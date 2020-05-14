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Новини
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Антикорупційний суд відправив екснардепа Микитася під цілодобовий домашній арешт

Антикорупційний суд відправив екснардепа Микитася під цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд (ВАСК) обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту фігуранту справи про заволодіння квартирами Нацгвардії колишньому народному депутату Максиму Микитасю.

"ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) у четвер, передає Цензор.НЕТ.

У САП зазначили, що суд зобов'язав екснардепа здати паспорт для виїзду за кордон. На Микитася надягли електронний браслет.

Прокуратура просила ВАКС обрати Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 100 млн грн.

У САП зазначили, що внесені як застава 50 млн гривень будуть повернуті Микитасю.

Водночас прокурор САП не погоджується із зазначеним рішенням суду і оскаржить його в Апеляційній палаті ВАКС.

Також читайте: САП вимагає арешт для Микитася, який не вніс 100 мільйонів застави

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.

На засіданні 20 квітня ВАКС відмовився застосувати до екснардепа Максима Микитася запобіжний захід у вигляді арешту, незважаючи на те, що той так і не вніс 100 млн грн застави.

29 квітня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення стягнути 30 млн грн застави на користь держави з підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії екснардепа Микитася.

Антикорупційний суд відправив екснардепа Микитася під цілодобовий домашній арешт 01

Автор: 

домашній арешт (199) Антикорупційний суд ВАКС (2017) Максим Микитась (292)


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Топ коментарі
+5
Воровал миллионами...каратин дома, как у всей страны.
Украл ящик консерв...СИЗО на годы пока суд да дело.
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14.05.2020 14:30 Відповісти
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Воровал миллионами...каратин дома, как у всей страны.
Украл ящик консерв...СИЗО на годы пока суд да дело.
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14.05.2020 14:30 Відповісти
Реформа . Терпите .
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14.05.2020 14:32 Відповісти
Так это ж "антикор" суд которого все та ждали...И говорили как только так сразу! Ну вот уже скоро год как...и ЧТО?
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14.05.2020 14:37 Відповісти
так портновский УПК ни кто не хочет отменять, бо любой власти выгоден...
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14.05.2020 14:50 Відповісти
Судьи не из космоса берутся, это часть народа, часть его менталитета. Это тут на Цензоре народ исходит праведным гневом, а как попадает туда, мировоззрение меняется. Тебя бы туда поставить и 50 000 баксов предложить, взял бы аж бегом. А пока можешь негодовать.
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14.05.2020 14:53 Відповісти
ты по себе не суди. Меня мой доход устраивает ни в прокуроры ни в судьи не лезу.
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14.05.2020 15:01 Відповісти
Ну так раз не лезешь, то занимайся своим делом, а не обливай грязью других. Занимайся чисткой своего сортира. А то трындеть все мастера, а как до дела дойдет, то никто никуда не лезет. Прежде чем комментировать решения суда, хотя бы элементарное юридическое образование получи.
А то тупые фразы от профанов типа посадили за палку колбасы уже достали не одного юриста.
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15.05.2020 12:31 Відповісти
А шо там инвесторы Укрбуд теперь будут петь. Выбрали Зелю теперь ждите квартир от Вавриша! Ну а шо. Какая разница)))))
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14.05.2020 14:30 Відповісти
Ну садисты , разве можно так с ексами , теперь точно коррупции конец !
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14.05.2020 14:43 Відповісти
Тепер, вже точно, буде третiй Майдан.
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14.05.2020 14:56 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1260899238378196992 36 мин

"Борьба" с коррупцией в Украине должна войти в учебники истории наравне с такими подвигами, как Грузинское Чудо Саакашвили и Сингапурский прорыв Ли Куан Ю. Человечество должно запомнить шоколадно-зелено-рыго-ющенко-кучмо ублюдков в веках.
Антикорупційний суд відправив екснардепа Микитася під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 3351
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14.05.2020 15:30 Відповісти
та выплатите ему уже 100000000 грн моральной компенсации, оставьте вора в покое, у меня такое впечатление что они специально делают спектакль а потом выплаты делят пополам, баба юля рубанула хорошее бабло, она готова ещё годик помучаться в вип палате и поднять опять хорошее бабло.
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14.05.2020 16:03 Відповісти
Покращэння триваэ,
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14.05.2020 18:51 Відповісти
 
 