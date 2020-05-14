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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка COVID-19 случилась на Черниговщине: 16 новых случаев за сутки

Вспышка COVID-19 случилась на Черниговщине: 16 новых случаев за сутки

На Черниговщине за последние сутки выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 9 - в областном центре.

Об этом сообщил департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В Черниговской области лабораторно подтверждено заболевание COVID-19 еще у 16 человек. ПЦР-тест подтвердил инфицирование 9 жителей города Чернигова. Из них 5 человек входят в список контактных лиц", - говорится в сообщении.

По четырем случаям сейчас проводится эпидрасследование. Известно, что одна инфицированная женщина - медик мобильной бригады.

У всех 9 черниговцев болезнь протекает бессимптомно, поэтому люди находятся дома на самоизоляции.

Еще 6 случаев заражения выявлено у жителей Бобровицкого района, из них 5 - у контактных лиц, и они тоже лечатся дома. Еще один больной работал в городе Киеве и сейчас госпитализирован в Козелецкую ЦРБ. В этой же больнице коронавирус также подтвержден у жительницы Козельца, которая находится в учреждении на лечении.

Смотрите также: Очаг вспышки COVID-19 зафиксировали на Черниговщине, в населенном пункте введен особый режим въезда-выезда, - ОГА. ФОТОрепортаж

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Супер страшный вирус за 4 месяца убил в мире 300 тысяч человек 65+ из 7 миллиардов. Пандемия! Караул! Все умрем))))
смертность 0.0000428571 процента. Зато нищих миллиард
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14.05.2020 15:45 Ответить
Правильно, "лес рубят - щепки летят" (И.В.Сталин)
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14.05.2020 15:47 Ответить
"Бабы еще нарожают" (Г.К.Жуков)
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14.05.2020 15:48 Ответить
300000*100%/7500000000=0,004%

Двоешник, иди выучи, как проценты считаются!
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14.05.2020 16:00 Ответить
Граница с Беларусью.... Как вам парад победобессов?
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14.05.2020 15:46 Ответить
Отличный парад. Парад людей, а не рабов в намордниках как в Киеве. Лукашенко - настоящий лидер и президент.
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14.05.2020 15:49 Ответить
то есть по твоей логике все медики ,пожарники итд все раби потомучто маски носят)))
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14.05.2020 16:31 Ответить
хаха вспышка слево, вспышка справо . Ну дебилы опущенные
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14.05.2020 15:50 Ответить
 
 