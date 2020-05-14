Спілка українських підприємців просить прем'єр-міністра прискорити законодавче запровадження електронних трудових книжок

Провідні українські фахівці в галузі праці та управління персоналом підтримали звернення Спілки українських підприємців до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням прискорити законодавчий процес запровадження електронних трудових книжок.

Цифровізація будь-яких сфер бізнесу або державного управління створює потужні стимули для ефективного розвитку економічних процесів, мінімізації корупційних чинників, підвищення ефективності та продуктивності праці. Такої думки дотримуються члени Союзу українських підприємців, які звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням про невідкладну передачу в парламент законопроєкту №2686 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі".

Раніше документ, який передбачає запровадження електронних трудових книжок, уже побував у парламенті. Законопроєкт пройшов узгодження у всіх профільних комітетах. Разом з тим, 4 березня 2020 року, через відставку уряду Олексія Гончарука, проєкт був відхилений.

Зараз, підприємці запевняють в актуальності планованого нововведення, яке дозволить бізнесу істотно скоротити витрати на паперовий документообіг і спростити звітність. У свою чергу, держава зможе більш ефективно управляти процесами рестарту економіки після зняття карантинних обмежень.

"Все, що стосується технологізації підприємств, спрямування бізнесу та управлінських функцій в русло діджиталізації, безумовно, має сенс, - говорить експертка з організаційних трансформацій Changers concultancy Оксана Семенюк. - По-перше, ми позбуваємося впливу на бізнес бюрократичної машини. По-друге, мінімізуємо людський корупційний фактор: не можна буде дописати стаж, приписати дані про освіту і так далі. По-друге, коли ти здійснюєш контроль праці в електронному режимі, у тебе є можливість пов'язувати інформацію з додатковими даними, отримувати певну статистику. Ти можеш простежити, скільки у тебе людей працює на підприємстві і з яким стажем, звідки вони прийшли в компанію. Така законодавча ініціатива наближає нас до цивілізованого світу, який давно вже працює в цифровому режимі. Для держави це також дає великі можливості. Уряд отримає оперативний доступ до чіткої статистики - скільки людей, з якою освітою і стажем зайнято в тій чи іншій галузі, що потрібно зробити для перенавчання або перекваліфікації фахівців. Тому, будь-яка автоматизація є фундаментом для отримання цінних даних. А робота з даними - це інформація для ухвалення рішень не "з неба", а на основі реальних тенденцій".

Солідарна з колегою Наталія Лукаш, директорка управління з роботи з персоналом ОТП Банку. Для втілення законодавчої ініціативи, на її думку, потрібен перехідний період, проте готувати базу уряду необхідно вже зараз.

"Ідея хороша. Але якщо говорити про практичне втілення, потрібен перехідний період, який займе певний час. Повторюся, що це - класна ініціатива, до якої слід починати готуватися вже сьогодні: прокачувати законодавчу і нормативну базу, технологічність роботодавців. І, як я вже сказала, необхідний час для перенесення всіх даних зі старих трудових книжок і звітностей в цифровий формат. Це дуже масштабний проєкт", - резюмує фахівчиня.

Підтримують ініціативу Спілки українських підприємців і в "Новій пошті". За словами, їхньої HRD, закон дозволить істотно скоротити витрати бізнесу в умовах кризи.

"Ініціативу можна тільки вітати. Електронні трудові скоротять левову частку витрат компаній на паперовий документообіг, заощадять багато часу як кадровій службі, так і кожному співробітнику у разі прийому і звільнення. Дозволять більш оперативно і гнучко оптимізувати виробничі процеси. Особливо це важливо для бізнесу в умовах пандемії з неможливістю особистої присутності в офісі, а також глобальної економічної кризи, яка торкнеться і України. Перехід на цифровізацію, в тому числі і в кадрових питаннях, зробить український бізнес більш гнучким, здатним швидко реагувати на зовнішні виклики, ухвалюючи грамотні управлінські рішення", - підсумувала HRD "Нової пошти" Марія Панченко.