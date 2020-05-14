Підприємці закликають Зеленського ветувати закон про "податковий терор"

Спілка українських підприємців закликає Президента України Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №1210 та повернути його на доопрацювання парламенту.

Про це йдеться у відповідній заяві на сайті СУП.

"В умовах назріваючої економічно-фінансової діяльності значна кількість податків та зборів не буде сплачена до державного бюджету і тому набрання чинності законопроєкту може призвести до негативних наслідків для ділової активності", - йдеться у документі.

Експерти організації застерігають, що частина нововведень, передбачених законопроектом, суттєво збільшують фіскальний тиск на підприємців та можуть негативно позначитися на умовах ведення бізнесу в Україні.

Серед норм, на вилученні яких з документу наполягають підприємці, розширення прав контролюючих органів, ускладнення правил оподаткування, запровадження безпрецедентних механізмів контролю для іноземних компаній тощо.

В той же час, Рада підприємців при КМУ звернулася до голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі з проханням звернути увагу Президента України на можливі ризики для економіки України у разі набрання чинності проекту закону №1210.

У зверненні наголошується, що в умовах економічної кризи, спричиненої розповсюдженням вірусу COVID-19 у світі, а також введенням заборони для деяких суб’єктів господарювання на провадження своєї діяльності значна кількість податків та зборів не буде сплачена до державного бюджету через обмежувальні заходи тому підписання законопроекту №1210 може мати катастрофічні наслідки для економіки нашої держави.

Експерти акцентують, що законопроект №1210 розроблявся та голосувався до початку економічної кризи та пандемії, що суттєво вплинуло на значну кількість запропонованих ним змін, тому реалізація суперечливих норм не відповідає економічним реаліям, що склалися в сьогоднішніх умовах.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року парламент схвалив в другому читанні та в цілому скандальний законопроект № 1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

У Раді підприємців при Кабінеті міністрів України назвали законопроект №1210 "податковим терором".

Категорично проти цього законопроекту виступили всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України – в т. ч. Європейська Бізнес-Асоціація, Американська торгівельна палата, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших.