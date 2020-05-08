В Киеве разрешили работу 19 рынков

С завтрашнего дня, 9 мая, в столице разрешена работа 19 продуктовых рынков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г.Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 9 мая 19 агропродовольственных рынков", - говорится в сообщении.

Так, работать с завтрашнего дня смогут:

Торговая площадка "Феофаниевская", ул. Заболотного 48-А.

Рынок "Демеевский", ООО "Манхеттен", ул. Изюмская, 1.

ТРК" Базар на Лесной", ООО" Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.

Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2

КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.

ООО "Печерский рынок, Печерская площадь, 1.

Рынок "Иллис", ООО" Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.

КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.

Рынок "Левобережный", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.

Т/М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.

ООО "Путь", рынок Шлях, ул. Зодчих, 52/1.

Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.

Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.

ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский", ул.Бальзака, 94.

ЧАО "Рынок " Нивки", ул. Щербаковского, 47.

МПП "Турбота", ул. Туполева, 13.

ООО "ТК "Борщаговский", рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.

Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В.Гавела, 18.

ООО "Цветочная поляна", рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

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В КГГА напомнили, что на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка людей с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Возобновить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг.

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Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.