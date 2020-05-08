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Можем снова вернуть строгий карантин, - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столица может вернуться к жесткому карантину в случае новой вспышки COVID-19.

Об этом Кличко заявил в эфире телеканала ZIK, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы медленно снимаем ограничения. Но постепенное снятие ограничений не означает снятие всех ограничений", — сказал Кличко.

По словам городского главы, следующая волна смягчения карантина запланирована на 20-е числа мая.

"Если мы будем запускать работу крупных торговых центров, то нам нужно будет запускать как минимум наземный транспорт. И мы готовимся к этому. Но прошу еще немного подождать. В начале 20-х чисел, 21-22-го, мы уже собираемся вводить еще большие смягчения. Но мы опираемся исключительно на цифры, которые получаем от лабораторного центра", — пояснил он.

Также на Цензор.НЕТ: Кличко об условиях работы летних площадок кафе в Киеве: расстояние между столиками - не мене 1,5 метра и средства защиты у персонала

"Если неожиданно у нас будет вспышка инфекции, мы все можем сломать и снова перейти к жесткому карантину", — добавил Кличко.

При этом мэр, что в столице с 11 мая уже можно будет посещать парки, работать с ограничениями малому и среднему бизнесу и тому подобное.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25795) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Иди в жопу,полоумный боксер!
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08.05.2020 19:17 Ответить
+7
ты готов сидеть под арестом и без бабла всю оставшуюся жизнь?
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08.05.2020 19:28 Ответить
+7
" - впервые в мире запущен в работу робот-автомат для бритья.
- такого не может быть, у всех абсолютно разные формы лиц.
- это только до первого бритья" (С)
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08.05.2020 19:47 Ответить
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Я иждивенец.
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08.05.2020 20:24 Ответить
В Одессе молодой парень умер от аппендицита из-за боязни врачей заразиться

а вот за это должен отвечать Кабмин
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08.05.2020 19:55 Ответить
Педалик уже готовится к выборам. Поэтому и бзд... всего, на всякий случай. Ему главное свой лохторат не потерять, который уже влюбился в дурантин и намордники.
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08.05.2020 19:52 Ответить
Госпитальный синдром - совокупность психических и соматических нарушений, обусловленных длительным пребыванием человека в стационаре в отрыве от близких людей и от дома; в широком смысле под госпитализмом понимаются неблагоприятные, в первую очередь психические условия больничной среды.

Длительное пребывание на самоизоляции в карантине вызывает те же психические расстройства у населения.
У меня с одним родственником такое было. Длительно лечился , а когда вернулся домой, оглядел свою комнату и попросился обратно. Дома ему стало некомфортно.
Карантин тоже , как трясина , засасывает. Берегите психическое здоровье.
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08.05.2020 20:52 Ответить
"Эпидемия продлится до конца карантина" (С) Педалик
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08.05.2020 19:54 Ответить
Я медленно,снимаю с себя карантин
Можемо знову повернути строгий карантин, - Кличко - Цензор.НЕТ 8192
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08.05.2020 19:56 Ответить
Та ладно. Достаточно женщины с обнаженным лицом.
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08.05.2020 20:42 Ответить
Девушка не заплывайте за буйки
Можемо знову повернути строгий карантин, - Кличко - Цензор.НЕТ 1805
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08.05.2020 20:54 Ответить
Можемо знову повернути строгий карантин, - Кличко - Цензор.НЕТ 2613
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08.05.2020 20:22 Ответить
Гав-гав, пук-пук, а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нинавижу-у-у-у-у!!!!!!!!!!!!!!!!
НА цифры смотрите, товарищи дискурсанты, на цифры!
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08.05.2020 20:27 Ответить
Здается мне, что вспышку можно вызвать просто начав тестировать больше людей...
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08.05.2020 20:32 Ответить
надо готовиться к земле
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08.05.2020 20:33 Ответить
Шо кураторы внешние скажут, то они и будут делать. Прикажут - дурантин крепчаает, назавтра засрут весь эфир коронавирусной чумой и всех закроют в бетонных коробках.
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08.05.2020 20:47 Ответить
Судя по количеству заражающихся в Украине нет никакой эпидемии. Власти не верят собственной статистике?
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08.05.2020 20:58 Ответить
Так и тестов тоже нет))))
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08.05.2020 21:34 Ответить
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли чотири мільйони людей, 280 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли за два місяці карантину понад 14 тисяч, померли 360. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
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08.05.2020 22:59 Ответить
идиот отбитый, людям скоро есть нечего будет!
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09.05.2020 00:54 Ответить
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