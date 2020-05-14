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Новини
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Підприємці закликають Зеленського ветувати закон про "податковий терор"

Підприємці закликають Зеленського ветувати закон про

Спілка українських підприємців закликає Президента України Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №1210 та повернути його на доопрацювання парламенту.

Про це йдеться у відповідній заяві на сайті СУП.

"В умовах назріваючої економічно-фінансової діяльності значна кількість податків та зборів не буде сплачена до державного бюджету і тому набрання чинності законопроєкту може призвести до негативних наслідків для ділової активності", - йдеться у документі.

Експерти організації застерігають, що частина нововведень, передбачених законопроектом, суттєво збільшують фіскальний тиск на підприємців та можуть негативно позначитися на умовах ведення бізнесу в Україні.

Серед норм, на вилученні яких з документу наполягають підприємці, розширення прав контролюючих органів, ускладнення правил оподаткування, запровадження безпрецедентних механізмів контролю для іноземних компаній тощо.

В той же час, Рада підприємців при КМУ звернулася до голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі з проханням звернути увагу Президента України на можливі ризики для економіки України у разі набрання чинності проекту закону №1210. 

У зверненні наголошується, що в умовах економічної кризи, спричиненої розповсюдженням вірусу COVID-19 у світі, а також введенням заборони для деяких суб’єктів господарювання на провадження своєї діяльності значна кількість податків та зборів не буде сплачена до державного бюджету через обмежувальні заходи тому підписання законопроекту №1210 може мати катастрофічні наслідки для економіки нашої держави.

Експерти акцентують, що законопроект №1210 розроблявся та голосувався до початку економічної кризи та пандемії, що суттєво вплинуло на значну кількість запропонованих ним змін, тому реалізація суперечливих норм не відповідає економічним реаліям, що склалися в сьогоднішніх умовах.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року парламент схвалив в другому читанні та в цілому скандальний законопроект № 1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

У Раді підприємців при Кабінеті міністрів України назвали законопроект №1210 "податковим терором".

Категорично проти цього законопроекту виступили всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України – в т. ч. Європейська Бізнес-Асоціація, Американська торгівельна палата, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших.

Автор: 

закон (2845) податки (3919)


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Топ коментарі
+10
"Кінець епохи бідності", привыкайте
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14.05.2020 12:56 Відповісти
+10
А еще одного налога не желаете? Будет.

Предприниматели призывают Зеленского ветировать закон о "налоговом терроре" - Цензор.НЕТ 6041
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14.05.2020 12:59 Відповісти
+8
При Порохе был "военный сбор", а это будет "цирковой сбор" - почувствуйте, как говорится, разницу
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14.05.2020 13:16 Відповісти
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введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний Источник: https://censor.net/n3195483

ну понятно предприниматели о бениных и ахметкиных офшорах пекутся
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14.05.2020 12:45 Відповісти
Підприємці закликають Зеленського ветувати закон про "податковий терор" - Цензор.НЕТ 3400
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14.05.2020 13:10 Відповісти
"Кінець епохи бідності", привыкайте
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14.05.2020 12:56 Відповісти
Такими темпами и до каннибализма недалеко.

Підприємці закликають Зеленського ветувати закон про "податковий терор" - Цензор.НЕТ 165
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14.05.2020 13:04 Відповісти
А еще одного налога не желаете? Будет.

Предприниматели призывают Зеленского ветировать закон о "налоговом терроре" - Цензор.НЕТ 6041
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14.05.2020 12:59 Відповісти
При Порохе был "военный сбор", а это будет "цирковой сбор" - почувствуйте, как говорится, разницу
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14.05.2020 13:16 Відповісти
На развитие "95 квартала". Для них вся страна - квартал.
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14.05.2020 14:27 Відповісти
И еще будет для аграриев

Предприниматели призывают Зеленского ветировать закон о "налоговом терроре" - Цензор.НЕТ 4699
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14.05.2020 13:00 Відповісти
це якась група людей, що хочуть будь-яким чином знищити все підприємництво в Україні і діють або по тупості або по вказівці, думаю друге. авторів того законопроекту треба допитати при допомозі, батога, пальника, праски, хто ж їм таку дурь підказав, а потім зарубати.
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15.05.2020 11:18 Відповісти
Т.е. за 12.5 лет нужно будет отдать стоимость земли ввиде налогов или... продать этот участок "слугам народа"
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14.05.2020 13:14 Відповісти
Быстрее. Это еще не все

".... Міністерство економрозвитку хоче встановити на всю сільськогосподарську техніку в країні спеціальне обладнання, яке буде реєструвати обсяг зібраного врожаю і передавати ці дані відомству. Для приватної компанії-партнера міністерства передбачено винагороду за сервісне обслуговування цього обладнання в розмірі 1 долар з кожної зібраної тонни, що в масштабах галузі тільки на зернових становить 70 млн доларів.

https://bykvu.com/ua/mysli/hosudarstvo-v-smartfone-kak-spylyt-70-myllyonov-dollarov-na-kontrole-za-zernom/
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14.05.2020 13:34 Відповісти
Прям борьба с "кулаками" и утаиванием урожая от государства. По логике должен последовать "закон о 3х колосках"
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14.05.2020 14:20 Відповісти
Ну а шо, чего вы ждали от слуг урода 95? Кто то же должен оплачивать весь этот "банкет", клоуны хотят кушать и кушать хорошо.
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14.05.2020 15:29 Відповісти
ехай до Котлети (тищенка) в Велюр ідуть
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15.05.2020 11:28 Відповісти
*нехай
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15.05.2020 11:28 Відповісти
Та нормально..
Давай дави этих тараканов Бубочку..
Они тебя выбрали, тебе их и мочить...
Так вам суки и нужно....
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14.05.2020 13:23 Відповісти
Підприємці закликають Зеленського ветувати закон про "податковий терор" - Цензор.НЕТ 7578
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14.05.2020 13:31 Відповісти
Жопа ихнее все. Думать нечем.
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14.05.2020 14:14 Відповісти
Там еще было "хуже не будет" (типа хуже чем при Порохе быть не может....)
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14.05.2020 14:22 Відповісти
Лично я, почитав аналитику про эти законы, закрыл фоп в январе. А тут и коронавирус подоспел.
Но я поражаюсь, как эти так называемые бизнесмены проголосовали за кота в мешке? Клоун же ничего конкретного для бизнеса не предлагал (да и не мог предложить по определению).
И на наживку клоуна попались многие. Мозг предпринимателя не должен был вестись на предвыборную туфту от клоуна. Как так?
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14.05.2020 13:43 Відповісти
Так он вообще никому, ничего, не предлагал! Я это еще тогда говорил!
Он ведь как сделал: Сказал я мол хочу стать Президентом....почему не знаю (предвыборной программы у меня нет), поэтому предвыборную программу, вы лохи напишите сами (типа придумайте почему вы хотите за меня проголосовать)...Лохи написали свои мечты и проголосовали...А потом Зе заявил, что никому ничего не обещал, и то все не обещания, а лишь пожелания лохов большую часть которых выполнить невозможно! И он абсолютно прав!!!
Я только не могу понять, почему это было очевидно для меня еще тогда, а некоторые до сих пор не прозрели
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14.05.2020 14:29 Відповісти
бо ти головою думаєш, а вони дупою, а може взагалі нічим не думають
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15.05.2020 11:30 Відповісти
Обработка через телевизор. Я его не смотрю и очень удивился , проснувшись весной прошлого года в совершенно непонятной стране со свихнувшимся населением. Сейчас выкатываю из окружения последний десяток зелебобиков, которые так и не поняли, а их то за что.
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14.05.2020 14:18 Відповісти
 
 