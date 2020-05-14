Вспышка COVID-19 случилась на Черниговщине: 16 новых случаев за сутки

На Черниговщине за последние сутки выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 9 - в областном центре.

Об этом сообщил департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В Черниговской области лабораторно подтверждено заболевание COVID-19 еще у 16 человек. ПЦР-тест подтвердил инфицирование 9 жителей города Чернигова. Из них 5 человек входят в список контактных лиц", - говорится в сообщении.

По четырем случаям сейчас проводится эпидрасследование. Известно, что одна инфицированная женщина - медик мобильной бригады.

У всех 9 черниговцев болезнь протекает бессимптомно, поэтому люди находятся дома на самоизоляции.

Еще 6 случаев заражения выявлено у жителей Бобровицкого района, из них 5 - у контактных лиц, и они тоже лечатся дома. Еще один больной работал в городе Киеве и сейчас госпитализирован в Козелецкую ЦРБ. В этой же больнице коронавирус также подтвержден у жительницы Козельца, которая находится в учреждении на лечении.

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