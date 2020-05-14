Спалах COVID-19 стався на Чернігівщині: 16 нових випадків за добу

На Чернігівщині за останню добу виявлено 16 випадків інфікування коронавірусом, з яких 9 - в обласному центрі.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

" У Чернігівській області лабораторно підтверджено захворювання на Covid-19 ще 16 осіб. ПЛР-тест підтвердив інфікування у 9 жителів міста Чернігів. З них 5 осіб входять до списку контактних осіб", - йдеться в повідомленні.

Щодо чотирьох випадків зараз проводиться епідрозслідування. Відомо, що одна інфікована жінка - медик мобільної бригади.

У всіх 9 чернігівців хвороба протікає безсимптомно, тому люди перебувають удома на самоізоляції.

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Ще 6 випадків зараження виявлено у жителів Бобровицького району, з них 5 - у контактних осіб, і вони теж лікуються вдома. Ще один хворий працював у місті Києві і зараз госпіталізований до Козелецької ЦРЛ. У цій же лікарні коронавірус також підтверджений у мешканки Козельця, яка перебуває в установі на лікуванні.