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Новини Коронавірус і карантин
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З 13 травня в Києві відновлять роботу 29 агропродовольчих ринків

З 13 травня в Києві відновлять роботу 29 агропродовольчих ринків

У Києві виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати 13 травня 29 агропродовольчих ринків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на інформацію Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві.

Перелік ринків, які можуть працювати з 13 травня

  1. Торгівельний майданчик "Феофанівський", вул. Заболотного 48-А.
  2. Ринок "Деміївський", ТОВ "Манхеттен", вул. Ізюмська, 1.
  3. ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вул. Попудренка, 65.
  4. Ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вул. Попудренка, 90/2
  5. КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115.
  6. ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1.
  7. Ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80.
  8. КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2.
  9. Ринок "Лівобережний", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3.
  10. Т/М "Дарниця", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5.
  11. ТОВ "Путь", ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.
  12. Ринок ПП "Колібріс", вул. Л. Курбаса, 6.
  13. Ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38.
  14. ТОВ "РУІОЛ", "Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94.
  15. ПрАТ "Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47.
  16. МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13.
  17. ТОВ "ТК "Борщагівський", Ринок "Західний", вул. Депутатська, 2.
  18. Ринок "Відрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар В. Гавела, 18.
  19. ТОВ "Квіткова Галявина", Ринок "Лук’янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1.
  20. ТОВ "Фермер – Торг Плюс", вул. Електротехнічна, 18
  21. Ринок "Полісся", ТОВ "Полісся", просп. Мінський, 2-А.
  22. Ринок "Виноградар", ТОВ "Ринок "Виноградар", просп. Василя Порика, 2-А.
  23. ТОВ "Агроринок", вул. Вербицького, 32.
  24. Ринок "Дніпро", ТОВ "ТД "Дніпро", б-р Кольцова, 12.
  25. ПрАТ "Фірма Лісова", Ринок "Лісовий", вул. Миропільська, 2.
  26. ТОВ "Дарницький ринок", вул. Сормівська, 15.
  27. Ринковий комплекс "Солом'янський", ТОВ "Фірма" Гарант", вул. Солом’янська, 24.
  28. КП "Житній ринок", вул. Верхній Вал, 16.
  29. ТОВ "Нісек", ринок "Позняки", вул. Ревуцького, 12/1.

Зокрема на ринках мають забезпечити:

  • масковий режим працівників та відвідувачів;
  • дистанційну термометрію на вході;
  • недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ;
  • забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами;
  • дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Відновити роботу можуть лише офіційні продовольчі ринки. Також має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо.

Крім того, діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19796) ринок (460) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Зеленский и шмыгаль незаконым каранином нанесли Украине ущерб больше чем короновирус,Зеленский просто идиот,а Шмыгаль враг народа
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12.05.2020 19:56 Відповісти
+4
А як доїхати до цих ринків?
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12.05.2020 19:50 Відповісти
+4
Ладно, пешком до рынка еще можно как то добрести. А вот как сумку с покупками обратно доволочь, шоб грыжа не выперла ?
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12.05.2020 19:55 Відповісти
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А як доїхати до цих ринків?
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12.05.2020 19:50 Відповісти
Ладно, пешком до рынка еще можно как то добрести. А вот как сумку с покупками обратно доволочь, шоб грыжа не выперла ?
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12.05.2020 19:55 Відповісти
Шмыгаль думает что еду всем покора готгаят и слуги ходят за покупккми,как у него
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12.05.2020 19:59 Відповісти
Купуй крачучку чи кучмовоз! Це не жарт. Зараз за операцію з видалення грижі заплатиш від 10 до 15 тис грн.
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12.05.2020 20:01 Відповісти
Зеленский и шмыгаль незаконым каранином нанесли Украине ущерб больше чем короновирус,Зеленский просто идиот,а Шмыгаль враг народа
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12.05.2020 19:56 Відповісти
не думаю...

не думаю что Зеленский просто идиот...
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12.05.2020 20:02 Відповісти
Наоборот. первый враг, второй идиот.
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12.05.2020 21:10 Відповісти
весь городской транспорт парализован
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12.05.2020 20:00 Відповісти
а як же ярмарки? коли будуть ярмарки?
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12.05.2020 20:03 Відповісти
Когда твоего идола закопают на глубину 2 метра.
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12.05.2020 20:06 Відповісти
А ви в курсі, що Зе багатьох ярмарочних мікробізнесменів пустив з торбами по світу?
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12.05.2020 20:11 Відповісти
та не може того бути...Зе добрий і навіть муху не обідить.
То я й хочу, щоби відновилися ярмарки та подивитися, що все ж добре.
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12.05.2020 20:17 Відповісти
Добре не буде, бо багато зіпсованого товару вже викинули. Я не жартую!
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12.05.2020 20:18 Відповісти
ну то поставте себе на місце Президента чи прем'єра, коли перед вами вибір: загроза масової захворюваності від вірусу чи стримуючі заходи.
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12.05.2020 20:28 Відповісти
Поставили. Нами руководит Жюльен Жулье де Ворюган. Нас ******* с этим дурантином, и пытаются убедить, чтобы мы верили не своим глазам, а их совести.
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12.05.2020 20:51 Відповісти
Я себе представляю, как будут контролировать на вход с температурой рынок на Виноградаре, который образовался самозахватом тротуара, и входа, как такового, там нет вообще.
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12.05.2020 21:04 Відповісти
а если поставить несколько человек с автоматами? контроль наладится?
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12.05.2020 23:03 Відповісти
Відкривайте й непродовольчі ринки. Там ризик зараження ще менший ніж на продовольчих.
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12.05.2020 21:24 Відповісти
Знов Оболоні нема.
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12.05.2020 21:26 Відповісти
Список занёсших ? Моя бабушка приезжала к 4 утра занимала место и продавала то что вырастила сама , сейчас рынки это перекупы.
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12.05.2020 21:57 Відповісти
 
 