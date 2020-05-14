Союз украинских предпринимателей просит премьер-министра ускорить законодательное введение электронных трудовых книжек

Ведущие украинские специалисты в области работы и управления персоналом поддержали обращение Союза украинских предпринимателей к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой ускорить законодательный процесс введения электронных трудовых книжек.

Цифровизация любых сфер бизнеса либо государственного управления создает мощные стимулы для эффективного развития экономических процессов, минимизации коррупционных факторов, повышения эффективности и производительности труда. Такого мнения придерживаются члены Союза украинских предпринимателей, обратившихся к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о безотлагательной передаче в парламент законопроекта №2686 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

Ранее документ, предусматривающий введение электронных трудовых книжек, уже побывал в парламенте. Законопроект прошел согласование во всех профильных комитетах. Вместе с тем, 4 марта 2020 года, в виду отставки правительства Алексей Гончарука, проект был отклонен.

Сейчас, предприниматели утверждают об актуальности планируемого нововведения, которое позволит бизнесу существенно сократить расходы на бумажный документооборот и упростить отчетность. В свою очередь, государство сможет более эффективно управлять процессами рестарта экономики после снятия карантинных ограничений.

"Все, что касается технологизации предприятий, направления бизнеса и управленческих функций в русло диджитализации, безусловно, имеет смысл, - говорит эксперт по организационным трансформациям Changers concultancy Оксана Семенюк. - Во-первых, мы избавляемся от влияния на бизнес бюрократической машины. Во-вторых, минимизируем человеческий коррупционный фактор: нельзя будет дописать стаж, приписать данные об образовании и так далее. Во-вторых, когда ты осуществляешь контроль труда в электронном режиме, у тебя есть возможность связывать информацию с дополнительными данными, получать определенную статистику. Ты можешь проследить, сколько у тебя людей работает на предприятии и с каким стажем, откуда они пришли в компанию. Данная законодательная инициатива приближает нас к цивилизованному миру, который давно уже работает в цифровом режиме. Для государства это также дает большие возможности. Правительство получит оперативный доступ к четкой статистике – сколько людей, с каким образованием и стажем занято в той или иной отрасли, что нужно сделать для переобучения либо переквалификации специалистов. Поэтому, любая автоматизация является фундаментом для получения ценных данных. А работа с данными – это информация для принятия решений не "от фонаря", а на основе реальных тенденций".

Солидарна с коллегой Наталья Лукаш, директор управления по работе с персоналом ОТП Банка. Для воплощения законодательной инициативы, по ее мнению, нужен переходной период, однако готовить базу правительству необходимо уже сейчас.

"Идея хороша. Но если говорить о практическом воплощении, нужен переходный период, который займет определенное время. Повторюсь, что это – классная инициатива, к которой следует начинать готовиться уже сегодня: прокачивать законодательную и нормативную базу, технологичность работодателей. И, как я уже сказала, необходимо время для переноса всех данных из старых трудовых книжек и отчетностей в цифровой формат. Это очень масштабный проект", - резюмирует специалист.

Поддерживают инициативу Союза украинских предпринимателей и в "Новой почте". По словам, их HRD, закон позволит существенно сократить расходы бизнеса в условиях кризиса.

"Инициативу можно только приветствовать. Электронные трудовые сократят львиную долю расходов компаний на бумажный документооборот, сэкономят много времени как кадровой службе, так и каждому сотруднику при приеме и увольнении. Позволят более оперативно и гибко оптимизировать производственные процессы. Особенно это важно для бизнеса в условиях пандемии с невозможностью личного присутствия в офисе, а также глобального экономического кризиса, который коснется и Украины. Переход на цифровизацию, в том числе и в кадровых вопросах, сделает украинский бизнес более гибким, способным быстро реагировать на внешние вызовы, принимая грамотные управленческие решения" - подытожила HRD Новой почты Мария Панченко.