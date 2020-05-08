Можем снова вернуть строгий карантин, - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столица может вернуться к жесткому карантину в случае новой вспышки COVID-19.

Об этом Кличко заявил в эфире телеканала ZIK, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы медленно снимаем ограничения. Но постепенное снятие ограничений не означает снятие всех ограничений", — сказал Кличко.

По словам городского главы, следующая волна смягчения карантина запланирована на 20-е числа мая.

"Если мы будем запускать работу крупных торговых центров, то нам нужно будет запускать как минимум наземный транспорт. И мы готовимся к этому. Но прошу еще немного подождать. В начале 20-х чисел, 21-22-го, мы уже собираемся вводить еще большие смягчения. Но мы опираемся исключительно на цифры, которые получаем от лабораторного центра", — пояснил он.

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"Если неожиданно у нас будет вспышка инфекции, мы все можем сломать и снова перейти к жесткому карантину", — добавил Кличко.

При этом мэр, что в столице с 11 мая уже можно будет посещать парки, работать с ограничениями малому и среднему бизнесу и тому подобное.