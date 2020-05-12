С 13 мая в Киеве возобновят работу 29 агропродовольственных рынков

В Киеве выполнили противоэпидемические требования и могут работать 13 мая 29 агропродовольственных рынков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию Главного управления Госпродпотребслужбы в г.. Киеве.

Перечень рынков, которые могут работать с 13 мая

Торговая площадка "Феофановская", ул. Заболотного 48-А.

Рынок "Демеевский", ООО "Манхеттен", ул. Изюмская, 1.

ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.

Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2

КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.

ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.

Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.

КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.

Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.

Т / М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.

ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.

Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.

Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.

ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский ", ул. Бальзака, 94.

ЧАО "Рынок" Нивки ", ул. Щербаковская, 47.

МЧП "Забота", ул. Туполева, 13.

ООО "ТК" Борщаговский "Рынок" Западный ", ул. Депутатская, 2.

Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс" Борщаговский ", бульвар В. Гавела, 18.

ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18

Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минская, 2-А.

Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок" Виноградарь ", ул. Василия Порика, 2-А.

ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32.

Рынок "Днепр", ООО "ТД" Днепр ", б-р Кольцова, 12.

ЗАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.

ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормовская, 15.

Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма" Гарант ", ул. Соломенская, 24.

КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.

ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве разрешили работу 19 рынков

В частности, на рынках должны обеспечить:

масочный режим работников и посетителей;

дистанционную термометрию на входе;

недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;

обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;

дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Также должно быть обеспечено недопущению стихийной торговли вокруг.

Кроме этого, действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.