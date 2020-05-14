Предприниматели призывают Зеленского ветировать закон о "налоговом терроре"
Союз украинских предпринимателей призывает президента Украины Владимира Зеленского не подписывать законопроект №1210 и вернуть его на доработку в парламент.
Об этом говорится в заявлении на сайте СУП.
"В условиях назревающей экономическо-финансовой деятельности значительное количество налогов и сборов не будет заплачено в государственный бюджет и поэтому вступление в силу законопроекта может привести к негативным последствиям для деловой активности", - говорится в документе.
Эксперты организации предостерегают, что часть нововведений, предусмотренных законопроектом, существенно увеличивает фискальное давление на предпринимателей и может негативно сказаться на условиях ведения бизнеса в Украине.
Среди норм, на изъятии которых из документа настаивают предприниматели, расширение прав контролирующих органов, ужесточение правил налогообложения, введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний и др.
В то же время, Совет предпринимателей при КМУ обратился к председателю Исполнительного комитета реформ Михеилу Саакашвили с просьбой обратить внимание президента Украины на возможные риски для экономики Украины в случае вступления в силу проекта закона №1210.
В обращении отмечается, что в условиях экономического кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19 в мире, а также введением запрета для некоторых субъектов хозяйствования на осуществление своей деятельности, значительное количество налогов и сборов не будет заплачено в государственный бюджет из-за ограничительных мер, поэтому подписание законопроекта №1210 может иметь катастрофические последствия для экономики государства.
Эксперты акцентируют, что законопроект №1210 разрабатывался и голосовался до начала экономического кризиса и пандемии, что существенно повлияло на значительное количество предложенных им изменений, поэтому реализация противоречивых норм не соответствует экономическим реалиям, сложившимся в сегодняшних условиях.
Напомним, 16 января 2020 парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".
В Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".
Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в т. ч. Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.
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ну понятно предприниматели о бениных и ахметкиных офшорах пекутся
".... Міністерство економрозвитку хоче встановити на всю сільськогосподарську техніку в країні спеціальне обладнання, яке буде реєструвати обсяг зібраного врожаю і передавати ці дані відомству. Для приватної компанії-партнера міністерства передбачено винагороду за сервісне обслуговування цього обладнання в розмірі 1 долар з кожної зібраної тонни, що в масштабах галузі тільки на зернових становить 70 млн доларів.
https://bykvu.com/ua/mysli/hosudarstvo-v-smartfone-kak-spylyt-70-myllyonov-dollarov-na-kontrole-za-zernom/
Давай дави этих тараканов Бубочку..
Они тебя выбрали, тебе их и мочить...
Так вам суки и нужно....
Но я поражаюсь, как эти так называемые бизнесмены проголосовали за кота в мешке? Клоун же ничего конкретного для бизнеса не предлагал (да и не мог предложить по определению).
И на наживку клоуна попались многие. Мозг предпринимателя не должен был вестись на предвыборную туфту от клоуна. Как так?
Он ведь как сделал: Сказал я мол хочу стать Президентом....почему не знаю (предвыборной программы у меня нет), поэтому предвыборную программу, вы лохи напишите сами (типа придумайте почему вы хотите за меня проголосовать)...Лохи написали свои мечты и проголосовали...А потом Зе заявил, что никому ничего не обещал, и то все не обещания, а лишь пожелания лохов большую часть которых выполнить невозможно! И он абсолютно прав!!!
Я только не могу понять, почему это было очевидно для меня еще тогда, а некоторые до сих пор не прозрели