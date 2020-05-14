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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 14 мая.

По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, из-за работы непродовольственных рынков.

Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Решение вступит в силу после опубликования.

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Автор: 

Кабмин (14045) карантин (16729) рынок (534) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Стоило выйти на митинги и заблокировать центр Киева и вирус отступил))) И метро теперь можно не в июле. Зажгли бы шины и придется закончилась уже сегодня)))
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14.05.2020 15:04 Ответить
+5
Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков - Цензор.НЕТ 6508
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14.05.2020 15:05 Ответить
+5
Распил бабла на вирусе. Им переболели еще зимой. Просто пилили бабло на карантине. Белоруссия - яркий пример, что вирус не особо опасен мягко говоря
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14.05.2020 15:10 Ответить
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Стоило выйти на митинги и заблокировать центр Киева и вирус отступил))) И метро теперь можно не в июле. Зажгли бы шины и придется закончилась уже сегодня)))
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14.05.2020 15:04 Ответить
Пару месяцев назад , надо было выкопать канаву перед входом в "божий храм" и заварить ворота .
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14.05.2020 15:07 Ответить
Распил бабла на вирусе. Им переболели еще зимой. Просто пилили бабло на карантине. Белоруссия - яркий пример, что вирус не особо опасен мягко говоря
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14.05.2020 15:10 Ответить
Просто ещё не всю гумпомощь из Китая распродали. Когда распродадут, эпидемии сразу не будет. И так уже идёт на ослабление, так как люди начали выходить на митинги.
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14.05.2020 15:39 Ответить
Ты просто так ляпнул про Беларусь, винторогое? У них каждый день по тысяче человек заражаются ковитом, и это при 9.4 миллиона населения. И да, мокшанин, запомни - нет такой страны Белорусси, есть Беларусь. Как же вы палитесь, недоумки кацапские!
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14.05.2020 15:50 Ответить
почитай, что сами белорусы пишут, кацапчик https://charter97.org/ru/news/2020/5/14/376394/
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14.05.2020 17:11 Ответить
Где уже ДНО с Кабминами???
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14.05.2020 15:05 Ответить
Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков - Цензор.НЕТ 6508
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14.05.2020 15:05 Ответить
РРО вже всі купили? Бо вже скоро новий рік.
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14.05.2020 15:06 Ответить
Посмотрим еще как у покупателей дела с деньгами.
Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков - Цензор.НЕТ 4659
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14.05.2020 15:15 Ответить
Мишки повесились ((((
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14.05.2020 15:25 Ответить
Кому-то нужен новый мерседес....вот откаты пошли (((
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14.05.2020 19:15 Ответить
 
 