ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года
По данным ВОЗ, по состоянию на 2016 год средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 72,5 года.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.
Согласно отчету ВОЗ, продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 года, мужчин - 67,6 года, а средний показатель для обоих полов - 72,5 года.
При этом средняя продолжительность здоровой жизни в Украине оценена на уровне 64 лет, в том числе 60,3 года для мужчин и 67,6 года для женщин.
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+8 Ali Hasan
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особенно порадовало - продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 года, мужчин - 67,6 года, а средний показатель для обоих полов - 72,5 года. )))
это шо прикол?
?
Отже чоловіки повинні виходити на пенсію на десять років раніше, ніж жінки?
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