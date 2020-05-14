Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 14 мая.

По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, из-за работы непродовольственных рынков.

Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Решение вступит в силу после опубликования.

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