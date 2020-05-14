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Кабмін скасував заборону на експорт спирту

Кабмін скасував заборону на експорт спирту

13 травня Кабінет міністрів прийняв зміни до постанови №1109, які дозволяють експорт спирту етилового з 15 травня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що раніше планувалося дозволити експорт з 1 червня, але оскільки підприємства спиртової галузі забезпечують виробництво спирту в необхідних для України обсягах, терміни змістили.

Крім того, прийняті зміни дозволяють ДП "Укрспирт" виробляти дезінфекційні засоби зі спирту етилового за спрощеною процедурою, встановленою Податковим кодексом України на час карантину.

Також читайте: Україна зможе допомогти поставками етилового спирту Італії та іншим країнам, що потерпають від коронавірусу, - Аваков

У Мінекономіки нагадують, що 23 березня Кабмін тимчасово обмежив експорт спирту.

Автор: 

Кабмін (14193) спирт (404)


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Ну а чо, карантин ослабили, теперь можно еще и маски продать шо нашили, ау Радуцкий, ты где ?
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14.05.2020 09:24 Відповісти
А осенью может быть новая волна эпидемии. Об этом подумали?
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14.05.2020 09:48 Відповісти
я в союзе ходил в море и во всех странах продают спирт в аптеках и литр и больше .у нас сейчас капитализм а спирта нет и запрещают самогон и выращивать табак .как это все лонимать.
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14.05.2020 10:38 Відповісти
Счас в АТБ появился в бутылках 250 г, так и написано "Спирт питьевой" 70°, цена около 80грн.
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14.05.2020 14:14 Відповісти
 
 