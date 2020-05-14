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Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків
Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови №211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 14 травня.
За словами Міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ці зміни дозволять повне торгове обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.
Непродовольчі ринки будуть працювати за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.
Рішення набуде чинності після опублікування.
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