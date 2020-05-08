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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве разрешили работу 19 рынков

В Киеве разрешили работу 19 рынков

С завтрашнего дня, 9 мая, в столице разрешена работа 19 продуктовых рынков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г.Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 9 мая 19 агропродовольственных рынков", - говорится в сообщении.

Так, работать с завтрашнего дня смогут:

  • Торговая площадка "Феофаниевская", ул. Заболотного 48-А.
  • Рынок "Демеевский", ООО "Манхеттен", ул. Изюмская, 1.
  • ТРК" Базар на Лесной", ООО" Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.
  • Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2
  • КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.
  • ООО "Печерский рынок, Печерская площадь, 1.
  • Рынок "Иллис", ООО" Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.
  • КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.
  • Рынок "Левобережный", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.
  • Т/М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.
  • ООО "Путь", рынок Шлях, ул. Зодчих, 52/1.
  • Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.
  • Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.
  • ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский", ул.Бальзака, 94.
  • ЧАО "Рынок " Нивки", ул. Щербаковского, 47.
  • МПП "Турбота", ул. Туполева, 13.
  • ООО "ТК "Борщаговский", рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.
  • Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В.Гавела, 18.
  • ООО "Цветочная поляна", рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Можем снова вернуть строгий карантин, - Кличко. ВИДЕО

В КГГА напомнили, что на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка людей с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Возобновить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг.

Также на Цензор.НЕТ: Покупатель напал на журналистов, снимавших соблюдение карантина на рынке в Запорожье: "Чего ты прячешься?! Маску сними!". ВИДЕО

Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2991) Киев (25795) рынок (534) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
В Киеве разрешили работу 19 рынков - Цензор.НЕТ 5951
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08.05.2020 19:32 Ответить
+5
В Киеве разрешили работу 19 рынков - Цензор.НЕТ 6599
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08.05.2020 19:34 Ответить
+3
У мати і батько був в окупацію у Києві. Було значно гірше.
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08.05.2020 19:49 Ответить
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В Киеве разрешили работу 19 рынков - Цензор.НЕТ 5951
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08.05.2020 19:32 Ответить
Обширный https://www.researchgate.net/publication/340570735_Masks_Don обзор литературы , проведенный канадским исследователем, показал, что маски для лица не обеспечивают измеримой защиты от ОРВИ и гриппа.
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08.05.2020 19:47 Ответить
Коронавирус не грипп и не орв придурок кацапский
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08.05.2020 20:03 Ответить
О́стрые респирато́рные ви́русные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F инфе́кции (ОРВИ) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. viral respiratory infectionshttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-:5-1 [1] ) - группа клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний органов дыхания, возбудителями которых обычно являются респираторные вирусы. Является самой распространённой в мире группой заболеваний, объединяющей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF грипп , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 респираторно-синцитиальную , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F риновирусную , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81 коронавирусную https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F [⇨] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F аденовирусную и другие инфекции, вызывающие катаральные воспаления дыхательных путейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_8f2b66a8de85a377-3 [3]
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08.05.2020 20:10 Ответить
Это у вас на Кацапии коронавирус называется орв, во всем остальном мире covid 19
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08.05.2020 20:12 Ответить
Также https://infekt.ch/2020/04/atemschutzmasken-fuer-alle-medienhype-oder-unverzichtbar/ нет научных доказательств эффективности лицевых масок и респираторов на здоровых или бессимптомных людях. Наоборот, эксперты предупреждают, что такие маски мешают нормальному дыханию и могут стать «носителями микробов».
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08.05.2020 20:18 Ответить
правильно, маску сними. Намордник надень.
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08.05.2020 20:20 Ответить
Идиот.
Полную гарантию даёт только страховой полис.
Маски СНИЖАЮТ ВЕРОЯТНОСТЬ заражения.
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08.05.2020 20:32 Ответить
сам такий. Я посилаюсь на вчених, а ти? просто ляпаєш політичну туфту
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08.05.2020 20:42 Ответить
Ромчик, вообще-то вчени публикуются у вчених специализированных журналах, которых ты НЕ читаешь. Ты ссылаешься на какие-то газетки, где прыщавые журналисты что-то переписыват в силу своего разумения.
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08.05.2020 21:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-Fq2bHonZuk Остановка экономики ведёт к катастрофе несравнимой с коронавирусом. Пора перестать позволять СМИ утверждать, что сидение взаперти не убивает! В ООН признались, что остановка мировой экономики приведёт к резкому всплеску детской смертности. Пора проснуться и признать, что сидение взаперти было чудовищной ошибкой. Доведите эту новость до властей!
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08.05.2020 21:11 Ответить
https://youtu.be/tUV5b4Y-WMM Видео : случайно включенный микрофон в Белом доме и витиеватый ответ чиновника ярко демонстрируют, как отличаются преподносимая и реальная опасность коронавируса.
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08.05.2020 19:54 Ответить
последняя картинка - єто природна прививка.
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08.05.2020 20:06 Ответить
В Киеве разрешили работу 19 рынков - Цензор.НЕТ 6599
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08.05.2020 19:34 Ответить
Я купую👍
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08.05.2020 20:01 Ответить
и я даже знаю, где забрало взять: от упаковки влажньіх салфеток.
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08.05.2020 20:07 Ответить
Достаточно дооборудовать маску СОЛЬОМИНКОЮ.
Чтобы втягивать оливье, икру, картофельное пюре, и напитки.
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08.05.2020 20:33 Ответить
Сьогодні по овочевим кіоскам огірки коштують 40 грн кг, зелена цибуля 10 грн 100 гри, полуниця 120 грн кг...
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08.05.2020 19:39 Ответить
Полуниця піде вниз днів через 8-10, вже ягоди сформувались, як і перша черешня.
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08.05.2020 19:49 Ответить
Полуниця із Закарпаття (теплиця) смачна!
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08.05.2020 19:50 Ответить
То теплична, в мене звичайна, у відкритому грунті. Все більш менш, за винятком абрикосу, замерз.
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08.05.2020 19:54 Ответить
Більшість на Правому берегу...
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08.05.2020 19:39 Ответить
старые люди говорят,в оккупацию такой херни не было..
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08.05.2020 19:45 Ответить
У мати і батько був в окупацію у Києві. Було значно гірше.
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08.05.2020 19:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cvLF_R8A13c КОРНАВИРУС - ВЕЛИКИЙ РАСЧЕХЛИТЕЛЬ. Коронавирус - первый в истории вирус с помощью которого можно определить партийную принадлежность людей. Youtube удалил видео брифинга Калифорнийских врачей изза того, что они своими исследованиями и данными доказали полную несостоятельность политики ВОЗ по коронавирусу. Дел Бигтри (Del Bigtree) побеседовал с одним из врачей Даниелем Эриксоном (Daniel Erickson)
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08.05.2020 20:01 Ответить
Я і без вірусу знаю, що справжній Шухевич пише і розмовляє українською!
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08.05.2020 20:04 Ответить
В ссср и секаса небыло )
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08.05.2020 20:05 Ответить
В ссср все были дети Ильича.
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08.05.2020 20:34 Ответить
18 лютого 2009 року Президент України підписав Закон "Про прийняття Поправки до Угоди про збереження кажанів в Європі" N1007-VІ.

Укладення Угоди буде значно сприяти збереженню кажанів не тільки в Європі, але й у позаєвропейських державах ареалу, юрисдикція яких поширюється на будь-яку частину ареалу виду летючих мишей, розглянутого цією Угодою.
Як повідомлялося, обігрів печер, де кажани зимують, допоможе запобігти загибелі цих тварин від маловивченого захворювання "синдрому білого носа", заявили вчені США.

У Києві дозволили роботу 19 ринків - Цензор.НЕТ 124
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08.05.2020 20:34 Ответить
Наш президент тоже страдает от "синдрома белого носа"
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08.05.2020 23:39 Ответить
Та в них у всіх яктйсь синдром був провідним... Папєрєднік, наприклад, "червоного носа" ********.
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08.05.2020 23:52 Ответить
А Оболонь?
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08.05.2020 20:49 Ответить
А на нас забили!!! Перекрываем Богатырскую!
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08.05.2020 21:16 Ответить
не занесли видать "на велику каву"
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08.05.2020 21:20 Ответить
Ой, маски, термометры, отстанционирование - это ж только для блезиру только, шоб не припахались. Это как раньше политинформацыи, соцсоревнованийа и прочие дребедени, в которых типа участвовали.
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08.05.2020 21:25 Ответить
 
 