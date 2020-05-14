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Новости
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Кабмин отменил запрет на экспорт спирта

Кабмин отменил запрет на экспорт спирта

13 мая Кабинет министров принял изменения к постановлению №1109, которые разрешают экспорт спирта этилового с 15 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ранее планировалось разрешить экспорт с 1 июня, но поскольку предприятия спиртовой отрасли обеспечивают производство спирта в необходимых для Украины объемах, сроки сместили.

Кроме того, принятые изменения позволяют ГП "Укрспирт" производить дезинфицирующие средства из спирта этилового по упрощенной процедуре, установленной Налоговым кодексом Украины на время карантина.

В Минэкономики напоминают, что 23 марта Кабмин временно ограничил экспорт спирта.

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Кабмин (14045) спирт (260)


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Ну а чо, карантин ослабили, теперь можно еще и маски продать шо нашили, ау Радуцкий, ты где ?
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14.05.2020 09:24 Ответить
А осенью может быть новая волна эпидемии. Об этом подумали?
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14.05.2020 09:48 Ответить
я в союзе ходил в море и во всех странах продают спирт в аптеках и литр и больше .у нас сейчас капитализм а спирта нет и запрещают самогон и выращивать табак .как это все лонимать.
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14.05.2020 10:38 Ответить
Счас в АТБ появился в бутылках 250 г, так и написано "Спирт питьевой" 70°, цена около 80грн.
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14.05.2020 14:14 Ответить
 
 