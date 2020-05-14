ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года

По данным ВОЗ, по состоянию на 2016 год средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 72,5 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Согласно отчету ВОЗ, продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 года, мужчин - 67,6 года, а средний показатель для обоих полов - 72,5 года.

При этом средняя продолжительность здоровой жизни в Украине оценена на уровне 64 лет, в том числе 60,3 года для мужчин и 67,6 года для женщин.

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