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С 13 мая в Киеве возобновят работу 29 агропродовольственных рынков

С 13 мая в Киеве возобновят работу 29 агропродовольственных рынков

В Киеве выполнили противоэпидемические требования и могут работать 13 мая 29 агропродовольственных рынков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию Главного управления  Госпродпотребслужбы в г.. Киеве.

Перечень рынков, которые могут работать с 13 мая

Торговая площадка "Феофановская", ул. Заболотного 48-А.
Рынок "Демеевский", ООО "Манхеттен", ул. Изюмская, 1.
ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.
Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2
КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.
ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.
Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.
КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.
Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.
Т / М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.
ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.
Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.
Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.
ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский ", ул. Бальзака, 94.
ЧАО "Рынок" Нивки ", ул. Щербаковская, 47.
МЧП "Забота", ул. Туполева, 13.
ООО "ТК" Борщаговский "Рынок" Западный ", ул. Депутатская, 2.
Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс" Борщаговский ", бульвар В. Гавела, 18.
ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.
ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18
Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минская, 2-А.
Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок" Виноградарь ", ул. Василия Порика, 2-А.
ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32.
Рынок "Днепр", ООО "ТД" Днепр ", б-р Кольцова, 12.
ЗАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.
ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормовская, 15.
Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма" Гарант ", ул. Соломенская, 24.
КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.
ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве разрешили работу 19 рынков

В частности, на рынках должны обеспечить:

масочный режим работников и посетителей;
дистанционную термометрию на входе;
недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;
дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Также должно быть обеспечено недопущению стихийной торговли вокруг.

Кроме этого, действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25796) рынок (534) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Зеленский и шмыгаль незаконым каранином нанесли Украине ущерб больше чем короновирус,Зеленский просто идиот,а Шмыгаль враг народа
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12.05.2020 19:56 Ответить
+4
А як доїхати до цих ринків?
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12.05.2020 19:50 Ответить
+4
Ладно, пешком до рынка еще можно как то добрести. А вот как сумку с покупками обратно доволочь, шоб грыжа не выперла ?
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12.05.2020 19:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А як доїхати до цих ринків?
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12.05.2020 19:50 Ответить
Ладно, пешком до рынка еще можно как то добрести. А вот как сумку с покупками обратно доволочь, шоб грыжа не выперла ?
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12.05.2020 19:55 Ответить
Шмыгаль думает что еду всем покора готгаят и слуги ходят за покупккми,как у него
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12.05.2020 19:59 Ответить
Купуй крачучку чи кучмовоз! Це не жарт. Зараз за операцію з видалення грижі заплатиш від 10 до 15 тис грн.
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12.05.2020 20:01 Ответить
Зеленский и шмыгаль незаконым каранином нанесли Украине ущерб больше чем короновирус,Зеленский просто идиот,а Шмыгаль враг народа
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12.05.2020 19:56 Ответить
не думаю...

не думаю что Зеленский просто идиот...
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12.05.2020 20:02 Ответить
Наоборот. первый враг, второй идиот.
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12.05.2020 21:10 Ответить
весь городской транспорт парализован
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12.05.2020 20:00 Ответить
а як же ярмарки? коли будуть ярмарки?
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12.05.2020 20:03 Ответить
Когда твоего идола закопают на глубину 2 метра.
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12.05.2020 20:06 Ответить
А ви в курсі, що Зе багатьох ярмарочних мікробізнесменів пустив з торбами по світу?
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12.05.2020 20:11 Ответить
та не може того бути...Зе добрий і навіть муху не обідить.
То я й хочу, щоби відновилися ярмарки та подивитися, що все ж добре.
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12.05.2020 20:17 Ответить
Добре не буде, бо багато зіпсованого товару вже викинули. Я не жартую!
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12.05.2020 20:18 Ответить
ну то поставте себе на місце Президента чи прем'єра, коли перед вами вибір: загроза масової захворюваності від вірусу чи стримуючі заходи.
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12.05.2020 20:28 Ответить
Поставили. Нами руководит Жюльен Жулье де Ворюган. Нас ******* с этим дурантином, и пытаются убедить, чтобы мы верили не своим глазам, а их совести.
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12.05.2020 20:51 Ответить
Я себе представляю, как будут контролировать на вход с температурой рынок на Виноградаре, который образовался самозахватом тротуара, и входа, как такового, там нет вообще.
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12.05.2020 21:04 Ответить
а если поставить несколько человек с автоматами? контроль наладится?
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12.05.2020 23:03 Ответить
Відкривайте й непродовольчі ринки. Там ризик зараження ще менший ніж на продовольчих.
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12.05.2020 21:24 Ответить
Знов Оболоні нема.
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12.05.2020 21:26 Ответить
Список занёсших ? Моя бабушка приезжала к 4 утра занимала место и продавала то что вырастила сама , сейчас рынки это перекупы.
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12.05.2020 21:57 Ответить
 
 