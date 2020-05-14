Антикорупційний суд відправив екснардепа Микитася під цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд (ВАСК) обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту фігуранту справи про заволодіння квартирами Нацгвардії колишньому народному депутату Максиму Микитасю.

"ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) у четвер, передає Цензор.НЕТ.

У САП зазначили, що суд зобов'язав екснардепа здати паспорт для виїзду за кордон. На Микитася надягли електронний браслет.

Прокуратура просила ВАКС обрати Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 100 млн грн.

У САП зазначили, що внесені як застава 50 млн гривень будуть повернуті Микитасю.

Водночас прокурор САП не погоджується із зазначеним рішенням суду і оскаржить його в Апеляційній палаті ВАКС.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.

На засіданні 20 квітня ВАКС відмовився застосувати до екснардепа Максима Микитася запобіжний захід у вигляді арешту, незважаючи на те, що той так і не вніс 100 млн грн застави.

29 квітня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення стягнути 30 млн грн застави на користь держави з підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії екснардепа Микитася.