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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах COVID-19 стався на Чернігівщині: 16 нових випадків за добу

Спалах COVID-19 стався на Чернігівщині: 16 нових випадків за добу

На Чернігівщині за останню добу виявлено 16 випадків інфікування коронавірусом, з яких 9 - в обласному центрі.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

" У Чернігівській області лабораторно підтверджено захворювання на Covid-19 ще 16 осіб. ПЛР-тест підтвердив інфікування у 9 жителів міста Чернігів. З них 5 осіб входять до списку контактних осіб", - йдеться в повідомленні.

Щодо чотирьох випадків зараз проводиться епідрозслідування. Відомо, що одна інфікована жінка - медик мобільної бригади.

У всіх 9 чернігівців хвороба протікає безсимптомно, тому люди перебувають удома на самоізоляції.

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Ще 6 випадків зараження виявлено у жителів Бобровицького району, з них 5 - у контактних осіб, і вони теж лікуються вдома. Ще один хворий працював у місті Києві і зараз госпіталізований до Козелецької ЦРЛ. У цій же лікарні коронавірус також підтверджений у мешканки Козельця, яка перебуває в установі на лікуванні.

Автор: 

карантин (18172) Чернігівщина (1585) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Супер страшный вирус за 4 месяца убил в мире 300 тысяч человек 65+ из 7 миллиардов. Пандемия! Караул! Все умрем))))
смертность 0.0000428571 процента. Зато нищих миллиард
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14.05.2020 15:45 Відповісти
Правильно, "лес рубят - щепки летят" (И.В.Сталин)
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14.05.2020 15:47 Відповісти
"Бабы еще нарожают" (Г.К.Жуков)
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14.05.2020 15:48 Відповісти
300000*100%/7500000000=0,004%

Двоешник, иди выучи, как проценты считаются!
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14.05.2020 16:00 Відповісти
Граница с Беларусью.... Как вам парад победобессов?
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14.05.2020 15:46 Відповісти
Отличный парад. Парад людей, а не рабов в намордниках как в Киеве. Лукашенко - настоящий лидер и президент.
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14.05.2020 15:49 Відповісти
то есть по твоей логике все медики ,пожарники итд все раби потомучто маски носят)))
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14.05.2020 16:31 Відповісти
хаха вспышка слево, вспышка справо . Ну дебилы опущенные
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14.05.2020 15:50 Відповісти
 
 