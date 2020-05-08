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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві дозволили роботу 19 ринків

У Києві дозволили роботу 19 ринків

Від завтрашнього дня, 9 травня, в столиці дозволена робота 19 продуктових ринків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

"За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві, виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати 9 травня 19 агропродовольчих ринків", - говориться в повідомленні.

Так, працювати від завтрашнього дня зможуть:

  • Торгівельний майданчик "Феофанівський", вул. Заболотного 48-А.
  • Ринок "Деміївський", ТОВ "Манхеттен", вул. Ізюмська, 1.
  • ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вул. Попудренка, 65.
  • Ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вул. Попудренка, 90/2
  • КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115.
  • ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1.
  • Ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80.
  • КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2.
  • Ринок "Лівобережний", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3.
  • Т/М "Дарниця", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5.
  • ТОВ "Путь", ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.
  • Ринок ПП "Колібріс", вул. Л. Курбаса, 6.
  • Ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38.
  • ТОВ "РУІОЛ", "Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94.
  • ПрАТ "Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47.
  • МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13.
  • ТОВ "ТК "Борщагівський", Ринок "Західний", вул. Депутатська, 2.
  • Ринок "Відрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар В. Гавела, 18.
  • ТОВ "Квіткова Галявина", Ринок "Лук’янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1.

В КМДА нагадали, що на ринках мають забезпечити масковий режим працівників та відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами; а також дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Відновити роботу можуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо.

Також діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2382) Київ (19795) ринок (460) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
В Киеве разрешили работу 19 рынков - Цензор.НЕТ 5951
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08.05.2020 19:32 Відповісти
+5
В Киеве разрешили работу 19 рынков - Цензор.НЕТ 6599
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08.05.2020 19:34 Відповісти
+3
У мати і батько був в окупацію у Києві. Було значно гірше.
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08.05.2020 19:49 Відповісти
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В Киеве разрешили работу 19 рынков - Цензор.НЕТ 5951
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08.05.2020 19:32 Відповісти
Обширный https://www.researchgate.net/publication/340570735_Masks_Don обзор литературы , проведенный канадским исследователем, показал, что маски для лица не обеспечивают измеримой защиты от ОРВИ и гриппа.
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08.05.2020 19:47 Відповісти
Коронавирус не грипп и не орв придурок кацапский
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08.05.2020 20:03 Відповісти
О́стрые респирато́рные ви́русные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F инфе́кции (ОРВИ) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. viral respiratory infectionshttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-:5-1 [1] ) - группа клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний органов дыхания, возбудителями которых обычно являются респираторные вирусы. Является самой распространённой в мире группой заболеваний, объединяющей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF грипп , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 респираторно-синцитиальную , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F риновирусную , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81 коронавирусную https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F [⇨] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F аденовирусную и другие инфекции, вызывающие катаральные воспаления дыхательных путейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_8f2b66a8de85a377-3 [3]
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08.05.2020 20:10 Відповісти
Это у вас на Кацапии коронавирус называется орв, во всем остальном мире covid 19
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08.05.2020 20:12 Відповісти
Также https://infekt.ch/2020/04/atemschutzmasken-fuer-alle-medienhype-oder-unverzichtbar/ нет научных доказательств эффективности лицевых масок и респираторов на здоровых или бессимптомных людях. Наоборот, эксперты предупреждают, что такие маски мешают нормальному дыханию и могут стать «носителями микробов».
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08.05.2020 20:18 Відповісти
правильно, маску сними. Намордник надень.
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08.05.2020 20:20 Відповісти
Идиот.
Полную гарантию даёт только страховой полис.
Маски СНИЖАЮТ ВЕРОЯТНОСТЬ заражения.
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08.05.2020 20:32 Відповісти
сам такий. Я посилаюсь на вчених, а ти? просто ляпаєш політичну туфту
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08.05.2020 20:42 Відповісти
Ромчик, вообще-то вчени публикуются у вчених специализированных журналах, которых ты НЕ читаешь. Ты ссылаешься на какие-то газетки, где прыщавые журналисты что-то переписыват в силу своего разумения.
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08.05.2020 21:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-Fq2bHonZuk Остановка экономики ведёт к катастрофе несравнимой с коронавирусом. Пора перестать позволять СМИ утверждать, что сидение взаперти не убивает! В ООН признались, что остановка мировой экономики приведёт к резкому всплеску детской смертности. Пора проснуться и признать, что сидение взаперти было чудовищной ошибкой. Доведите эту новость до властей!
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08.05.2020 21:11 Відповісти
https://youtu.be/tUV5b4Y-WMM Видео : случайно включенный микрофон в Белом доме и витиеватый ответ чиновника ярко демонстрируют, как отличаются преподносимая и реальная опасность коронавируса.
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08.05.2020 19:54 Відповісти
последняя картинка - єто природна прививка.
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08.05.2020 20:06 Відповісти
В Киеве разрешили работу 19 рынков - Цензор.НЕТ 6599
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08.05.2020 19:34 Відповісти
Я купую👍
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08.05.2020 20:01 Відповісти
и я даже знаю, где забрало взять: от упаковки влажньіх салфеток.
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08.05.2020 20:07 Відповісти
Достаточно дооборудовать маску СОЛЬОМИНКОЮ.
Чтобы втягивать оливье, икру, картофельное пюре, и напитки.
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08.05.2020 20:33 Відповісти
Сьогодні по овочевим кіоскам огірки коштують 40 грн кг, зелена цибуля 10 грн 100 гри, полуниця 120 грн кг...
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08.05.2020 19:39 Відповісти
Полуниця піде вниз днів через 8-10, вже ягоди сформувались, як і перша черешня.
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08.05.2020 19:49 Відповісти
Полуниця із Закарпаття (теплиця) смачна!
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08.05.2020 19:50 Відповісти
То теплична, в мене звичайна, у відкритому грунті. Все більш менш, за винятком абрикосу, замерз.
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08.05.2020 19:54 Відповісти
Більшість на Правому берегу...
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08.05.2020 19:39 Відповісти
старые люди говорят,в оккупацию такой херни не было..
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08.05.2020 19:45 Відповісти
У мати і батько був в окупацію у Києві. Було значно гірше.
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08.05.2020 19:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cvLF_R8A13c КОРНАВИРУС - ВЕЛИКИЙ РАСЧЕХЛИТЕЛЬ. Коронавирус - первый в истории вирус с помощью которого можно определить партийную принадлежность людей. Youtube удалил видео брифинга Калифорнийских врачей изза того, что они своими исследованиями и данными доказали полную несостоятельность политики ВОЗ по коронавирусу. Дел Бигтри (Del Bigtree) побеседовал с одним из врачей Даниелем Эриксоном (Daniel Erickson)
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08.05.2020 20:01 Відповісти
Я і без вірусу знаю, що справжній Шухевич пише і розмовляє українською!
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08.05.2020 20:04 Відповісти
В ссср и секаса небыло )
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08.05.2020 20:05 Відповісти
В ссср все были дети Ильича.
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08.05.2020 20:34 Відповісти
18 лютого 2009 року Президент України підписав Закон "Про прийняття Поправки до Угоди про збереження кажанів в Європі" N1007-VІ.

Укладення Угоди буде значно сприяти збереженню кажанів не тільки в Європі, але й у позаєвропейських державах ареалу, юрисдикція яких поширюється на будь-яку частину ареалу виду летючих мишей, розглянутого цією Угодою.
Як повідомлялося, обігрів печер, де кажани зимують, допоможе запобігти загибелі цих тварин від маловивченого захворювання "синдрому білого носа", заявили вчені США.

У Києві дозволили роботу 19 ринків - Цензор.НЕТ 124
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08.05.2020 20:34 Відповісти
Наш президент тоже страдает от "синдрома белого носа"
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08.05.2020 23:39 Відповісти
Та в них у всіх яктйсь синдром був провідним... Папєрєднік, наприклад, "червоного носа" ********.
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08.05.2020 23:52 Відповісти
А Оболонь?
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08.05.2020 20:49 Відповісти
А на нас забили!!! Перекрываем Богатырскую!
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08.05.2020 21:16 Відповісти
не занесли видать "на велику каву"
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08.05.2020 21:20 Відповісти
Ой, маски, термометры, отстанционирование - это ж только для блезиру только, шоб не припахались. Это как раньше политинформацыи, соцсоревнованийа и прочие дребедени, в которых типа участвовали.
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08.05.2020 21:25 Відповісти
 
 