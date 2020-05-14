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Система налогообложения на табачном рынке может быть пересмотрена, - Холодов

Система налогообложения на табачном рынке может быть пересмотрена, - Холодов

Система налогообложения на табачном рынке может быть пересмотрена, так как табачные компании используют условно легальные механизмы минимизации налога на прибыль в Украине и из-за этого государственный и местные бюджеты недополучают значительные сумма налогов.

Как передает РБК-Украина, об этом в своем блоге написал народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

"Табачный рынок в Украине нуждается в структурном реформировании. По состоянию на сегодня мы имеем на рынке картельный сговор, ручное управление отраслью и давление на независимых операторов, слабый Антимонопольный комитет и Налоговую, которая видит схемы минимизации налога на прибыль, но ничего не может (или не хочет) с этим сделать. К тому же Украина тянет с повышением акцизов на электронные сигареты и до сих пор не приняла закон о противодействии схемам forestalling, в результате чего ежегодно недополучает миллиарды гривен налогов. Принимая во внимание устоявшуюся деловую практику и вред, который курение причиняет здоровью нации, мы должны комплексно пересмотреть законодательство для этого рынка и установить такие правила, которые в первую очередь будут служить интересам государства", - написал Холодов.

По его словам, проблемой №1 на сигаретном рынке является картельный сговор, факт существования которого установлен Антимонопольным комитетом в прошлом году.

Штраф, наложенный на табачные компании - 6,5 млрд грн - оспорен в суде и не выплачен в госбюджет.

Нардеп также отмечает, что попытка устранить монополию политическим путем - при помощи переговоров с рынком - успехом не увенчалась.

"В декабре прошлого года Правительство подписало меморандум с производителями сигарет, которым было согласовано открытие рынка оптовой дистрибуции сигарет и отказ производителей от монопольных схем. Прошло 6 месяцев и все обязательства, которые на себя брал Президент выполнены, а вот табачный картель своей части договоренностей не придерживается", - добавляет Холодов.

В числе необходимых обновлений законодательства он называет ликвидацию "условно законных" схем минимизации налоогооблагаемой прибыли табачных компаний через механизмы роялти, выплаты процентов и благотворительной помощи за границу.

"Отдельные табачные производители позволяют себе прикидываться убыточными, имея оборот 25 и более миллиардов гривен в год. Налоговики все эти схемы прекрасно видят", - написал Холодов.

Также он отметил, что проголосованный Верховной радой законопроект 1210 вводит концепцию "деловой цели сделок", что позволит проводить эффективный публичный контроль за уплатой налогов производителями сигарет.

"Я готов согласиться на налог с оборота для табачных компаний или другую структурную реформу, которая позволит увеличить объемы поступления налогов в государственный бюджет", - написал он.

Также законопроект 1210 предусматривает повышение ставки акцизного налога на стики для электронных девайсов - IQOS и Glo с 1 января 2021 года.

"Сейчас пачка привычных сигарет и пачка стиков стоят примерно одинаково, но акцизы на стики в 5 раз ниже", - написал Холодов.

Напомним, ранее Холодов предлагал законопроекте№3016 о противодействии схемам forestalling - уплате акцизных налогов наперед перед повышением ставок (обычно перед 1 января), и подчеркнул, что этот законопроект соответствует Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табакокурением. Законопроект 3016 предусматривает, что табачные компании не будут иметь возможности в IV квартале года, перед повышением ставки акциза, создавать товарные запасы и будут обязаны ритмично платить налоги.

Автор: 

табак (302) Холодов Андрей (77)


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Топ комментарии
+8
Невже цьому блазню все мало...
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14.05.2020 20:33 Ответить
+5
Разберитесь с путинским тедисом мрази,хватит брать у них взятки.
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14.05.2020 20:31 Ответить
+3
Потратился на Кипре за 2 месяца. Надо схемку замутить...
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14.05.2020 20:47 Ответить
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Разберитесь с путинским тедисом мрази,хватит брать у них взятки.
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14.05.2020 20:31 Ответить
В сторону уменьшения акциза, пожалуйста. Вы тогда больше получите, потому что торговля станет белой.
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14.05.2020 20:31 Ответить
Невже цьому блазню все мало...
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14.05.2020 20:33 Ответить
Купил за гривну,продал за 2.Венчурная экономика называется... Хотя на самом деле это соавсем другое поняттие...
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14.05.2020 20:39 Ответить
зеленые суки уже пересмотрели табачный рынок - минимум 30 лярдов доходов бюджет 2020 от табачников профукали.
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14.05.2020 20:44 Ответить
Потратился на Кипре за 2 месяца. Надо схемку замутить...
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14.05.2020 20:47 Ответить
Який у мервечука кум завзятий.
"Минфин оценил убытки госбюджета от табачной поправки нардепа Коломойского в 3 млрд гривен"

"Напомним, 4 октября 2019 года Верховная Рада при голосовании за закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов приняла внесенную ко второму чтению поправку нардепа Александра Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты. Хотя юристы Верховной Рады указывали, что внесение этой поправки нарушает регламент.
... В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова, который лоббировал принятие указанной поправки.
При этом журалисты выяснили, что Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с розничной торговлей сигаретами в киосках и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж. Таким образом, Холодов лоббировал поправку, которая может увеличить заработки для розничных торговцев табаком, отстаивая свои же интересы."
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14.05.2020 20:49 Ответить
Значить мразі знову ціни на цигарки піднімуть...
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14.05.2020 20:51 Ответить
Задолбали, курильщики пол УКРАИНЫ кормят..
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14.05.2020 20:56 Ответить
гнида думает нажиться на курильщиках ?
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14.05.2020 23:00 Ответить
Как же строить дороги без армян? Это ж в Украине дороги появятся и не потребуется каждый год ремонтировать "армянские дороги".
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15.05.2020 05:47 Ответить
 
 