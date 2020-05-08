В Киеве разрешили работу 19 рынков
С завтрашнего дня, 9 мая, в столице разрешена работа 19 продуктовых рынков.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г.Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 9 мая 19 агропродовольственных рынков", - говорится в сообщении.
Так, работать с завтрашнего дня смогут:
- Торговая площадка "Феофаниевская", ул. Заболотного 48-А.
- Рынок "Демеевский", ООО "Манхеттен", ул. Изюмская, 1.
- ТРК" Базар на Лесной", ООО" Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.
- Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2
- КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.
- ООО "Печерский рынок, Печерская площадь, 1.
- Рынок "Иллис", ООО" Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.
- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.
- Рынок "Левобережный", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.
- Т/М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.
- ООО "Путь", рынок Шлях, ул. Зодчих, 52/1.
- Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.
- Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.
- ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский", ул.Бальзака, 94.
- ЧАО "Рынок " Нивки", ул. Щербаковского, 47.
- МПП "Турбота", ул. Туполева, 13.
- ООО "ТК "Борщаговский", рынок "Западный", ул. Депутатская, 2.
- Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В.Гавела, 18.
- ООО "Цветочная поляна", рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.
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В КГГА напомнили, что на рынках должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка людей с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.
Возобновить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг.
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Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.
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