РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11205 посетителей онлайн
Новости
1 474 14

Антикоррупционный суд отправил экс-нардепа Микитася под круглосуточный домашний арест

Антикоррупционный суд отправил экс-нардепа Микитася под круглосуточный домашний арест

Высший антикоррупционный суд (ВАСК) избрал меру пересечения в виде круглосуточного домашнего ареста фигуранту дела о завладении квартирами Наццгвардии бывшему народному депутату Максиму Микитасю.

"ВАКС избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца", - сообщили "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в четверг, передает Цензор.НЕТ.

В САП отметили, что суд обязал экс-нардепа сдать паспорт для выезда за границу. На Микитася надели электронный браслет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": САП просит Антикоррупционный суд взять под стражу экс-нардепа Микитася с альтернативой залога в 100 млн грн

Прокуратура просила ВАКС избрать Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 млн грн.

В САП отметили, что внесенные в качестве залога 50 млн гривен будут возвращены Микитасю.

Вместе с тем, прокурор САП не соглашается с указанным решением суда и обжалует его в Апелляционной палате ВАКС.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

Также читайте: ГБР подозревает "Укрбуд" в выведении 180 млн грн, инвестированных вкладчиками в жилье

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения он должен был отправиться под арест.

Антикоррупционный суд отправил экс-нардепа Микитася под круглосуточный домашний арест 01

Автор: 

САП (2082) домашний арест (190) Антикоррупционный суд (1239) Микитась Максим (155)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Воровал миллионами...каратин дома, как у всей страны.
Украл ящик консерв...СИЗО на годы пока суд да дело.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воровал миллионами...каратин дома, как у всей страны.
Украл ящик консерв...СИЗО на годы пока суд да дело.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:30 Ответить
Реформа . Терпите .
показать весь комментарий
14.05.2020 14:32 Ответить
Так это ж "антикор" суд которого все та ждали...И говорили как только так сразу! Ну вот уже скоро год как...и ЧТО?
показать весь комментарий
14.05.2020 14:37 Ответить
так портновский УПК ни кто не хочет отменять, бо любой власти выгоден...
показать весь комментарий
14.05.2020 14:50 Ответить
Судьи не из космоса берутся, это часть народа, часть его менталитета. Это тут на Цензоре народ исходит праведным гневом, а как попадает туда, мировоззрение меняется. Тебя бы туда поставить и 50 000 баксов предложить, взял бы аж бегом. А пока можешь негодовать.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:53 Ответить
ты по себе не суди. Меня мой доход устраивает ни в прокуроры ни в судьи не лезу.
показать весь комментарий
14.05.2020 15:01 Ответить
Ну так раз не лезешь, то занимайся своим делом, а не обливай грязью других. Занимайся чисткой своего сортира. А то трындеть все мастера, а как до дела дойдет, то никто никуда не лезет. Прежде чем комментировать решения суда, хотя бы элементарное юридическое образование получи.
А то тупые фразы от профанов типа посадили за палку колбасы уже достали не одного юриста.
показать весь комментарий
15.05.2020 12:31 Ответить
А шо там инвесторы Укрбуд теперь будут петь. Выбрали Зелю теперь ждите квартир от Вавриша! Ну а шо. Какая разница)))))
показать весь комментарий
14.05.2020 14:30 Ответить
Ну садисты , разве можно так с ексами , теперь точно коррупции конец !
показать весь комментарий
14.05.2020 14:43 Ответить
Тепер, вже точно, буде третiй Майдан.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:56 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1260899238378196992 36 мин

"Борьба" с коррупцией в Украине должна войти в учебники истории наравне с такими подвигами, как Грузинское Чудо Саакашвили и Сингапурский прорыв Ли Куан Ю. Человечество должно запомнить шоколадно-зелено-рыго-ющенко-кучмо ублюдков в веках.
Антикорупційний суд відправив екснардепа Микитася під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 3351
показать весь комментарий
14.05.2020 15:30 Ответить
та выплатите ему уже 100000000 грн моральной компенсации, оставьте вора в покое, у меня такое впечатление что они специально делают спектакль а потом выплаты делят пополам, баба юля рубанула хорошее бабло, она готова ещё годик помучаться в вип палате и поднять опять хорошее бабло.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:03 Ответить
Покращэння триваэ,
показать весь комментарий
14.05.2020 18:51 Ответить
 
 