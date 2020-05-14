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Новини
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Система оподаткування на тютюновому ринку може бути переглянута, - Холодов

Система оподаткування на тютюновому ринку може бути переглянута, - Холодов

Система оподаткування тютюновому ринку може бути переглянута, оскільки тютюнові компанії використовують умовно легальні механізми мінімізації податку на прибуток в Україні й через це державний і місцеві бюджети недоотримують значні суми податків.

Як передає РБК-Україна, про це у своєму блозі написав народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов.

"Тютюновий ринок в Україні потребує структурного реформування. Станом на сьогодні ми маємо на ринку картельну змову, ручне управління галуззю і тиск на незалежних операторів, слабкий Антимонопольний комітет і Податкова, яка бачить схеми мінімізації податку на прибуток, але нічого не може (або не хоче) з цим зробити. До того ж Україна зволікає з підвищенням акцизів на електронні сигарети та досі не прийняла закон про протидію схемам forestalling, в результаті чого щорічно недоотримує мільярди гривень податків. Зважаючи на усталену ділову практику і шкоду, що куріння завдає здоров'ю нації, ми повинні комплексно переглянути законодавство для цього ринку і встановити такі правила, які в першу чергу будуть служити інтересам держави", - написав Холодов.

За його словами, проблемою №1 на сигаретному ринку є картельна змова, факт існування якої встановлено Антимонопольним комітетом торік.

Штраф, накладений на тютюнові компанії - 6,5 млрд грн - оскаржено в суді та не виплачено у держбюджет.

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Нардеп також зазначає, що спроба усунути монополію політичним шляхом - за допомогою переговорів з ринком - успіхом не увінчалася.

"У грудні минулого року Уряд підписав меморандум з виробниками цигарок, з якими було погоджено відкриття ринку оптової дистрибуції сигарет і відмова від монопольних виробників схем. Минуло 6 місяців, і всі зобов'язання, які на себе брав президент виконані, а ось тютюновий картель своєї частини домовленостей не дотримується", - додає Холодов.

Серед необхідних оновлень законодавства він називає ліквідацію "умовно законних схем мінімізації прибутку, що підпадає під оподаткування, тютюнових компаній через механізми роялті, виплати відсотків і благодійної допомоги за кордон.

"Окремі тютюнові виробники дозволяють собі прикидатися збитковими, маючи оборот понад 25 мільярдів гривень на рік. Податківці всі ці схеми прекрасно бачать", - написав Холодов.

Також він зазначив, що проголосований Верховною радою законопроект 1210 вводить концепцію "ділової цілі угод", що дозволить проводити ефективний публічний контроль за сплатою податків виробниками сигарет.

"Я готовий погодитися на податок з обороту для тютюнових компаній або іншу структурну реформу, яка дозволить збільшити обсяги надходження податків в державний бюджет", - написав він.

Також законопроект 1210 передбачає підвищення ставки акцизного податку на стіки для електронних девайсів - IQOS і Glo з 1 січня 2021 року.

"Зараз пачка звичних сигарет і пачка стіків коштують приблизно однаково, але акцизи на стіки в 5 разів нижче", - написав Холодов.

Нагадаємо, раніше Холодов пропонував законопроекті №3016 про протидію схемам forestalling - сплати акцизних податків наперед перед підвищенням ставок (зазвичай перед 1 січня), і підкреслив, що цей законопроект відповідає Рамковій конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я по боротьбі з тютюнопалінням. Законопроект 3016 передбачає, що тютюнові компанії не будуть мати можливості в IV кварталі року, перед підвищенням ставки акцизу, створювати товарні запаси і будуть зобов'язані ритмічно платити податки.

Автор: 

тютюн (549) Холодов Андрій (80)


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Топ коментарі
+8
Невже цьому блазню все мало...
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14.05.2020 20:33 Відповісти
+5
Разберитесь с путинским тедисом мрази,хватит брать у них взятки.
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14.05.2020 20:31 Відповісти
+3
Потратился на Кипре за 2 месяца. Надо схемку замутить...
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14.05.2020 20:47 Відповісти
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Разберитесь с путинским тедисом мрази,хватит брать у них взятки.
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14.05.2020 20:31 Відповісти
В сторону уменьшения акциза, пожалуйста. Вы тогда больше получите, потому что торговля станет белой.
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14.05.2020 20:31 Відповісти
Невже цьому блазню все мало...
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14.05.2020 20:33 Відповісти
Купил за гривну,продал за 2.Венчурная экономика называется... Хотя на самом деле это соавсем другое поняттие...
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14.05.2020 20:39 Відповісти
зеленые суки уже пересмотрели табачный рынок - минимум 30 лярдов доходов бюджет 2020 от табачников профукали.
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14.05.2020 20:44 Відповісти
Потратился на Кипре за 2 месяца. Надо схемку замутить...
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14.05.2020 20:47 Відповісти
Який у мервечука кум завзятий.
"Минфин оценил убытки госбюджета от табачной поправки нардепа Коломойского в 3 млрд гривен"

"Напомним, 4 октября 2019 года Верховная Рада при голосовании за закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов приняла внесенную ко второму чтению поправку нардепа Александра Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты. Хотя юристы Верховной Рады указывали, что внесение этой поправки нарушает регламент.
... В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова, который лоббировал принятие указанной поправки.
При этом журалисты выяснили, что Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с розничной торговлей сигаретами в киосках и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж. Таким образом, Холодов лоббировал поправку, которая может увеличить заработки для розничных торговцев табаком, отстаивая свои же интересы."
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14.05.2020 20:49 Відповісти
Значить мразі знову ціни на цигарки піднімуть...
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14.05.2020 20:51 Відповісти
Задолбали, курильщики пол УКРАИНЫ кормят..
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14.05.2020 20:56 Відповісти
гнида думает нажиться на курильщиках ?
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14.05.2020 23:00 Відповісти
Как же строить дороги без армян? Это ж в Украине дороги появятся и не потребуется каждый год ремонтировать "армянские дороги".
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15.05.2020 05:47 Відповісти
 
 