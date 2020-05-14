Кабмін скасував заборону на експорт спирту
13 травня Кабінет міністрів прийняв зміни до постанови №1109, які дозволяють експорт спирту етилового з 15 травня.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що раніше планувалося дозволити експорт з 1 червня, але оскільки підприємства спиртової галузі забезпечують виробництво спирту в необхідних для України обсягах, терміни змістили.
Крім того, прийняті зміни дозволяють ДП "Укрспирт" виробляти дезінфекційні засоби зі спирту етилового за спрощеною процедурою, встановленою Податковим кодексом України на час карантину.
У Мінекономіки нагадують, що 23 березня Кабмін тимчасово обмежив експорт спирту.
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Скромный Кролик
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