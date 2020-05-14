Підприємці закликають Зеленського ветувати закон про "податковий терор"
Спілка українських підприємців закликає Президента України Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №1210 та повернути його на доопрацювання парламенту.
Про це йдеться у відповідній заяві на сайті СУП.
"В умовах назріваючої економічно-фінансової діяльності значна кількість податків та зборів не буде сплачена до державного бюджету і тому набрання чинності законопроєкту може призвести до негативних наслідків для ділової активності", - йдеться у документі.
Експерти організації застерігають, що частина нововведень, передбачених законопроектом, суттєво збільшують фіскальний тиск на підприємців та можуть негативно позначитися на умовах ведення бізнесу в Україні.
Серед норм, на вилученні яких з документу наполягають підприємці, розширення прав контролюючих органів, ускладнення правил оподаткування, запровадження безпрецедентних механізмів контролю для іноземних компаній тощо.
В той же час, Рада підприємців при КМУ звернулася до голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі з проханням звернути увагу Президента України на можливі ризики для економіки України у разі набрання чинності проекту закону №1210.
У зверненні наголошується, що в умовах економічної кризи, спричиненої розповсюдженням вірусу COVID-19 у світі, а також введенням заборони для деяких суб’єктів господарювання на провадження своєї діяльності значна кількість податків та зборів не буде сплачена до державного бюджету через обмежувальні заходи тому підписання законопроекту №1210 може мати катастрофічні наслідки для економіки нашої держави.
Експерти акцентують, що законопроект №1210 розроблявся та голосувався до початку економічної кризи та пандемії, що суттєво вплинуло на значну кількість запропонованих ним змін, тому реалізація суперечливих норм не відповідає економічним реаліям, що склалися в сьогоднішніх умовах.
Нагадаємо, 16 січня 2020 року парламент схвалив в другому читанні та в цілому скандальний законопроект № 1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".
У Раді підприємців при Кабінеті міністрів України назвали законопроект №1210 "податковим терором".
Категорично проти цього законопроекту виступили всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України – в т. ч. Європейська Бізнес-Асоціація, Американська торгівельна палата, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших.
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ну понятно предприниматели о бениных и ахметкиных офшорах пекутся
".... Міністерство економрозвитку хоче встановити на всю сільськогосподарську техніку в країні спеціальне обладнання, яке буде реєструвати обсяг зібраного врожаю і передавати ці дані відомству. Для приватної компанії-партнера міністерства передбачено винагороду за сервісне обслуговування цього обладнання в розмірі 1 долар з кожної зібраної тонни, що в масштабах галузі тільки на зернових становить 70 млн доларів.
https://bykvu.com/ua/mysli/hosudarstvo-v-smartfone-kak-spylyt-70-myllyonov-dollarov-na-kontrole-za-zernom/
Давай дави этих тараканов Бубочку..
Они тебя выбрали, тебе их и мочить...
Так вам суки и нужно....
Но я поражаюсь, как эти так называемые бизнесмены проголосовали за кота в мешке? Клоун же ничего конкретного для бизнеса не предлагал (да и не мог предложить по определению).
И на наживку клоуна попались многие. Мозг предпринимателя не должен был вестись на предвыборную туфту от клоуна. Как так?
Он ведь как сделал: Сказал я мол хочу стать Президентом....почему не знаю (предвыборной программы у меня нет), поэтому предвыборную программу, вы лохи напишите сами (типа придумайте почему вы хотите за меня проголосовать)...Лохи написали свои мечты и проголосовали...А потом Зе заявил, что никому ничего не обещал, и то все не обещания, а лишь пожелания лохов большую часть которых выполнить невозможно! И он абсолютно прав!!!
Я только не могу понять, почему это было очевидно для меня еще тогда, а некоторые до сих пор не прозрели