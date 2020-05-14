Система налогообложения на табачном рынке может быть пересмотрена, - Холодов

Система налогообложения на табачном рынке может быть пересмотрена, так как табачные компании используют условно легальные механизмы минимизации налога на прибыль в Украине и из-за этого государственный и местные бюджеты недополучают значительные сумма налогов.

Как передает РБК-Украина, об этом в своем блоге написал народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

"Табачный рынок в Украине нуждается в структурном реформировании. По состоянию на сегодня мы имеем на рынке картельный сговор, ручное управление отраслью и давление на независимых операторов, слабый Антимонопольный комитет и Налоговую, которая видит схемы минимизации налога на прибыль, но ничего не может (или не хочет) с этим сделать. К тому же Украина тянет с повышением акцизов на электронные сигареты и до сих пор не приняла закон о противодействии схемам forestalling, в результате чего ежегодно недополучает миллиарды гривен налогов. Принимая во внимание устоявшуюся деловую практику и вред, который курение причиняет здоровью нации, мы должны комплексно пересмотреть законодательство для этого рынка и установить такие правила, которые в первую очередь будут служить интересам государства", - написал Холодов.

По его словам, проблемой №1 на сигаретном рынке является картельный сговор, факт существования которого установлен Антимонопольным комитетом в прошлом году.

Штраф, наложенный на табачные компании - 6,5 млрд грн - оспорен в суде и не выплачен в госбюджет.

Нардеп также отмечает, что попытка устранить монополию политическим путем - при помощи переговоров с рынком - успехом не увенчалась.

"В декабре прошлого года Правительство подписало меморандум с производителями сигарет, которым было согласовано открытие рынка оптовой дистрибуции сигарет и отказ производителей от монопольных схем. Прошло 6 месяцев и все обязательства, которые на себя брал Президент выполнены, а вот табачный картель своей части договоренностей не придерживается", - добавляет Холодов.

В числе необходимых обновлений законодательства он называет ликвидацию "условно законных" схем минимизации налоогооблагаемой прибыли табачных компаний через механизмы роялти, выплаты процентов и благотворительной помощи за границу.

"Отдельные табачные производители позволяют себе прикидываться убыточными, имея оборот 25 и более миллиардов гривен в год. Налоговики все эти схемы прекрасно видят", - написал Холодов.

Также он отметил, что проголосованный Верховной радой законопроект 1210 вводит концепцию "деловой цели сделок", что позволит проводить эффективный публичный контроль за уплатой налогов производителями сигарет.

"Я готов согласиться на налог с оборота для табачных компаний или другую структурную реформу, которая позволит увеличить объемы поступления налогов в государственный бюджет", - написал он.

Также законопроект 1210 предусматривает повышение ставки акцизного налога на стики для электронных девайсов - IQOS и Glo с 1 января 2021 года.

"Сейчас пачка привычных сигарет и пачка стиков стоят примерно одинаково, но акцизы на стики в 5 раз ниже", - написал Холодов.

Напомним, ранее Холодов предлагал законопроекте№3016 о противодействии схемам forestalling - уплате акцизных налогов наперед перед повышением ставок (обычно перед 1 января), и подчеркнул, что этот законопроект соответствует Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табакокурением. Законопроект 3016 предусматривает, что табачные компании не будут иметь возможности в IV квартале года, перед повышением ставки акциза, создавать товарные запасы и будут обязаны ритмично платить налоги.