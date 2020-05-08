Можемо знову повернути строгий карантин, - Кличко. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що столиця може повернутися до жорсткого карантину в разі нового спалаху COVID-19.

Про це Кличко заявив в ефірі телеканалу ZIK, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повільно знімаємо обмеження. Але поступове зняття обмежень не означає зняття всіх обмежень", - сказав Кличко.

За словами міського голови, наступна хвиля пом'якшення карантину запланована на 20-ті числа травня.

"Якщо ми будемо запускати роботу великих торгових центрів, то нам потрібно буде запускати як мінімум наземний транспорт. І ми готуємося до цього. Але прошу ще трохи почекати. На початку 20-х чисел, 21-22-го, ми вже збираємося вводити ще більші пом'якшення. Але ми спираємося виключно на цифри, які отримуємо від лабораторного центру", - пояснив він.





"Якщо несподівано у нас буде спалах інфекції, ми все можемо зламати і знову перейти до жорсткого карантину", - додав Кличко.

При цьому мер нагадав, що в столиці з 11 травня вже можна буде відвідувати парки, працювати з обмеженнями малому і середньому бізнесу тощо.

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