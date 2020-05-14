Кабмин отменил запрет на экспорт спирта

13 мая Кабинет министров принял изменения к постановлению №1109, которые разрешают экспорт спирта этилового с 15 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ранее планировалось разрешить экспорт с 1 июня, но поскольку предприятия спиртовой отрасли обеспечивают производство спирта в необходимых для Украины объемах, сроки сместили.

Кроме того, принятые изменения позволяют ГП "Укрспирт" производить дезинфицирующие средства из спирта этилового по упрощенной процедуре, установленной Налоговым кодексом Украины на время карантина.

В Минэкономики напоминают, что 23 марта Кабмин временно ограничил экспорт спирта.

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