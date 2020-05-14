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ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года

ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года

По данным ВОЗ, по состоянию на 2016 год средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 72,5 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Согласно отчету ВОЗ, продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 года, мужчин - 67,6 года, а средний показатель для обоих полов - 72,5 года.

При этом средняя продолжительность здоровой жизни в Украине оценена на уровне 64 лет, в том числе 60,3 года для мужчин и 67,6 года для женщин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжительность жизни людей растет во всем мире, - ВОЗ

Автор: 

ВОЗ (780) здоровье (1388) жизнь (27) уровень жизни (27)


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Топ комментарии
+8
Всесвітня організована злочинність🧐
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14.05.2020 20:08 Ответить
+5
средняя температура по больничке...
особенно порадовало - продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 года, мужчин - 67,6 года, а средний показатель для обоих полов - 72,5 года. )))
это шо прикол?
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14.05.2020 19:55 Ответить
+5
Класс! Средняя продолжительность жизни в Украине растет не по дням, а по часам. Год назад у мужчин была средняя продолжительность 62 года, потом 64 года, теперь 67,6. Кому вы все это чешете, на любое кладбище зайдите и посмотрите, если больше неоткуда взять правдивую информацию.
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14.05.2020 20:08 Ответить
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средняя температура по больничке...
особенно порадовало - продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 года, мужчин - 67,6 года, а средний показатель для обоих полов - 72,5 года. )))
это шо прикол?
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14.05.2020 19:55 Ответить
ВОЗ вирахувало скільки живе примат, який є одночасно жінкою і чоловіком. Тобто мова йде про гермофродитів!
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14.05.2020 20:00 Ответить
а шо такое? Может и прикол... Зато поржем!
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14.05.2020 20:01 Ответить
Средняя продолжительность очень средней жизни...
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14.05.2020 19:55 Ответить
Тоесть 5 лет посидел на пенсии и в деревянный макинтош?
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14.05.2020 19:55 Ответить
Чому 5?
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14.05.2020 19:58 Ответить
Пенсии платить нечем!
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14.05.2020 21:05 Ответить
ЗЕвлада внесе свої корективи.
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14.05.2020 19:56 Ответить
Ненависть до Порошенка значно скорочує життя!🤪😜
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14.05.2020 20:27 Ответить
А какова была реальная продолжительность жизни, т.к. ожидаемая - это всего лишь предмет для спекуляций.
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14.05.2020 19:58 Ответить
Я заплакал и сказал - "я сколько не проживу!" (с)
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14.05.2020 20:01 Ответить
ВОЗ - (всемирно организованная зараза)
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14.05.2020 20:05 Ответить
Всесвітня організована злочинність🧐
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14.05.2020 20:08 Ответить
А чому жінки довше живуть? Це дискримінація і сексизм.
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14.05.2020 20:05 Ответить
Менше п'ють, краще харчуються, мають коханого...🤫
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14.05.2020 20:07 Ответить
Щиро не заздрю тим коханим.
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14.05.2020 21:37 Ответить
https://censor.net/user/133794 Так той коханий швидше дохне.Молоді жінки не менше бухають.Так що напевне статистика зміниться.
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14.05.2020 21:42 Ответить
До климакса, которій у большинства в 48-52, а есть и в 60, єстрогені защищают сосуді и органі от атеросклероза. Т.е. оно жрет все подряд сладенькое и пофиг. А мужик с рисками атеросклеротическими как бі с молодости по-нарастающей. У женщин риски после климакса только начинаются. И жить они - при правильном питании и жизни - могли бі до 90, 100 и более. Но, получается, не больше 77. Это тяга к сладенькому (источник "гормона счастья"), к спанью и лежанию. Пьянство, кстаи, тоже тормозит атеросклероз.
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14.05.2020 20:21 Ответить
https://censor.net/ua/user/183787 Та хто з наших пенсіонерів їсть то солодке? За ті копійочки хіба щось купиш?
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14.05.2020 21:39 Ответить
Вопрос не понял. Что уточнить?
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15.05.2020 10:35 Ответить
это без учета детской смертности!
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14.05.2020 20:06 Ответить
Та ладно. У багатьох українців є мотивація. Тільки спочатку *****. А там і правнуки підуть...Ніколи.
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14.05.2020 20:07 Ответить
Класс! Средняя продолжительность жизни в Украине растет не по дням, а по часам. Год назад у мужчин была средняя продолжительность 62 года, потом 64 года, теперь 67,6. Кому вы все это чешете, на любое кладбище зайдите и посмотрите, если больше неоткуда взять правдивую информацию.
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14.05.2020 20:08 Ответить
Это типа на РАБссии Володин говорил,есть Путлер есть РАБссия,нет Зеленского, нет Украины....
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14.05.2020 20:10 Ответить
В СССР при Джугшвили средня продолжительнось была 47,6 вам не туда не?
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14.05.2020 20:11 Ответить
Зато в Украине в 1931 в 1,6 раза больше.
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15.05.2020 11:03 Ответить
страшновато становится... стукнет человеку 72,5 годика (если повезет,конечно, дожить) и что? Ждать, что прийдут из ВОЗ и убьют? Типа, ты чего это, а? Статистику нам решил испортить? Тебе сказали, 72,5 и ни днём больше!

?
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14.05.2020 20:19 Ответить
А якщо вам майже 90 років?
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14.05.2020 20:21 Ответить
Так помри негайно, щоб не псувати статистику
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14.05.2020 20:32 Ответить
Я не про себе. Он я сьогодні пройшов пішки не менше 10 км. Нехай пенсійний фонд плаче.
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14.05.2020 20:36 Ответить
ВОЗ певно вважає, шо це забагато. Тому спочатку прищеплять нас від грипу, а як не допоможе, то вигадають ще шось.
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14.05.2020 20:32 Ответить
Згідно зі звітом ВООЗ, тривалість життя українських жінок становить 77,1 року, чоловіків - 67,6 року...

Отже чоловіки повинні виходити на пенсію на десять років раніше, ніж жінки?
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14.05.2020 20:35 Ответить
Чоловіки повинні виходити на пенсію на 9,5 років раніше🤗
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14.05.2020 20:38 Ответить
Зіп'ються від безділля.
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14.05.2020 20:43 Ответить
Щоб спиватись треба трохи здоров'я мати.
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14.05.2020 21:33 Ответить
ваще не понятно...ну почему женщины живут дольше... )))))
ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 року - Цензор.НЕТ 5189 ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 року - Цензор.НЕТ 8222ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 року - Цензор.НЕТ 255ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 року - Цензор.НЕТ 2015

..
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14.05.2020 20:39 Ответить
останнє фото - страховка ?
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14.05.2020 20:44 Ответить
щоб без варіантів ...
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14.05.2020 21:12 Ответить
так! майже професійна))))
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14.05.2020 21:24 Ответить
...стимуляция
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15.05.2020 05:47 Ответить
Нифига себе! Срочно бесплатную вакцинацию от фонда Билла Гейтса!
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14.05.2020 20:48 Ответить
Украина оценила ожидаемую продолжительность жизни в ВОЗ в 20 лет строго режима за нецелевое расходование средств на наркотики и проституток.
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14.05.2020 20:50 Ответить
При всьому своєму бажанні людина померти не може. І як ви це собі уявляєте власне усвідомлення власної смерті?...це що, одного разу буде таке - ага, значить таки я помер...неможливо таке...а що там інші будуть говорити з цього приводу, то вже не має значення...нікому не можна довіряти...як казав Лєв Нікалаєвічь Талстой - вєрьтє сєбє.
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14.05.2020 20:57 Ответить
доки ви будете очікувати , всі повиздихають не доживши й до 55
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14.05.2020 21:30 Ответить
Средняя ОЖИДАЕМАЯ продолжительность жизни польских евреев в начале 1939 составляла столько же.
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14.05.2020 21:32 Ответить
Как утверждают наши геронтологи, если человек хочет жить, то медицина - безсильна.
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15.05.2020 05:52 Ответить
 
 