нововведений, предусмотренных законопроектом, существенно увеличивает фискальное давление на предпринимателей и может негативно сказаться на условиях ведения бизнеса в Украине.


Среди норм, на изъятии которых из документа настаивают предприниматели, расширение прав контролирующих органов, ужесточение правил налогообложения, введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний и др.

В то же время, Совет предпринимателей при КМУ обратился к председателю Исполнительного комитета реформ Михеилу Саакашвили с просьбой обратить внимание президента Украины на возможные риски для экономики Украины в случае вступления в силу проекта закона №1210. 
В обращении отмечается, что в условиях экономического кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19 в мире, а также введением запрета для некоторых субъектов хозяйствования на осуществление своей деятельности, значительное количество налогов и сборов не будет заплачено в государственный бюджет из-за ограничительных мер, поэтому подписание законопроекта №1210 может иметь катастрофические последствия для экономики государства.


Эксперты акцентируют, что законопроект №1210 разрабатывался и голосовался до начала экономического кризиса и пандемии, что существенно повлияло на значительное количество предложенных им изменений, поэтому реализация противоречивых норм не соответствует экономическим реалиям, сложившимся в сегодняшних условиях.


Напомним, 16 января 2020 парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".
В Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".
Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в т. ч. Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.

Автор: 

закон (3179) налоги (3245)


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Топ комментарии
+10
"Кінець епохи бідності", привыкайте
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14.05.2020 12:56 Ответить
+10
А еще одного налога не желаете? Будет.

Предприниматели призывают Зеленского ветировать закон о "налоговом терроре" - Цензор.НЕТ 6041
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14.05.2020 12:59 Ответить
+8
При Порохе был "военный сбор", а это будет "цирковой сбор" - почувствуйте, как говорится, разницу
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14.05.2020 13:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний Источник: https://censor.net/n3195483

ну понятно предприниматели о бениных и ахметкиных офшорах пекутся
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14.05.2020 12:45 Ответить
Підприємці закликають Зеленського ветувати закон про "податковий терор" - Цензор.НЕТ 3400
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14.05.2020 13:10 Ответить
"Кінець епохи бідності", привыкайте
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14.05.2020 12:56 Ответить
Такими темпами и до каннибализма недалеко.

Підприємці закликають Зеленського ветувати закон про "податковий терор" - Цензор.НЕТ 165
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14.05.2020 13:04 Ответить
А еще одного налога не желаете? Будет.

Предприниматели призывают Зеленского ветировать закон о "налоговом терроре" - Цензор.НЕТ 6041
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14.05.2020 12:59 Ответить
При Порохе был "военный сбор", а это будет "цирковой сбор" - почувствуйте, как говорится, разницу
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14.05.2020 13:16 Ответить
На развитие "95 квартала". Для них вся страна - квартал.
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14.05.2020 14:27 Ответить
И еще будет для аграриев

Предприниматели призывают Зеленского ветировать закон о "налоговом терроре" - Цензор.НЕТ 4699
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14.05.2020 13:00 Ответить
це якась група людей, що хочуть будь-яким чином знищити все підприємництво в Україні і діють або по тупості або по вказівці, думаю друге. авторів того законопроекту треба допитати при допомозі, батога, пальника, праски, хто ж їм таку дурь підказав, а потім зарубати.
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15.05.2020 11:18 Ответить
Т.е. за 12.5 лет нужно будет отдать стоимость земли ввиде налогов или... продать этот участок "слугам народа"
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14.05.2020 13:14 Ответить
Быстрее. Это еще не все

".... Міністерство економрозвитку хоче встановити на всю сільськогосподарську техніку в країні спеціальне обладнання, яке буде реєструвати обсяг зібраного врожаю і передавати ці дані відомству. Для приватної компанії-партнера міністерства передбачено винагороду за сервісне обслуговування цього обладнання в розмірі 1 долар з кожної зібраної тонни, що в масштабах галузі тільки на зернових становить 70 млн доларів.

https://bykvu.com/ua/mysli/hosudarstvo-v-smartfone-kak-spylyt-70-myllyonov-dollarov-na-kontrole-za-zernom/
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14.05.2020 13:34 Ответить
Прям борьба с "кулаками" и утаиванием урожая от государства. По логике должен последовать "закон о 3х колосках"
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14.05.2020 14:20 Ответить
Ну а шо, чего вы ждали от слуг урода 95? Кто то же должен оплачивать весь этот "банкет", клоуны хотят кушать и кушать хорошо.
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14.05.2020 15:29 Ответить
ехай до Котлети (тищенка) в Велюр ідуть
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15.05.2020 11:28 Ответить
*нехай
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15.05.2020 11:28 Ответить
Та нормально..
Давай дави этих тараканов Бубочку..
Они тебя выбрали, тебе их и мочить...
Так вам суки и нужно....
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14.05.2020 13:23 Ответить
Підприємці закликають Зеленського ветувати закон про "податковий терор" - Цензор.НЕТ 7578
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14.05.2020 13:31 Ответить
Жопа ихнее все. Думать нечем.
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14.05.2020 14:14 Ответить
Там еще было "хуже не будет" (типа хуже чем при Порохе быть не может....)
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14.05.2020 14:22 Ответить
Лично я, почитав аналитику про эти законы, закрыл фоп в январе. А тут и коронавирус подоспел.
Но я поражаюсь, как эти так называемые бизнесмены проголосовали за кота в мешке? Клоун же ничего конкретного для бизнеса не предлагал (да и не мог предложить по определению).
И на наживку клоуна попались многие. Мозг предпринимателя не должен был вестись на предвыборную туфту от клоуна. Как так?
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14.05.2020 13:43 Ответить
Так он вообще никому, ничего, не предлагал! Я это еще тогда говорил!
Он ведь как сделал: Сказал я мол хочу стать Президентом....почему не знаю (предвыборной программы у меня нет), поэтому предвыборную программу, вы лохи напишите сами (типа придумайте почему вы хотите за меня проголосовать)...Лохи написали свои мечты и проголосовали...А потом Зе заявил, что никому ничего не обещал, и то все не обещания, а лишь пожелания лохов большую часть которых выполнить невозможно! И он абсолютно прав!!!
Я только не могу понять, почему это было очевидно для меня еще тогда, а некоторые до сих пор не прозрели
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14.05.2020 14:29 Ответить
бо ти головою думаєш, а вони дупою, а може взагалі нічим не думають
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15.05.2020 11:30 Ответить
Обработка через телевизор. Я его не смотрю и очень удивился , проснувшись весной прошлого года в совершенно непонятной стране со свихнувшимся населением. Сейчас выкатываю из окружения последний десяток зелебобиков, которые так и не поняли, а их то за что.
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14.05.2020 14:18 Ответить
 
 