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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків

Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови №211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 14 травня.

За словами Міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ці зміни дозволять повне торгове обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 13 травня в Києві відновлять роботу 29 агропродовольчих ринків

Непродовольчі ринки будуть працювати за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.

Рішення набуде чинності після опублікування.

Автор: 

Кабмін (14193) карантин (18172) ринок (460) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Стоило выйти на митинги и заблокировать центр Киева и вирус отступил))) И метро теперь можно не в июле. Зажгли бы шины и придется закончилась уже сегодня)))
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14.05.2020 15:04 Відповісти
+5
Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков - Цензор.НЕТ 6508
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14.05.2020 15:05 Відповісти
+5
Распил бабла на вирусе. Им переболели еще зимой. Просто пилили бабло на карантине. Белоруссия - яркий пример, что вирус не особо опасен мягко говоря
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14.05.2020 15:10 Відповісти
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Стоило выйти на митинги и заблокировать центр Киева и вирус отступил))) И метро теперь можно не в июле. Зажгли бы шины и придется закончилась уже сегодня)))
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14.05.2020 15:04 Відповісти
Пару месяцев назад , надо было выкопать канаву перед входом в "божий храм" и заварить ворота .
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14.05.2020 15:07 Відповісти
Распил бабла на вирусе. Им переболели еще зимой. Просто пилили бабло на карантине. Белоруссия - яркий пример, что вирус не особо опасен мягко говоря
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14.05.2020 15:10 Відповісти
Просто ещё не всю гумпомощь из Китая распродали. Когда распродадут, эпидемии сразу не будет. И так уже идёт на ослабление, так как люди начали выходить на митинги.
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14.05.2020 15:39 Відповісти
Ты просто так ляпнул про Беларусь, винторогое? У них каждый день по тысяче человек заражаются ковитом, и это при 9.4 миллиона населения. И да, мокшанин, запомни - нет такой страны Белорусси, есть Беларусь. Как же вы палитесь, недоумки кацапские!
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14.05.2020 15:50 Відповісти
почитай, что сами белорусы пишут, кацапчик https://charter97.org/ru/news/2020/5/14/376394/
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14.05.2020 17:11 Відповісти
Где уже ДНО с Кабминами???
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14.05.2020 15:05 Відповісти
Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков - Цензор.НЕТ 6508
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14.05.2020 15:05 Відповісти
РРО вже всі купили? Бо вже скоро новий рік.
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14.05.2020 15:06 Відповісти
Посмотрим еще как у покупателей дела с деньгами.
Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков - Цензор.НЕТ 4659
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14.05.2020 15:15 Відповісти
Мишки повесились ((((
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14.05.2020 15:25 Відповісти
Кому-то нужен новый мерседес....вот откаты пошли (((
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14.05.2020 19:15 Відповісти
 
 